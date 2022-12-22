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EMEKLİ MEMUR ZAMMI ne kadar olacak? 2023 SSK, Bağkur emekli maaşı açıklandı mı? Gözler asgari ücret sonrası yeni tabloda

22.12.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli memur zammı ile ilgili açıklamalar gündemde yer alıyor. Memur ve emeklilere ocak ayında maaş zammı yapılacak. Bu zam oranı enflasyon rakamları ve farkı göre netleşecek. 2023 asgari ücret zammının bugün açıklanmasının ardından araştırmalar hız kazandı. Peki, emekli zammı ne kadar olacak? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı kaç TL?

EMEKLİ MEMUR ZAMMI ne kadar olacak? 2023 SSK, Bağkur emekli maaşı açıklandı mı? Gözler asgari ücret sonrası yeni tabloda

Emekli memur maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Emekli ve memur maaşlarına ocak ayında yeni yıl zammı yapılacak. Kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından rakamlar yeniden belirlendi. SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 14,03 zammı şimdiden haketti. Açıklanan veri sonrası yüzde 15,1’lik artışla göre en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin liraya yükseldi.

MEMUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Sabah’ta yer alan habere göre, SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları temmuz-aralık dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. Memur maaşları ve memur emekli aylıkları da temmuz ayında yapılan yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına göre hesaplanan enflasyon farkıyla gelecek yılın ilk yarısında uygulanacak yüzde 8 toplu sözleşme zammına göre belirlenecek. Net rakamlar Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile belli olacak. Aralık ayı enflasyonu ise 3 Ocak’ta duyurulacak.
SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında; yıllık enflasyonun yüzde 65,2 olması durumunda yüzde 16.05, yüzde 70,5 olması durumunda yüzde 19,75, yüzde 78,7 gerçekleşmesi durumunda da yüzde 25,45 zam söz konusu olacak.

emekli-ocak-zammı

REFAH PAYI DA VERİLECEK

Edinilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı enflasyonun maaş ve aylıklarda yarattığı tahribatı gidermek için refah payı zammı için de çalışma yapıyor. Memurlara bu yılın ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 2,5 ilave artış yapılmıştı. Refah zammının düşük aylıklara daha yüksek olmak üzere oransal artış şeklinde yapılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Bu yıl için 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığında da gelecek yıl için önemli artış bekleniyor. Yıl sonu enflasyon beklenti anketine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 20 olması durumunda en düşük emekli aylığı 3 bin 500 liradan 4 bin 200 liraya, yüzde 30 artış halinde de 4 bin 550 liraya çıkacak. SSK, Bağ-Kur emeklileri ocakta yüzde 25,47, Temmuz’da da yüzde 42,3 zam almıştı.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak. Zamla birlikte ek ödeme de artacak. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Maaş hesaplamalarında aile ve çocuk yardım ödeneği dâhil edilirken, bölgesel ödeme, ek ders ücreti, vekâlet ücreti, vekâlet ücreti, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almıyor.

emekli-maaşı-ne-kadar

MEMUR MAAŞI
Mevcut: 9.109 TL
Zamlı: 10.500 TL
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Mevcut: 6.077 TL
Zamlı: 7.000 TL
SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 4.687 TL
Zamlı: 5.345 TL
SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 2.906 TL
Zamlı: 3.314 TL
BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 4.197 TL
Zamlı: 4.786
BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut: 3.335 TL
Zamlı: 3.803

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