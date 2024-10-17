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Bakan Kurum, Malatya depremi sonrası hasar tespit çalışmalarıyla ilgili son durumu açıkladı: "Vatandaşlarımız müsterih olsun gereken tüm adımları atacağız"

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
17.10.2024 09:16
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5,9 büyüklüğündeki Kale depremi sonrası hasar tespit çalışmalarıyla ilgili son durumu paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya’da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Malatya depremi sonrası hasar tespit çalışmalarıyla ilgili son durumu açıkladı: "Vatandaşlarımız müsterih olsun gereken tüm adımları atacağız"

Malatya’nın Kale ilçesinde dün saat 10.46’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem herkesi korkuttu. Deprem, Elazığ başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre 3 binada kısmi çökme meydana geldi.

BİN 211 İHBAR DEĞERLENDİRİLDİ

Bugün itibarıyla Malatya’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı 25 ekip, Elazığ’da ise 27 ekiple hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. İki ilde bin 211 ihbar değerlendirildi.

"VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise hasar tespit çalışmalarıyla ilgili son durumu açıkladı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüze bağlı hasar tespit ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar bin 211 ihbar değerlendirilmiş; Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya’da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız”

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Anahtar Kelimeler:
deprem Murat Kurum
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