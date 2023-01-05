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Hisse senedi virman yazısı dilekçe örneği nedir? Virman kaydı nasıl yapılır ve yazılır?

05.01.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankalar arası hisse senedi transferi söz konusu olduğu zaman hisse senedi virmanı işlemi ön plana çıkar. Nitekim hisse senedi virmanı ile bir senedin fiyatının yükselmesinden etkilenilmesi söz konusu olmadan bankalar arası transfer işlemi tamamlanabilir. Dolayısıyla virman yazısının nasıl yazılacağı ve bu işlemin ne kadar süreceği gibi konular da sıklıkla araştırılır. Hisse senedi virmanı nasıl tamamlanır ve virman kaydı nasıl yapılır?

Hisse senedi virman yazısı dilekçe örneği nedir? Virman kaydı nasıl yapılır ve yazılır?

İçindekiler

  • Hisse senedi virman işlemi ne demek?
  • Hisse senedi virman işlemi nasıl yapılır?
  • Virman kaydı nasıl yazılır?
  • Cariler arası virman dekontu nedir?

Finans alanında en çok araştırılan işlemler arasında hisse senedi virmanı yer alır. Bu işlem sayesinde hisse senedinin fiyatının yükselmesinden etkilenmeden portföydeki varlıkların başka bir bankaya aktarılması mümkündür. Dolayısıyla hisse senedi virmanı işleminin nasıl gerçekleştirildiği ve virman yazısının nasıl yazıldığı pek çok kişi tarafından sorgulanır. Bu işlemin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ise mutlaka avantajları ile ilerleyişinin bilinmesi gerekir.

Hisse senedi virman işlemi ne demek?

Bankalar arası hisse senedi transferinin risksiz bir virman işlemi olarak nitelendirildiği söylenebilir. Yani hisse senedi virman işlemi ile hisse senetlerinin eski kurumdan yeni bir kuruma direkt olarak aktarıldığı görülür. Bu sayede maddi kayıp oluşmadan kişinin portföyündeki varlıkları farklı bir bankaya aktarması mümkündür. Dolayısıyla virman işlemi ile kolay ve hızlı bir şekilde herhangi bir kayıp oluşmadan hisse senedi farklı bir bankaya transfer edilebilir. <

isse senedi virman dilekçe örneği şablonu ise ilgili bankanın resmî sitesi üzerinden görüntülenebilir. Hisse senedi virman dilekçe örneği ile yazılan dilekçeyle var olan hesabınızdan başka bir aracı kurumda bulunan hisselerinizi virman yapabilirsiniz. Hisse senedi virman dilekçe örneği bankadan bankaya göre değişiklik gösterebilse de genel olarak hisse senedi virman dilekçe örneği içerisinde şu bilgiler bulunmalıdır:

  • Yatırım hesabı numarası
  • Virman edilecek hisse senetleri ve nakit bakiye
  • Virman edilecek hesabın hesap numarası
  • Hisse adedi ve isimleri
Stok virman nedir? Stok virman nedir?

Hisse senedi virman işlemi nasıl yapılır?

Hisse senedi virman işleminin iki ayrı seçenek ile tamamlanabildiği görülür. Bunlardan ilki hisse senetlerinin satışını gerçekleştirerek 2 gün dolduğunda hesaba yatan parayı aracı kuruma transfer etmektedir. Yani yeni kuruma elde edilen paranın aktarılması ile bu kurumdan aynı hisselerin satın alınması mümkün olur. Ancak söz konusu yöntemde transfer işleminin 2 günü bulabileceği ve bu süreçte senet fiyatlarının yükselebileceği unutulmamalıdır. Dolayısıyla hisse senedi virmanında cari yatırım virmanı yöntemi daha çok tercih edilir.

Cari yatırım virmanı ile portföydeki varlıklar yeni kuruma aktarılabilir. Ayrıca bu yöntem tercih edildiğinde senetlerin yükselen fiyatlarından etkilenilmesi söz konusu değildir. Yani cari yatırım virmanı sayesinde hisse fiyatının yükselmesinden etkilenmeden portföydeki varlıklar farklı bir bankaya aktarılabilir.

Virman kaydı nasıl yazılır?

Hisse senedi virman işlemini gerçekleştirmek isteyen kişiler, virman yazısı örneği gibi şablonları sıklıkla araştırır. Bu işlem gerçekleştirilirken cari virman yazısı örneğine ihtiyaç duyulur. Hatalı işlemlerin geri alınması veya hisse senedi virman işleminin gerçekleştirilebilmesi amacıyla ilgili finans kurumuna söz konusu dilekçesinin iletilmesi gerekir. Virman yazısında yer alması gereken temel bilgiler arasında isim, soy isim, imza ve tarih vardır. Ayrıca dilekçenin amacına göre cari virman yazısı örneği şu şekilde yazılabilir:

  • "XXX bünyesindeki hesabımda yer alan tüm hisselerimin, YY bünyesindeki ZZ numaralı hesabıma virman yapılmasını rica ederim."

Gerek fiziksel gerek ise dijital ortamlarda hazırlanan virman talep formlarında, dilekçede yer alması gereken temel bilgilerin eksik bırakılmaması önemlidir. Ayrıca bazı bankalarda bu işlemin yalnızca şubelerden fiziksel olarak gerçekleştirilebildiği söylenmelidir. Bununla birlikte birçok banka ve kurumda hisse senedi virmanının dijital platformlar üzerinden de yapılabildiği hatırlatılmalıdır. Talep formu eksiksiz olarak düzenlendiği sürece hisse senedi virmanının tamamlanması kolaylaşır.

Cariler arası virman dekontu nedir?

İki farklı cari firmadan birinin alacağının diğerinin borcundan tahsil edilmesi işlemine cari hesap virman denir. Bunun yanı sıra birinin borcunu diğerinin üstlenmesi durumunda da cari hesap virmanı yapılır. Bu işlemde kaynak cari, yazılan tutar kadar alacaklandırılır, hedef yani cari de aynı oranda borçlandırılır. Virman dekontlarıyla hesaplar arasında borç-alacak işlemi için transfer gerçekleştirilebilir. Hesaplardan birisi alacaklı diğeri de borçlu olur. Cariler arası virman dekontunun borç ya da alacak dekontundan tek farkı her hesap satırında hesabın borçlu ya da alacaklı olarak belirtilmesidir. Cari hesaplar arası virman dekontlarında, cari firmalar adına virman yapılabilir ancak bu dekontta banka, kasa, hizmet gibi diğer cari türleri seçilemez.


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Hisse senedi virman

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