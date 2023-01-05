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Stok virman nedir, ne işe yarar? Stok hareket virmanı ne demek?

05.01.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finans sektöründe sıklıkla karşılaşılan bir işlem olan stok hareket virmanı, alış/satış faturaları ile ilişkilidir. Ancak bu işlem ile faturaların içeriğinin değiştirilmesi hedeflenmez. Yani stok hareket virmanı ile alış/satış faturalarının stok kodunun değiştirilmesinin hedeflendiği söylenebilir. Bu işlem sayesinde stok hareketleri üzerinde istenilen değişiklik yapılabilir. Peki, stok hareket virmanı nedir?

Stok virman nedir, ne işe yarar? Stok hareket virmanı ne demek?

En basit tanımı ile virman, kişisel hesaplar arası para/mevduat aktarımıdır. Bununla birlikte stok hareket virmanı, virman yapılacak stoğun belirlenmesi ile tamamlanan bir finans işlemidir. Fatura içeriğinin değiştirilmesi ile alakalı olmayan stok hareket virmanı işlemi, yalnızca stok kodu ile ilişkilidir. Dolayısıyla bu işlemin gerçekleştirilmesi ile alış/satış faturalarının stok kodunun değiştirilmesi mümkündür.

Stok virman nedir?

Finans terimleri arasında sıklıkla araştırılan stok virmanın anlamını açıklayabilmek için ilk olarak virman kavramına değinmek gerekir. Virman, temelde banka hesabında yer alan paranın, kişinin kendine ait olan farklı bir hesaba aktarması olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla virman işlemi söz konusu olduğu zaman kişisel hesaplar arasında gerçekleştirilen bir para transferi ile birlikte "kasa programı" kavramı ortaya çıkar. Kasa programında çıkan banka/kasa hesabının alacaklandırıldığı görülür. Virman yani giren banka/kasa ise borçlandırılır.

Stok virman ise finans alanında stok kodunu değiştirmeye yarayan bir işlemdir. Bu işlem tam adı ile stok hareket virmanı olarak bilinir. Virman yapılacak stok belirlendiği sürece ilgili adımlar takip edilerek stok hareket virmanı uygulanabilir.

Stok hareket virmanı ne demek?

Kişisel hesaplar arası mevduat/para aktarımı virman olarak adlandırılırken stok hareket virmanının ne demek olduğu da sıklıkla araştırılır. İlk olarak bu işlemin finans ile alakalı olduğu hatırlatılmalıdır. Finans bölümünde işlemler/stok menüsünün altında stok hareket virmanı başlığına rastlamak mümkündür. Alış/satış faturalarını kapsayan stok hareketlerinin yalnızca stok kodunu değiştirmeyi sağlayan stok hareket virmanı, faturanın içeriğini değiştirme amacıyla kullanılamaz. Yani stok hareket virmanı ile fatura bilgilerine giriş yaparak düzenleme yapma gereği kalmaz. Ancak bu işlem ile stok hareketleri üzerindeki ilgili değişiklik otomatik olarak yapılır.

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stok virman

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