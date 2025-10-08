FİNANS

Ceren Moray neden gözaltına alındı? Oyuncu Ceren Moray kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında birçok oyuncu, fenomen ve sanatçı gözaltına alındı. Uyuşturucuya özendirmek' suçundan gözaltına alınan isimler arasında ünlü oyuncu Ceren Moray da bulunuyor. Peki Ceren Moray neden gözaltına alındı? Ceren Moray kimdir?

Ceren Moray neden gözaltına alındı? Oyuncu Ceren Moray kimdir?
Jale Uslu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçuyla başlattığı soruşturma kapsamında Hadise, İrem Derci, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar, Meriç Aral, Mert Yazıcıoğlu, Derin Talu, Deren Talu, Dilan Polat, Engin Polat, Ziynet Sali, Özge Özpirinçci, Birce Akalay, Metin Akdülger gözaltına alındı.

Ceren Moray neden gözaltına alındı? Oyuncu Ceren Moray kimdir? 1

Gözaltına alınanlar arasında Avlu dizisinin yıldızı Ceren Moray da bulunuyor. Peki Duygu Özaslan neden gözaltına alındı? Ceren Moray kimdir?

Uyuşturucu operasyonu olduğu açıklandı. Operasyonun 'uyuşturucuya özendirmek' suçlamasıyla olduğu belirtildi. Ünlü isimlerin kan tahlili ve ifadeleri alınacak.

CEREN MORAY KİMDİR?

Oyuncu 5 Haziran 1985 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Küçük yaşlarda tiyatro eğitimine başlayan oyuncu Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim aldı. Üniversite eğitimini 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde aldı ve 2009 yılında mezun oldu.

Ceren Moray neden gözaltına alındı? Oyuncu Ceren Moray kimdir? 2

Yüksek lisans yaptığı dönemde babası kalp krizi geçirdi ve bu durum, Moray'ın hayatında radikal değişikliklere sebep oldu. Bu zamanlarda Moray'a dizi için teklif geldi ve ilk televizyon deneyimini, 2003 yılında yayımlanan Serseri Aşıklar adlı dizide yaşadı.

Ceren Moray neden gözaltına alındı? Oyuncu Ceren Moray kimdir? 3

Oynadığı diziler:

2004 yılında yayımlanan Dayı adlı dizide "Simge" karakterini, 2005 yılında yayımlanan Nefes Nefese adlı dizide ise "Ezgi" karakterini canlandırdı. 2007-2008 yılları arasında yayımlanan Doktorlar adlı dizide Senem karakterini, 2007-2011 yılları arasında yayımlanan Kavak Yelleri adlı dizide "Su" karakterini canlandırdı. 2012 yılında yayımlanan İşler Güçler adlı dizide "Zehra" karakterini, 2014-2017 yılları arasında yayımlanan O Hayat Benim adlı dizide ise "Efsun" karakterini canlandırdı. 2014 yılında yayımlanan Bi Küçük Eylül Meselesi adlı sinema filminde "Berrak" karakterini, 2015 yılında yayımlanan Yok Artık! adlı sinema filminde ise "Ebru" karakterini canlandırdı.

Ceren Moray neden gözaltına alındı? Oyuncu Ceren Moray kimdir? 4

2016 yılında yayımlanan Olaylar Olaylar adlı sinema filminde "Merve" karakterini, yine aynı yıl yayımlanan El Değmemiş Aşk adlı sinema filminde ise "Feryal" karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan Arada adlı sinema filminde "Ezgi" karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında yayımlanan Avlu adlı dizide "Azra" karakterini canlandırdı. 2020 yılında yayımlanan Öğretmen adlı dizide "Zeynep" karakterine hayat verdi.

Özel hayatı:

Eylül 2017 tarihinde Fransız sevgilisi Nico Brun ile evlendi. 2022 yılında ise anlaşmalı olarak boşandı. 2025 yılında ise Doğu Orcan ile nikah masasına oturdu.

Ceren Moray neden gözaltına alındı? Oyuncu Ceren Moray kimdir? 5

