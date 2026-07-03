Dört Günlük Çalışma Tarzına Uygun musun?

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Sabah işe gittiğinde ilk ne yapıyorsun?
Yapacağım işler nelermiş bakıyorum.
İşe başlamadan önce bir kahve içerim.
2/8
Bir işi aynı gün bitirme konusunda iyi misin?
Bitirmem gerekiyorsa saat uzasa da bitiririm.
Zorlanırım ama yetiştirmeye çalışırım.
3/8
Yoğun bir iş günü sonunda kendini nasıl hissedersin?
Biraz dinlenip kafamı boşaltmak isterim.
Yorulurum ama geçer hemen.
4/8
İşin son teslim tarihi yaklaştığında ne yaparsın?
Zaten bitmiş olduğu için sıkıntı olmaz.
Yetiştirmekte çok zorlanırım.
5/8
Çalışırken dikkatin kolayca dağılır mı?
Hem de nasıl, her sese kafamı kaldırırım.
Odaklandığımda çok zordur dikkatimin dağılması.
6/8
Verimli çalışmanın şartı sence hangisi?
7/8
Günlük çalışma süren 2 saat uzasa ne yaparsın?
Bir dakika bile fazla çalışmaya katlanamam.
Bir daha olmayacaksa katlanırım.
8/8
Boş zamanlarında neler yapıyorsun?
O an canım ne isterse onu yapıyorum.
Yapmam gerekenler bellidir, onları yaparım.
Boş zamanlarımın nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum ki!