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Emekli promosyon kampanyaları 10 bin TL'yi buldu: Tek şartı var! İlk maaşını bekleyen milyonlarca EYT'li için bankalar yarışa girdi

02.04.2023 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle milyonlarca emeklinin gözü nisan ayına çevrilmişti. Bankalar EYT'leri müşterisi yapmak için emekli promosyon kampanyalarını daha cazip hale getirmek için adeta birbirleriyle yarışıyor. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselince emekli promosyon kampanyalarında da en yüksek rakam 10 bin TL'ye çıktı. 10 bin TL sunan bankanın bir şartı var. Diğer bankaların emekli promosyonlarında da dikkat çeken ayrıntılar bulunuyor.

Emekli promosyon kampanyaları 10 bin TL'yi buldu: Tek şartı var! İlk maaşını bekleyen milyonlarca EYT'li için bankalar yarışa girdi

Yaklaşık 2 milyon 250 bin EYT'li nisan ayında alacakları ilk emekli maaşları için gözlerini bankaların sunduğu promosyon tutarlarına çevirdi. En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükselmesiyle bankalar arasındaki rekabet de kızıştı. En düşük emekli promosyon tutarı 3 bin TL'den başlarken en yüksek rakam 10 bin TL'yi buldu.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ PROMOSYON TUTARI 3 BİN TL

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşma sağlanan bankalarda en düşük emekli promosyonu ödemeleri 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000 TL, 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500 TL, 7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500 TL ve 10.000 liradan fazla maaş alanlar için ise 5.000 TL olarak gerçekleşiyor.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL ödeme yapıyor.

Denizbank ise promosyon miktarını 10 bin TL'ye kadar çekti. İş Bankası'nda da promosyon tutarı 4.500 TL ila 7.500 TL arasında. QNB Finansbank ise 8.000 TL promosyon ödemesi yapıyor.

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Sabah'ta yer alan habere göre bankaların emeklilik promosyon kampanyaları şöyle:

Ziraat, Halk, Vakıfbank: 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

Yapı Kredi: SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilere 8.500 TL'ye varan promosyon ödüyor.

Denizbank: Mobil Deniz uygulamasını kullanmak şartıyla 10.000 TL ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

Garanti BBVA: Emekli maaşını taşıyanlara 7.500 TL'ye varan ödül sunuyor.

İş Bankası: 3 yıllığına peşin olarak ödeme yapılıyor. Maaş aralığı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL, 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL, 10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL TL banka promosyonu alabilecek.

QNB Finansbank: 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü kampanyası yaptı.

ING: Emekli maaşını ING'den almaya başlayan emekliler 8.500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Akbank: Maaşı 3.499 TL'ye kadar olanlara 4.200, 3.500-7.499 lira arasına 4.850 lira, 7 bin 500 ile 9 bin 999 lira arasına toplam 6 bin 250 lira, 10 bin ve üzerine toplam 7 bin lira promosyon veriliyor.

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emekli promosyon

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