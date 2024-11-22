Cyber Monday nedir? Cyber Monday ne zaman olur?

Türkçesi Siber Pazartesi olan Cyber Monday, hem satıcılara hem de tüketicilere hitap eden bir indirim günüdür. İlgili alışveriş etkinliğinin Şükran Günü ve Kara Cuma indirimleriyle ilişkili olduğu söylenmelidir. Nitekim Cyber Monday tarihinin belirlenmesinde Şükran Günü'nü takiben yapılan Black Friday etkinliğinin gerçekleştirildiği gün dikkate alınır. İncelenen alışveriş organizasyonunun dünya genelinde birçok platformda uygulandığı bilinirken, Siber Pazartesi kapsamında ne tür ürünlere indirim yapıldığının açıklanmasında fayda vardır.

Cyber Monday nedir?

Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan Cyber Monday, Şükran Günü ve Kara Cuma ile ilişkilidir. Çünkü her yıl Şükran Günü'nü takiben Black Friday olarak isimlendirilen Kara Cuma indirimi uygulanır. İlgili alışveriş etkinliğinden sonra ilk pazartesi günündeyse Cyber Monday indirimleri yapılır. Dolayısıyla Türkçe'ye Siber Pazartesi olarak geçen bu alışveriş etkinliği, her sene Black Friday'den sonra büyük çaplı indirimlerden yararlanılmasını sağlar.

Cyber Monday etkinliğinin ilk defa 2005 senesinde ortaya çıktığı söylenmelidir. Belirtilen yılda yapılan indirimlerle Siber Pazartesi uygulamaları yaygınlaşmıştır. Bu indirim gününün özellikle e-ticaret alanına katkıda bulunduğu bilinir.

Cyber Monday ne zaman olur?

Amerika Birleşik Devletleri ile özdeşleşip dünya genelinde uygulanan Black Friday indirimlerinin Şükran Günü'nü takip edecek şekilde planlandığı bilinir. Cyber Monday olarak isimlendirilen Siber Pazartesi etkinliği ise Kara Cuma indirimlerinden sonra gerçekleştirilir. Mutlaka pazartesi gününde uygulanan indirimlerin hangi tarihe denk geldiği ise yıla göre değişkenlik gösterir.

Örneğin; 2024 senesinde Black Friday etkinliğinin ardından gelen ilk pazartesi 2 Aralık tarihindedir. Bu kapsamda Cyber Monday indirimlerinin 2 Aralık 2024'te uygulanması planlanır. Ancak sonraki senelerde Thanksgiving Day ve Black Friday tarihleri değişkenlik göstereceği için Siber Pazartesi etkinliğinin de farklı bir günde gerçekleştirilmesi söz konusu olur.

Cyber Monday indirimleri nelerdir?

Siber Pazartesi indirimlerinin Kara Cuma etkinliğindeki avantajlarla benzerlik gösterdiği söylenmelidir. Bu alışveriş gününde belirli bir süre boyunca farklı kategorilerdeki çeşitli ürünlere yüksek oranda indirim yapılır. Böylece bir ürün veya hizmete normal fiyatından çok daha düşük ücretler ödenerek sahip olunması mümkün hale gelir.

Kara Cuma ve Siber Pazartesi indirimleri arasındaki temel fark ise alışveriş yöntemi özelindedir. Örneğin Black Friday indirimlerinin daha çok fiziksel mağazalarda uygulandığı görülür. Siber Pazartesi etkinliğiyse genellikle online alışveriş ortamına hitap eder. Ancak günümüzde yaygın olarak uygulanan iki ayrı indirimin de hem fiziksel hem çevrim içi alışveriş bağlamında kullanıldığı belirtilmelidir.

Siber Pazartesi indirimleri elektronik ürünler ve giyim gibi alanlarda gerçekleştirilir. Buna ek olarak satıcı firmaların aksesuar, oyuncak, ev tekstili ve mobilya kategorilerinde de ücretleri düşürdüğü görülür. Tüketicilerin Cyber Monday sayesinde özel tekliflerle kuponlardan yararlanmaları mümkün hale gelir. Bu sayede küresel çapta adından söz ettiren markaların ürünlerine bile yüksek oranlı indirimlerle ulaşılabilir.