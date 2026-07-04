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CEO, CTO, CFO… Bu Mevki Kısaltmalarına Ne Kadar Hakimsin?

İş dünyasında karşımıza birçok yeni kavram çıkıyor. Son dönemlerde sık sık gördüğümüz bu yönetici kısaltmalarının hangilerini biliyorsun?

CEO, CTO, CFO… Bu Mevki Kısaltmalarına Ne Kadar Hakimsin?

Yöneticilerin kısaltmalarını biliyor musun?

1/10

CEO'nun temel görevi nedir?

CEO'nun temel görevi nedir?
Şirketi yönetmek
Muhasebe kayıtlarını tutmak
İnsan kaynakları süreçleriyle ilgilenmek
2/10

CFO hangi alandan sorumlu?

CFO hangi alandan sorumlu?
Pazarlama
Finans
Hukuk
Üretim
Teknoloji
3/10

CTO hangi yöneticinin kısaltması olabilir?

CTO hangi yöneticinin kısaltması olabilir?
Operasyon müdürü
Hukuk müşaviri
Satış direktörü
Teknoloji sorumlusu
Finans sorumlusu
4/10

COO'nun görevini biliyor musun?

COO'nun görevini biliyor musun?
Vergi denetimi yapmak
Günlük operasyonları yönetmek
Reklam kampanyaları yapmak
Yatırım fonlarını yönetmek
5/10

CMO hangi departmanın başında peki?

CMO hangi departmanın başında peki?
Pazarlama
Satış
Bilgi işlem
Finans
İnsan kaynakları
6/10

CHRO kısaltması hangi departmanla ilişkili?

CHRO kısaltması hangi departmanla ilişkili?
Hukuk
Bilgi işlem
Üretim
İnsan kaynakları
Halkla ilişkiler
7/10

CIO'nun sorumluluk alanını biliyor musun?

CIO'nun sorumluluk alanını biliyor musun?
Lojistik
Satın alma
Bilgi teknolojileri
Müşteri hizmetleri
8/10

CLO şirkette hangi alandan sorumlu?

CLO şirkette hangi alandan sorumlu?
Hukuk
Satın alma
Üretim
Pazarlama
Lojistik
Finans
9/10

CCO'nun görevi hangisi?

CCO'nun görevi hangisi?
Kaliteden sorumlu yönetici
Ticari faaliyetlerden sorumlu yönetici
Depolardan sorumlu yönetici
10/10

CEO ne demek peki?

CEO ne demek peki?
Üst düzey yönetici
Finans direktörü
Teknoloji sorumlusu
Operasyon müdürü
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ING Para Mevzuları
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