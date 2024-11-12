Bankacılık sektöründe flaş transfer! Mehmet Aydoğdu, Denizbank’tan Q Yatırım Bankası’na Genel Müdür olarak geçti

Finans sektörünün deneyimli ismi Mehmet Aydoğdu, Q Yatırım Bankası Genel Müdürlüğüne ek olarak, gruba bağlı finans şirketleri, Allbatross Portföy Yönetimi, Allbatross Yatırım, Allbatross GSYO ve Bien Finans Faktoring’i de yönetecek.

FİNANS GRUBUNUN LİDERLİĞİNİ ÜSTLENECEK

Finans sektöründeki stratejik büyümesini sürdüren Q Yatırım Holding’e bağlı şirketler grubunda önemli bir finans sektörünün deneyimli ismi Mehmet Aydoğdu Q Yatırım Bankası Genel Müdürlüğü ve Allbatross Portföy Yönetimi, Allbatross Yatırım, Allbatross GSYO ve Bien Finans’tan oluşan finans grubunun da liderliğini üstleniyor.

BÜYÜME HEDEFLERİ İÇİN ÖNEMLİ ROL

Kasım itibarıyla genel müdür olarak görevine başlayacak olan Mehmet Aydoğdu, bu şirketlerin stratejik yönelimlerini belirleyerek, sektörlerindeki büyüme hedeflerine ulaşılmasında önemli bir rol üstlenecek.

SEKTÖRDE BÜYÜK PROJELERE İMZA ATTI

Sektörün deneyimli isimlerinden Mehmet Aydoğdu, 30 yıllık iş hayatının 28 yılını bankacılık sektöründe geçirdi. 23 Yıldır Denizbank bünyesinde çalışmakta olan Aydoğdu, 7 yıl şube müdürlüğü, 2 yıl grup müdürlüğü sonrasında 14 yıl Genel Müdür Yardımcısı olarak Denizbank’ta çok büyük projelere imza atmıştır.

Grup şirketleri bünyesine bağlı finans kuruluşlarının yanı sıra, yapı malzemeleri, turizm perakende ve sigorta sektörlerinde de faaliyet gösteren birçok firma bulunmaktadır.

Q YATIRIM HOLDİNG BİRÇOK ALANDA HİZMET SUNUYOR

Q Yatırım Holding, finans, yapı malzemeleri, turizm, sigorta sektörlerinde faaliyet gösteren, 10.000’e yakın çalışanıyla, müşteri odaklı ve sürdürülebilir gelişimi hedef alan, kaliteli ürün ve hizmetler sunmaktadır.

Q Yatırım Holding, Türkiye’nin önde gelen finans gruplarından biri olarak sektördeki güçlü varlığını sürdürmektedir. Grubun bünyesinde Q Yatırım Bankası, Bien Finans Faktoring, Gezinomi ve Allbatross gibi yapı malzemeleri, finans, turizm ve sigorta alanlarında hizmet veren markaları bulunmaktadır.

Ayrıca grup bünyesinde yapı grubunda, üretim kapasitesi olarak Türkiye'nin en büyük duvar karosu üreticisi olan Bien ve Türkiye’nin en büyük teknik granit üreticisi Qua Granite yer almaktadır.

YILDA 51 MİLYON METREKARENİN ÜZERİNDE ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP

Üretimlerini Bilecik ve Bozüyük’teki fabrikalarında gerçekleştiren Bien, yılda 51 milyon m2’nin üzerinde üretim kapasitesine sahiptir. Aynı tesislerde armatür ve tamamlayıcı ürünler için de üretim yapan şirket, 1 milyon adet/yıl seramik sağlık gereçleri üretim kapasitesiyle dikkat çekmektedir. Üretimini Söke’de gerçekleştiren Qua Granite ise teknik granit üretiminde sektörün lideri konumundadır.

OTELCİLİK, PERAKENDE, SİGORTACILIK, ENERJİ...

Turizm grubunda, Gezinomi, Flyexpress, Ytur’un yanı sıra Von Elit, Von Golden Coast, Von Golden Beach, Von Abant otelleriyle otelcilik alanında da faaliyet göstermektedir.

Grupta, perakende alanında; Dogo ve Qua Home ve Evim.com, sigortacılık sektöründe; Bien Sigorta Aracılık Hizmetleri ve enerji sektöründe Anadolu Gaz şirketleriyle de faaliyet göstermektedir.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır