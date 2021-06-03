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Borcunu ödemeyenlere müjde! Kamu alacaklarına yeni yapılandırma onaylandı!

03.06.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kamu teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yasalaşan kararda, 30 Nisan 2021 itibariyle kesinleşen; harç, vergi ve SGK prim borçları ile cezalar yeniden yapılandırılıyor. Yapılandırmadan, borcunu zamanında ödemeyenler de bu fırsattan yaralanabilecek.

Borcunu ödemeyenlere müjde! Kamu alacaklarına yeni yapılandırma onaylandı!

Yeni çıkan yapılandırma yasasıyla ilgili borçlarını yapılandırmak isteyen kişiler 31 Ağustos’a kadar ilgili kamu kurumuna başvurabilecek. Yasaya göre, yapılandırılan borçlar peşin veya 18 taksitle ödenebiliyor. Ödemeler ise 30 Eylül 2021 tarihinde başlıyor.

SİCİL AFFI GELİYOR!
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Uzun süredir özellikle esnafın talep ettiği sicil affı da geliyor. Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyenler yükümlülüklerini yerine getirirlerse geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak.

Kabul edilen maddelere göre, 30/04/2021 tarihi ve tarihinden önce beyana dayanan vergilerde verilmesi gereken beyannamelerin vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları, 2021 yılı için 30/04/2021 tarihine kadar tahakkuk eden vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme cezaları, idari para cezaları, Tütün Ürünleri Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü kapsamında verilen idari para cezaları, amme alacakları, SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödenmemiş, sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezaları Belediyelerin amme alacaklarına düzenleme geliyor.

BELEDİYELER DE YAPILANDIRMA KAPSAMINDA

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Düzenlemeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak.

Belediyelerin su, atık su ve katık atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında olacak.

6 TAKSİT İMKANI

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Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek. Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek.

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri için yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahları belli oranlarda arttırabilecekler.

Yapılandırmadan yararlanacaklar ödemelerini 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler halinde ödeyebilecekler.

Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip ödenmesi gereken tutarlar 120 eşit taksitte ödenebilecek.

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