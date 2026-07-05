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Enflasyona Karşı Hangi Savunma Stratejisi Sana Göre?

Enflasyon dönemlerinde herkes parasını korumak istiyor doğal olarak. Parayı korumak için herkesin stratejisi farklı. Sen enflasyondan paranı nasıl koruyorsun?

Enflasyona Karşı Hangi Savunma Stratejisi Sana Göre?

Enflasyondan paranı nasıl koruyorsun?

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Maaşın geldiğinde ilk ne yapıyorsun?

Maaşın geldiğinde ilk ne yapıyorsun?
Hemen yatırım yaparım.
Bir kısmıyla dolar alırım.
Planladığım bütçeme göre ödemelerimi yaparım.
İhtiyaçlarımı hallederim, sonra harcama yaparım.
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Markette fiyatlar sürekli artmaya başlayınca ne yapıyorsun?

Markette fiyatlar sürekli artmaya başlayınca ne yapıyorsun?
Bir şey yapmıyorum.
Harcamalarımı azaltırım.
Dayanıklı olanları toplu alırım.
Paranın değerinin düştüğünü görüp yatırım yapmaya yönelirim.
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Eline beklemediğin toplu bir para geçtiğinde ne yaparsın?

Eline beklemediğin toplu bir para geçtiğinde ne yaparsın?
Gelen para için planlama yaparım.
Uzun zamandır almak istediğim bir şeyler vardı, onları alırım.
Altın alırım.
Dolar alırım.
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Fiyatı sürekli artan bir ürün var ve sen almak istiyorsun. Ne yaparsın?

Fiyatı sürekli artan bir ürün var ve sen almak istiyorsun. Ne yaparsın?
İstediğim bir şeyse alırım.
Daha fazla zam gelmeden alırım.
İhtiyacım yoksa almam.
Biraz daha takip ederim.
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Birikim yaparken daha çok neye önem veriyorsun?

Birikim yaparken daha çok neye önem veriyorsun?
Zaman içinde değerlenmesi.
Değerini koruması.
Düzenli olması.
Hayat kalitemi düşürmemesi.
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Enflasyon haberlerini takip ediyor musun?

Enflasyon haberlerini takip ediyor musun?
Yatırım yapmadan önce haberlere bakarım.
Günlük olarak takip ederim.
Genel olarak bakarım arada.
Pek ilgilenmem.
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En büyük finansal risk senin için hangisi?

En büyük finansal risk senin için hangisi?
Kur değişimleri
Plansızlık
Paranın değer kaybetmesi
Hiçbir şey
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İndirim gördüğünde nasıl davranıyorsun?

İndirim gördüğünde nasıl davranıyorsun?
Kaçırmadan alırım.
Almam gereken bir şeyse alırım.
Uzun vadede işe yarayacaksa alırım.
Gerçek bir indirim mi diye araştırırım.
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ING Para Mevzuları
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