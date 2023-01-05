Virman fişi nedir? Virman fişi ne için kullanılır, ne işe yarar?

Bir kişinin aynı bankadaki iki ayrı hesabı arasında gerçekleştirilen para transferine virman işlemi denir. Yani kişinin aynı bankadaki hesaplarında yer alan varlıklarını virman işlemi ile bir hesabından diğerine aktarması mümkündür. Bu işlem gerçekleştirilirken birçok finans işleminde olduğu gibi fiş kesilir. Virman işleminde kesilen fişe ise virman fişi denilir. Söz konusu işlem için oluşturulan fişin özellikleri ve nasıl saklandığı da sıklıkla araştırılır.
Bir bankanın aynı şubesinde yer alan ve aynı kişiye ait olan iki ayrı hesap arasındaki para transferi işlemine virman denir. Yani bireyin aynı bankadaki hesapları arasında gerçekleştirdiği para transferi, virman işlemi olarak adlandırılır. Virman işlemine yönelik sıklıkla araştırılan araçlardan biri de virman fişidir. Bu fişin ne için kullanıldığı ve ne gibi özellikleri taşıdığı pek çok kişi tarafından araştırılır. Dolayısıyla virman fişinin ne gibi özellikleri barındırdığı ve ne için kullanıldığı açıklanmalıdır.
Aynı bankada yer alan ve aynı kişiye ait olan iki hesap arasındaki para transferi işlemi olan virman için virman fişi kullanılır. Yani virman fişi, temelde virman işlemi için kullanılan bir araçtır. Herhangi bir virman fişi örneği incelendiği zaman bu fişte rastlanabilecek özellikler ise aşağıdaki gibidir:
Yukarıda sıralanan virman fişi örneği içerisinde yer alan bölümlerinin yanı sıra açıklama, borç-alacak bilgisi, döviz ve belge numarası gibi bilgiler de mevcuttur. Tüm bu bilgiler sayesinde virman fişleri sistematik bir şekilde oluşturulup saklanabilir.