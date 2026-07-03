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Dört Günlük Çalışma Tarzına Uygun musun?

Haftada dört gün çalışma fikri kulağa çok iyi geliyor. Ama bu sistem herkese uygun olmayabilir. Sen dört gün çalışma sistemine uygun bir çalışan mısın?

Dört Günlük Çalışma Tarzına Uygun musun?

Dört gün çalışma sana uygun mu?

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Sabah işe gittiğinde ilk ne yapıyorsun?

Sabah işe gittiğinde ilk ne yapıyorsun?
Günümü planlıyorum.
Yapacağım işler nelermiş bakıyorum.
İşe başlamadan önce bir kahve içerim.
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Bir işi aynı gün bitirme konusunda iyi misin?

Bir işi aynı gün bitirme konusunda iyi misin?
Yok, pek iyi değilim.
Bitirmem gerekiyorsa saat uzasa da bitiririm.
Zorlanırım ama yetiştirmeye çalışırım.
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Yoğun bir iş günü sonunda kendini nasıl hissedersin?

Yoğun bir iş günü sonunda kendini nasıl hissedersin?
Bunalmış hissederim.
Biraz dinlenip kafamı boşaltmak isterim.
Yorulurum ama geçer hemen.
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İşin son teslim tarihi yaklaştığında ne yaparsın?

İşin son teslim tarihi yaklaştığında ne yaparsın?
Zaten bitmiş olduğu için sıkıntı olmaz.
Hızlanmaya çalışırım.
Yetiştirmekte çok zorlanırım.
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Çalışırken dikkatin kolayca dağılır mı?

Çalışırken dikkatin kolayca dağılır mı?
Ara sıra dağılıyor.
Hem de nasıl, her sese kafamı kaldırırım.
Odaklandığımda çok zordur dikkatimin dağılması.
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Verimli çalışmanın şartı sence hangisi?

Verimli çalışmanın şartı sence hangisi?
Disiplin
Motivasyon
İlham
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Günlük çalışma süren 2 saat uzasa ne yaparsın?

Günlük çalışma süren 2 saat uzasa ne yaparsın?
Bir dakika bile fazla çalışmaya katlanamam.
Bir daha olmayacaksa katlanırım.
Çok problem etmem.
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Boş zamanlarında neler yapıyorsun?

Boş zamanlarında neler yapıyorsun?
O an canım ne isterse onu yapıyorum.
Yapmam gerekenler bellidir, onları yaparım.
Boş zamanlarımın nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum ki!
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ING Para Mevzuları
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