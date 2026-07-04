CEO, CTO, CFO… Bu Mevki Kısaltmalarına Ne Kadar Hakimsin?

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CEO'nun temel görevi nedir?
Muhasebe kayıtlarını tutmak
İnsan kaynakları süreçleriyle ilgilenmek
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CFO hangi alandan sorumlu?
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CTO hangi yöneticinin kısaltması olabilir?
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COO'nun görevini biliyor musun?
Günlük operasyonları yönetmek
Reklam kampanyaları yapmak
Yatırım fonlarını yönetmek
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CMO hangi departmanın başında peki?
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CHRO kısaltması hangi departmanla ilişkili?
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CIO'nun sorumluluk alanını biliyor musun?
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CLO şirkette hangi alandan sorumlu?
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CCO'nun görevi hangisi?
Kaliteden sorumlu yönetici
Ticari faaliyetlerden sorumlu yönetici
Depolardan sorumlu yönetici