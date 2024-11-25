CRM nedir, ne işe yarar? CRM neyin kısaltması? CRM açılımı ve anlamı

Küçük, orta ve büyük ölçekli firmalarda iş hacminin denetlenmesi, genişletilmesi, geliştirilmesi gibi konular üzerinde CRM teknolojileri önemli rol oynar. CRM anlamı incelendiği zaman ilgili sistemin müşteri ilişkilerinin yönetilmesinde çeşitli avantajlar sunduğu görülür. Bu sayede departmanlar, firmalar ve müşteriler arasındaki etkileşim ağı daha güçlü hale getirilebilir. Aynı zamanda CRM teknolojilerinden yararlanıldığı zaman şirketin büyüme hedefiyle hizmet kapsamının desteklenmesi de mümkündür.

CRM nedir?

Şirketlerin mevcut ve potansiyel müşterilerle olan bağlantılarının profesyonel bir şekilde yönetilmesini sağlayan teknolojiye CRM denilir. İlgili ifadenin Türkçe'ye "Müşteri İlişkileri Yönetimi" olarak geçtiği söylenebilir. İngilizce kökenli olan kısaltmayı araştıran kişilerin "CRM açılımı nedir?" sorusuysa "Customer Relationship Management" olarak yanıtlanır.

Müşteri ilişkileri yönetimi teknolojisiyle iş hacminin amaca göre denetlenmesi ve yönetilmesi mümkün olur. Bu kapsamda "CRM ne demek?" sorusu cevaplanırken ilgili sistemin iş ilişkilerini geliştirme konusunda etkili olduğu da belirtilmelidir. Firmaların müşterileriyle sürekli olarak bağlantı ve etkileşim kurmalarında CRM sisteminden yardım alınır. Aynı zamanda incelenen teknolojiyle iletişim süreçlerinin verimli ve başarılı bir şekilde yönetilmesi kolaylaşır. Buna bağlı olarak satış yönetimi gibi alanlarda da CRM teknolojisinin faydası görülür.

CRM ne işe yarar?

Küçük, orta, büyük ölçekli firmalar tarafından tercih edilen CRM sisteminin müşteri etkileşimi üzerinde önemli rol oynadığı bilinir. Web siteleri, e-postalar ve sosyal medya hesaplarından toplanan analitik verilerle şirketlerin iş hacminin denetlenmesinde CRM'den yardım alınır. Buna ek olarak firmaların günlük etkileşimlerinin yönetilmesinde de ilgili teknolojik yazılımdan yararlanılır. Bu kapsamda "CRM avantajları nelerdir?" sorusunu yanıtlayan önemli hususlar şu şekilde sıralanmalıdır:

Müşteri deneyimlerinin kişiselleştirilmesini ve bu sayede memnuniyet seviyesinin artırılmasını sağlar. İlgili sistemde yer alan veriler ve hizmet opsiyonlarıyla firma temsilcilerinin daha aktif bir şekilde çalışmaları da mümkün olur.

Firmanın müşterilere en doğru zamanda öne çıkan teklifleri sunmaları kolaylaşır. Böylece müşterilerin şirkete olan bağlılığının güçlendirilmesi söz konusu olur.

Daha yüksek satış gelirinin hedeflenmesi durumunda potansiyel müşterilerin belirlenmesini sağlar. Bu kapsamda entegre araçlarla farklı platformlarla kanallardan aday tüketiciler çekilebilir.

Otomatik süreçlerle profesyonel takip istemleri sayesinde satış ve pazarlama çalışmalarının daha kısa sürede tamamlanması mümkündür. Böylece hizmet ekiplerinin vakitten tasarruf etmesi sağlanarak geliştirme çalışmaları desteklenir.

Daha verimli ve mantıklı bir iş birliği süreci için CRM teknolojisinden yararlanılır. Bu sayede departmanlar, müşteriler ve şirket paydaşları arasında güçlü bir ağ oluşturulur.

CRM özellikleri nelerdir?

Müşteri İlişkileri Yönetimi sisteminin temel özelliği, firmalarda müşteri etkileşimine yönelik olan verilerin tek bir çatı altında toplanmasını mümkün kılmasıdır. Bununla birlikte iş yerindeki departmanlar arasındaki iletişimin daha verimli hale getirilmesi de kolaylaşır. CRM sisteminin önemli özelliklerinden biri de işletmenin genel yönetiminin pratik ve kapsamlı bir şekilde sağlanmasını desteklemesidir. Böylece firmalar, temsilciler ve müşteriler arasındaki etkileşim bağının analitik verilerle kurulduğu söylenebilir.

CRM uzmanı nedir?

Customer Relationship Management teknolojilerinin yönetilmesinden sorumlu olan profesyonellere CRM uzmanı denildiği bilinir. Bu mesleki unvanla ilgili sistemin temel prensiplerinin denetilmesi ve geliştirilmesi konusunda yetkili olan kişiler temsil edilir. CRM uzmanları çalıştıkları firmalarda müşteri ilişkileri yönetimi teknolojisinin temel yapısının kurulmasında rol oynarlar. Ayrıca söz edilen sistemin entegrasyon çalışmalarının tamamlanması ve en verimli şekilde kullanılması da CRM uzmanlarının görevleri arasında bulunur.

CRM türleri nelerdir?

Günümüzde CRM türlerinin 4 ayrı kategoride ele alındığı söylenebilir. Bunlar işlevsel, iş birlikçi, analitik ve stratejik yönetim olarak sıralanır. İlgili CRM türlerinin detaylı açıklamalarıysa aşağıda belirtilmiştir: