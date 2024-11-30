Black Friday nedir? Black Friday ne zaman olur?

Noel öncesine denk gelen bir alışveriş etkinliği olan Black Friday normal şartlarda bir günlük olarak gerçekleştirilir. İlgili organizasyon kapsamında elektrik ve elektronik alanından ev tekstiline varan birçok kategoride yüksek oranlı indirimlere rastlanır. Bu sayede tüketicilerin belirli ürün ve hizmetleri son derece uygun fiyatlara satın almaları mümkündür. Black Friday etkinliğinin net günü yıla göre değişkenlik gösterebilse de ilgili organizasyonun hangi dönemde tamamlandığı belirtilebilir. Buna ek olarak söz konusu etkinliğin Türkçede nasıl adlandırıldığı üzerine de detaylı bilgi sunulmalıdır.

Black Friday nedir?

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1952 senesinden itibaren Şükran Günü'nden sonraki ilk cuma Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Bu kapsamda Black Friday de 1961 yılında ilgili alışveriş günü için gazetelerde kullanılan terim olarak açıklanmalıdır. Mağazaların erken açıldığı etkinlik gününde geç saatlere kadar indirimli satışlar yapılır. Bu sayede ürün/hizmet satın alan kişilerin yüksek oranlı indirimlerden faydalanmaları mümkün olur. Günümüzde Black Friday indirimlerinin online mağazalarda da yaygın olarak uygulandığı bilinir.

Black Friday ne demek?

Black Friday İngilizce kökenli bir sözcük öbeği iken Türkçe'de "Kara Cuma" olarak ifade edilir. İlgili alışveriş etkinliği teriminin ilk olarak 1961 senesinde gazetelerde kullanıldığı açıklanır. Büyük indirimlerin yapıldığı alışveriş gününün bu şekilde nitelendirilmesinin temel nedeniyse fiziki şubelerde yoğun kalabalıkların oluşmasıdır. Buna ek olarak Black Friday gününde alışverişe gitmek üzere sokağa dökülen kişilerden ötürü trafiğin bile sıkıştığı bilinir. Ayrıca günümüzde çevrim içi alışveriş platformlarında da Black Friday etkinliği başladığı zaman büyük bir yoğunluk yaşanır.

Black Friday ne zaman olur?

Black Friday olarak adlandırılan alışveriş etkinliğinin her yıl Şükran Günü'nden sonraki cumaya denk geldiği söylenmelidir. Buna ek olarak ilgili organizasyon aynı zamanda Noel arifesinde gerçekleştirilmiş olur. Bu kapsamda Black Friday indirimlerinin net tarihi seneden seneye değişkenlik gösterebilir. Örneğin; 2024 yılında Black Friday etkinliği 29 Kasım Cuma gününe denk gelir. Bununla birlikte günümüzde markalar tarafından gerçekleştirilen Black Friday indirimlerinin neredeyse tüm kasım ayına yayıldığı görülür. Dolayısıyla normal şartlarda bir günlük organizasyonlardan olan Black Friday bünyesindeki alışveriş olanakları bazı mağazalarda daha uzun sürebilir.

Black Friday indirimleri nelerdir?

Black Friday indirimlerinin ev ve yaşam, elektrik/ elektronik, beyaz eşya, hobi ürünleri gibi birçok alana yayıldığı bilinir. Bu kapsamda yüksek oranlı indirimlerin ev tekstilinden elektronik cihazlara varan geniş bir ürün skalasına uygulandığı söylenmelidir. Gerek fiziki alışveriş şubelerinde gerekse online platformlarda Black Friday indirimlerinin geçerli olduğu belirtilebilir. Mağazaların indirim oranlarıyla avantajlı ürün ve hizmet çeşitlerinin ise değişkenlik göstermesi söz konusudur.