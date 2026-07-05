Enflasyona Karşı Hangi Savunma Stratejisi Sana Göre?

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Maaşın geldiğinde ilk ne yapıyorsun?
Bir kısmıyla dolar alırım.
Planladığım bütçeme göre ödemelerimi yaparım.
İhtiyaçlarımı hallederim, sonra harcama yaparım.
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Markette fiyatlar sürekli artmaya başlayınca ne yapıyorsun?
Dayanıklı olanları toplu alırım.
Paranın değerinin düştüğünü görüp yatırım yapmaya yönelirim.
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Eline beklemediğin toplu bir para geçtiğinde ne yaparsın?
Gelen para için planlama yaparım.
Uzun zamandır almak istediğim bir şeyler vardı, onları alırım.
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Fiyatı sürekli artan bir ürün var ve sen almak istiyorsun. Ne yaparsın?
İstediğim bir şeyse alırım.
Daha fazla zam gelmeden alırım.
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Birikim yaparken daha çok neye önem veriyorsun?
Zaman içinde değerlenmesi.
Hayat kalitemi düşürmemesi.
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Enflasyon haberlerini takip ediyor musun?
Yatırım yapmadan önce haberlere bakarım.
Günlük olarak takip ederim.
Genel olarak bakarım arada.
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En büyük finansal risk senin için hangisi?
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İndirim gördüğünde nasıl davranıyorsun?
Almam gereken bir şeyse alırım.
Uzun vadede işe yarayacaksa alırım.
Gerçek bir indirim mi diye araştırırım.