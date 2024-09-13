Emeklilik yaşı kaç? Türkiye’de emeklilik yaşı nedir? Kadınlarda ve erkeklerde emeklilik yaşı

Çalışma hayatının sonuna gelen ve bu nedenle gelir kaybına uğrayan kişilere yaşlılık sigortasından ödenen aylığa emekli maaşı adı verilir. Bir vatandaşın ne zaman emekli olacağı ise sigorta prim günü sayısı ve yaş koşulu gibi hususlara göre belirlenir. Günümüzde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki maddelere göre 30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olan kişilerin emeklilik yaşı ve prim gün sayısı hesaplamaları yapılabilir. Bu tarihten önce sigortalı olan kadınlar ile erkeklerde emeklilik yaşı ve prim gün sayısı hesaplamaları yapılırken ise 506 sayılı eski kanunun dikkate alındığı bilinir. Dolayısıyla Türkiye’de emeklilik yaşı ile sigorta primi gün sayısı şartlarının hangi koşullara bağlı olarak belirlendiği detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.
Emekli aylığı olarak bilinen ödeme, Türkiye’de yaşlılık maaşı şeklinde de adlandırılan ve çalışma hayatının sonuna gelen kişilere devlet tarafından ödenen tutardır. Bu bağlamda güncel olarak açıklanan verilere “Emeklilik yaşı kaç?” sorusuna yanıt sunulması gerekir. Nitekim yaşlılık aylığı almaya hangi koşullar çerçevesinde hak kazanıldığını yapılan güncel düzenlemeler belirler. Bu düzenlemelere göre kişilerin emeklilik yaşı belirlenirken çalışma hayatına başladıkları tarih ve prim günü sayısı gibi detaylar dikkate alınır.
Günümüzde emeklilik yaşının erkekler ve kadınlar için ayrı olarak belirlenerek vatandaşlara duyurulduğu söylenmelidir. Bir Türk vatandaşının sigortalı olduğu tarihe göre 55-60 yaşında emekli olması mümkündür. Bununla birlikte yeni kanuna göre belirlenen erkeklerde ve kadınlarda emeklilik yaşı koşulları 58 ve 60 yaş olarak bilinir. Bir kişinin kaç yaşında emekli olacağının saptanması için temelde 1999 ile 2008 öncesi dönemler ele alınır. Kişinin sigortalı olduğu tarihin bu dönemlerden hangisine denk geldiğine göre kaç yaşında emekli olabildiği anlaşılır. Bununla birlikte kadın ve erkek emeklilik yaşları koşulu karşılandığı zaman sigorta prim ödemelerine de bakılır.
Emeklilik yaşının pek çok ülkede kadınlar ve erkekler için ayrı olarak belirlendiği görülür. Buna bağlı olarak kararlaştırılan prim günü sayısı gibi koşullar da karşılandığı zaman vatandaşlar yaşlılık aylığı almaya hak kazanır. Açıklanan resmî bilgilere göre günümüzde emeklilik yaşı hesaplamasında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun dikkate alındığı görülür. Buna ek olarak belirtilen kanundan önce geçerli olan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre sigortalı olan bireylerin emekli aylığı alma hakları korunur.
Sunulan bilgiler çerçevesinde Ağustos-Eylül 1999 tarihi ile öncesinde sigortalı olan kişilerin yaşlılık aylığı alabilmelerinin prim ödeme gün sayısı ile sigortalılık süresi koşullarına bağlı olduğu hatırlatılmalıdır. Bu dönemden itibaren yaşlılık aylığına hak kazanan ve kadınlarda 18, erkeklerde ise 23 yıllık sigortalı olma süresini dolduran bireylerin aşağıdaki emeklilik şartlarını karşılamaları gerekir:
Güncel verilere (Eylül 2024) göre 15 yıl sigortalı olma, 3600 prim ödeme gün sayısını tamamlama ve 23 Mayıs 2002 tarihinde kadınlar için 50, erkekler için ise 55 yaşını doldurma gibi koşullar karşılandığı takdirde emeklilik aylığı almaya hak kazanılması söz konusudur. İlgili kurum tarafından belirtilen verilere göre bu koşulları belirtilen dönemlerde karşılamayan kişilerin emeklilik yaşı hesaplamaları ise aşağıda sıralanan tarihlere göre belirlenecektir.
15 yıl sigortalı olup 3600 prim ödeme gün sayısını tamamlayanlar;
İlk defa 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan kişilerin emeklilik aylığı almak için hangi koşulları karşılamaları gerektiği özetle aşağıdaki gibi belirtilmelidir:
Bir kişinin sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarih 30 Nisan 2008 sonrası ise emeklilik yaşı belirlenirken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu dikkate alınır. Bu kanunun içerdiği maddelere göre belirtilen tarihten sonra emekli olacak kişilerin yaş koşulları şu şekilde hesaplanır: