Bayram öncesi araba piyasasında hareketlilik! Satışlar yüzde 15 arttı, fiyatlar yükseliyor... Elinizi çabuk tutun!

Sıfır otomobil bulmakta zorlanan vatandaşlar bayram öncesi ikinci ele yöneldi. Otomobil piyasası Nisan aynın başı itibariyle hareketlenirken, satışlarda yüzde 15'lik bir artış yaşandı. Peki araç almak için şu an bir fırsat mı yoksa bayramdan sonrasını beklemek doğru bir tercih mi? İşte detaylar...

ARABA ALACAKLAR ACELE EDİN!

ATV Haber'de yer alan habere göre; uzmanlar otomobil alacak vatandaşlara bayramdan sonrasını beklememeyi tavsiye ederken, bahar sezonu geldiği zaman araç fiyatlarının otomatik olarak artacağını söylüyor.

FİYATLAR SÜREKLİ ARTIYOR

Bayilerde sıfır araç bulmadıklarını belirten galericiler, ikinci elde talep olduğu için fiyatların da sürekli arttığını belirtiyor.

PİYASAYI KENDİLERİ ARTIRIYOR

'Satılırsa satılır, satılmazsa biniyorum' mantığıyla internete satılık araçların konulduğunu söyleyen uzmanlar, insanların kendi kendilerine piyasayı arttırdığını savunuyor.

TARİH VERİLDİ! 1 YILA KADAR...

Uzmanlar yaşanan tüm gelişmelere rağmen 1 yıla kadar piyasanın normalleşeceğini söylüyor.

