Esnaf hibe desteği ödemeleri yattı mı? 5000 TL ve 3000 TL esnaf hibe desteği ödemesi nasıl alınır?

Önceki haftalarda 2020 senesinde bu yana devam eden pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı çeken esnaf için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli bir haber gelmişti. Erdoğan, esnafa 3000 TL ve 5000 TL olmak üzere iki ayrı hibe desteği verileceğini kamuoyuna duyurmuştu. Hibe desteği almak isteyen vatandaşlar esnaf hibe desteği ne zaman ödenecek, esnaf hibe desteği yattı mı gibi soruları araştırmaya koyuldu. Peki 3000 TL ve 5000 TL esnafa hibe desteği yattı mı, esnaf hibe desteği nasıl alınır?

ESNAF HİBE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki günlerde esnaflara 3 bin TL ve 5 bin TL olmak üzere iki ayrı hibe desteği müjdesi vermişti. Destek ödemesi uygulamasına göre bazı esnaflara 3 bin TL, bazı esnaflara ise 5 bin TL geri ödemesiz şekilde destek verilecek. Hibe desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar ise desteğin ne zaman ödeneceğini ve ödemelerin yatıp yatmadığını merak ediyor.

3000 TL ve 5000 TL esnaf hibe desteği hakkındaki bilinmesi gereken önemli ayrıntıları Bakan Muş şu şekilde açıklamıştı:

"Esnaflarımıza 2 grupta destek vereceğiz. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Birinci grupta kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları, kantinler kırtasiyeler internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.