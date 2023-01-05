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EKPSS tercih kılavuzu 2023: EKPSS tercihleri nasıl yapılır? İşte engelli memur alımı tercih ekranı

05.01.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EKPSS tercih kılavuzu ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına giren adaylar heyecanla tercih tarihini bekliyorlardı. ÖSYM bugün yaptığı açıklamada EKPSS tercih kılavuzunun yayımlandığını ve işlemlerin başladığını duyurdu. Peki, EKPSS tercihleri nasıl yapılır?

EKPSS tercih kılavuzu 2023: EKPSS tercihleri nasıl yapılır? İşte engelli memur alımı tercih ekranı

EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı. Heyecanla beklenilen EKPSS tercihleri 5 Ocak tarihinden itibaren online olarak yapılabilecek. Adaylar tercihlerini 05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 13 Ocak 2023 günü, saat 23.59’da sona erecektir.

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

kpss-sonuçları

Adaylar tercihlerini, 05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 05 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 13 Ocak 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
EKPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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