FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Finans

Bu Sorulara Verdiğin Cevaplara Göre İşletmen 5 Yıl Sonra Nerede Olacak?

Bir işletmenin bugün nasıl yönetildiği, neye yatırım yaptığı ya da neleri ertelediği geleceği etkiler. Tüm bunları analiz ederek işletmenin 5 yıl sonra ne durumda olacağına bakalım!

Bu Sorulara Verdiğin Cevaplara Göre İşletmen 5 Yıl Sonra Nerede Olacak?

Bu Sorulara Verdiğin Cevaplara Göre İşletmen 5 Yıl Sonra Nerede Olacak?

1/7

Önüne yeni bir fırsat çıktığı zaman ne yaparsın?

Önüne yeni bir fırsat çıktığı zaman ne yaparsın?
Uzak dururum.
Önce bir bakarım, sonra karar veririm.
Uygun ise denerim.
Stratejik davranarak ilerlerim.
2/7

Peki, en temel soruyu soralım! İşletmen için uzun vadeli bir hedefin var mı?

3/7

Gelirini artırmak için neler yaparsın?

Kampanyalar yaparım.
Yeni hizmetler eklerim.
Mevcut düzeni korurum.
Analiz ederek yeni modeller geliştiririm.
4/7

Rakiplerini takip eder misin?

Rakiplerini takip eder misin?
İlgilenmem.
Düzenli olarak incelerim.
Arada bir bakarım.
Rakipleri iyice analiz ederim.
5/7

İşletmede sürecin nasıl ilerliyor?

Dağınık ilerliyor.
Bazen aksıyor.
Düzenli bir şekilde ilerliyor.
Net ve ölçülebilir bir şekilde.
6/7

Peki, ekip kurarken neye dikkat edersin?

Yetkinlik ve gelişime dayalı olanlara bakarım.
Doğru kişileri bulmaya çalışırım.
Az kişi ile çalışırım.
İhtiyaç duyduğumda alım yaparım.
7/7

Sence işletmenin finansal geleceği iyi olacak mı?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Paraşüt ile Ön Muhasebe Rehberi Ön muhasebenizi kolayca yönetin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.