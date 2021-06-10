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Esnaf hibe desteği ödemeleri yattı mı? 5000 TL ve 3000 TL esnaf hibe desteği ödemesi nasıl alınır?

10.06.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esnaf hibe desteği vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Pandemi döneminde sıkıntı çeken esnaf için müjdeli haber geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Hibe desteği almak isteyen vatandaşlar esnaf hibe desteği ne zaman ödenecek, esnaf hibe desteği yattı mı ve hibe desteği nasıl başvurulur gibi soruları araştırmaya başladı. Peki 3000 TL ve 5000 TL esnafa hibe desteği ödemeleri yattı mı? 5000 TL ve 3000 TL esnaf hibe desteği ne zaman yatacak?

Esnaf hibe desteği ödemeleri yattı mı? 5000 TL ve 3000 TL esnaf hibe desteği ödemesi nasıl alınır?

Önceki haftalarda 2020 senesinde bu yana devam eden pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı çeken esnaf için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli bir haber gelmişti. Erdoğan, esnafa 3000 TL ve 5000 TL olmak üzere iki ayrı hibe desteği verileceğini kamuoyuna duyurmuştu. Hibe desteği almak isteyen vatandaşlar esnaf hibe desteği ne zaman ödenecek, esnaf hibe desteği yattı mı gibi soruları araştırmaya koyuldu. Peki 3000 TL ve 5000 TL esnafa hibe desteği yattı mı, esnaf hibe desteği nasıl alınır?

ESNAF HİBE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki günlerde esnaflara 3 bin TL ve 5 bin TL olmak üzere iki ayrı hibe desteği müjdesi vermişti. Destek ödemesi uygulamasına göre bazı esnaflara 3 bin TL, bazı esnaflara ise 5 bin TL geri ödemesiz şekilde destek verilecek. Hibe desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar ise desteğin ne zaman ödeneceğini ve ödemelerin yatıp yatmadığını merak ediyor.

3000 TL ve 5000 TL esnaf hibe desteği hakkındaki bilinmesi gereken önemli ayrıntıları Bakan Muş şu şekilde açıklamıştı:

"Esnaflarımıza 2 grupta destek vereceğiz. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Birinci grupta kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları, kantinler kırtasiyeler internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.

Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım onarım tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar çilingirler, bakırcılar kalaycılar, ayakkabıcılar konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır."

Merakla beklenen esnaf hibe desteği ödemeleri, bugün yani 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren başlayacak.

3 BİN TL VE 5 BİN TL ESNAF HİBE DESTEĞİ NASIL ALINIR?

3 bin TL ve 5 bin TL esnaf hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurular 25 Mayıs tarihinden itibaren 1 ay boyu yapılabilecek.

Bu link aracılığıyla e-Devlet hesabınıza TC kimlik no ve şifreniz ile giriş yaparak, başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz: HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ

Başvururlar TC kimlik numaranızın son hanesine göre;

0 olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı,
2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba,
4 olanlar 27 Mayıs Perşembe,
6 olanlar 28 Mayıs Cuma,
8 olanlar ise 29 Mayıs Cumartesi günü başvurularını gerçekleştirebilecek.
30 Mayıs-23 Haziran tarihlerinde ise bütün vatandaşlar esnaf hibe desteği için başvuru yapabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
pandemi
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