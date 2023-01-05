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Cari virman işlemi nedir, virman ne için kullanılır? Cari virman nasıl yapılır?

05.01.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Virman işlemi aynı bankanın aynı şubesindeki iki hesap arasında para transferi gerçekleştirilmesini mümkün kılar. Dolayısıyla virman işlemi, aynı bankanın aynı şubesindeki hesaplar arasında gerçekleştirilmesi bakımından EFT ile havaleden ayrılır. Finans alanındaki cari virman işlemi de bir carinin borcunun diğeri tarafından üstlenilmesi ya da diğer bir carinin borcundan tahsil edilmesi gibi işlemleri kapsayabilir. Peki, cari virman işlemi nedir ve nasıl yapılır?

Cari virman işlemi nedir, virman ne için kullanılır? Cari virman nasıl yapılır?

Bir kişinin aynı bankanın aynı şubesindeki hesapları arasında yaptığı para transferi işlemi virman olarak adlandırılır. Söz konusu işlem gerçekleştirilirken virman fişi denilen bir fiş oluşturulur. Pek çok kişinin merak ettiği cari virman da aynı bankanın aynı şubesindeki iki hesap arasındaki para transferi işlemidir. Ayrıca iki farklı cari firmadan birinin alacaklı olduğu tutarın diğerinin borcundan tahsil edilmesine de cari virman denildiği söylenebilir. Bununla birlikte bir carinin borcunun diğer bir hesap tarafından üstlenilmesi söz konusu olduğunda da cari hesap virmanı gerçekleştirilir.

Cari virman işlemi nedir?

Aynı kişinin aynı bankada yer alan iki kişisel hesabı arasındaki para transferine virman denilir. Dolayısıyla "Cari virman nasıl yapılır?" sorusuna da sıklıkla yanıt aranır. Hesap sahibi söz konusu virman işlemini gerçekleştirebilmek için birçok yöntemden yararlanabilir. Bu yöntemlerin en pratik ve en hızlısı ise internet bankacılığı olarak belirtilebilir. Yine bankanın şubesine başvurularak cari virman işlemi gerçekleştirilebilir. Kişinin ilgili bankanın şubesine gitmesi ve hangi hesaplar arasında virman işlemi gerçekleştireceğini belirtmesi gerekir. Bu süreçte kişinin virman işlemine yönelik tutarı da belirterek cari virman işlemini gerçekleştirmesi mümkündür.

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Sıklıkla sorgulanan virman işleminin ne için kullanıldığının açıklanması amacıyla bu işlemin EFT gibi işlemler ile arasındaki farkın belirtilmesi mümkündür. Böylece virman işleminin en temel özelliği ön plana çıkarılabilir. EFT işlemlerinde farklı bankalardaki hesaplar arasında para transferi gerçekleştirilir. Havale işlemlerinde ise EFT işleminin aksine aynı bankalar arasındaki para transferleri söz konusudur. Dolayısıyla havale ile virman işlemlerinin sıklıkla karıştırıldığı söylenebilir.

Virman ve havale işlemleri sıklıkla karıştırılsa da havale işleminin aynı bankalar arasındaki para transferine verilen bir isim olduğu unutulmamalıdır. Ancak virman işleminde aynı bankanın aynı şubesindeki hesaplar arasında para transferi gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte virman işleminde aynı bankanın aynı şubesindeki iki hesap da aynı kişiye ait olmalıdır. Cari hesaplar arası virman muhasebe kaydı da virman fişi ile tutulur. İki farklı cari firmadan birinin alacağı bir diğerinin borcundan tahsil edilecek ise ya da bir carinin borcu bir diğeri tarafından üstlenilecek ise de cari hesap virmanı yapılır.

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virman

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