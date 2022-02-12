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Bu fotoğraflar az önce çekildi! Haftanın zam şampiyonu domates ve biber oldu: Kilogram fiyatı 50 TL'ye çıktı

12.02.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündemin bir numaralı maddesi sebze ve meyve fiyatları! Marketlerde satılan ürünleri pahalı bulan vatandaş semt pazarlarını ziyaret ediyor. Geçen haftaya göre fiyatı düşen ürünler de var fakat özellikle sebzelerde artış devam ediyor. Bu haftanın zam şampiyonu sivri biber oldu. Sivri biberin kilogramı 50 TL'ye satılıyor.

Bu fotoğraflar az önce çekildi! Haftanın zam şampiyonu domates ve biber oldu: Kilogram fiyatı 50 TL'ye çıktı

Geçen hafta sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında patlıcan ve salatalık fiyatları oldu. Sebze ve meyve fiyatlarında son durum ne? Habertürk muhabiri Kübra Demir, semt pazarını ziyaret ederek fiyatları inceledi. Sivri biber ve domatesin fiyatı artarken dolmalık biberin fiyatı düştü. ##

SİVRİ BİBERİN FİYATI KIRMIZI ETLE YARIŞIYOR!

Pazarda sivri biber haftayı zam şampiyonu olarak tamamladı. Yeşil sivri biberin kilogram fiyatı 50 TL'yi buldu. Kasap ve marketlerde bir kilogram kırmızı etin kilosu 100 TL'ye satılıyor. Yarım kilogram dana etiyle bir kilogram sivri biber aynı fiyata satılıyor.

tatlı biber

HAVALARIN ISINMASI DA FİYATLARI ETKİLEMEDİ

Havaların ısınması fiyatların düşmesine etki edemedi. Fiyatı düşen ürünler de var. Patlıcan kilogram fiyatı 30 liraya düştü. Dolmalık biber de 25 liraya düştü.

SALATALIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Salatalık geçtiğimiz hafta 35 liraya kadar çıkmıştı 20 liraya düştü. Domatesin fiyatı arttı. Geçtiğimiz hafta 20 liraydı. Bu hafta 25 lira oldu.

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EN UCUZ KIŞ SEBZESİ ISPANAK

Geçen hafta 10 lira olan ıspanak bu hafta 15 liraya çıktı. Kıvırcığın demeti 10 TL. Dereotu fiyatı 10 TL. Kış sebzeleri arasında ne ucuz yiyecek ıspanak oldu.

MEYVELERDE REKOR MANDALİNANIN

Meyve tezgahında ortalama fiyatlar 25 TL civarında. Armut 10 TL'den, portakal da 7.5 TL'den atılıyor. Nar 12 TL'ye alıcı bulurken mandalina fiyatlarında da büyük bir yükseliş söz konusu. Geçen hafta kilogram fiyatı 8 TL olan mandalina bu hafta 12 TL'ye çıktı.

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