Borcunu ödemeyenlere müjde! Kamu alacaklarına yeni yapılandırma onaylandı!

Yeni çıkan yapılandırma yasasıyla ilgili borçlarını yapılandırmak isteyen kişiler 31 Ağustos’a kadar ilgili kamu kurumuna başvurabilecek. Yasaya göre, yapılandırılan borçlar peşin veya 18 taksitle ödenebiliyor. Ödemeler ise 30 Eylül 2021 tarihinde başlıyor.

SİCİL AFFI GELİYOR!

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Uzun süredir özellikle esnafın talep ettiği sicil affı da geliyor. Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyenler yükümlülüklerini yerine getirirlerse geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak.

Kabul edilen maddelere göre, 30/04/2021 tarihi ve tarihinden önce beyana dayanan vergilerde verilmesi gereken beyannamelerin vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları, 2021 yılı için 30/04/2021 tarihine kadar tahakkuk eden vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme cezaları, idari para cezaları, Tütün Ürünleri Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü kapsamında verilen idari para cezaları, amme alacakları, SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödenmemiş, sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezaları Belediyelerin amme alacaklarına düzenleme geliyor.