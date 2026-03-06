FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Finans

“Freemium” Uygulamalar: Ücretsiz Başlayan Oyunlar Nasıl Sonra Para Harcatıyor?

"Ücretsiz" yazan bir oyun görüp hemen indirmek istiyorsunuz fakat daha sonra bu süreç küçük ödemelere dönüşüyor. İşte freemium uygulamaların, özellikle oyunların, bizi adım adım harcamaya ikna etme yöntemleri! 👇

“Freemium” Uygulamalar: Ücretsiz Başlayan Oyunlar Nasıl Sonra Para Harcatıyor?

1. Freemium tam olarak ne anlama geliyor?

“Freemium” Uygulamalar: Ücretsiz Başlayan Oyunlar Nasıl Sonra Para Harcatıyor? 1

Freemium, “free” ve “premium” kelimelerinin birleşiminden geliyor. Yani uygulama ya da oyun teknik olarak ücretsiz ama asıl deneyim ücretli seçeneklerle ortaya çıkıyor. Oyunu indiriyorsun, oynuyorsun, eğleniyorsun ama belli bir noktadan sonra ilerlemek zorlaşıyor. İşte o anda karşına küçük bir ödeme seçeneği çıkıyor. Yani sistem, seni oyuna alıştırıp sonra para harcatmayı hedefliyor.

2. Oyunu bilerek yavaşlatıyorlar mı?

“Freemium” Uygulamalar: Ücretsiz Başlayan Oyunlar Nasıl Sonra Para Harcatıyor? 2

Freemium oyunların en klasik taktiği, bekletmek! Oyuna devam ederken enerjin bitiyor, hakkın dolmuyor ve oyunu tamamlayamıyorsun. Ve bu anda sana iki seçenek sunuluyor, ya saatlerce bekle ya da birkaç lira ödeyerek hızlan! Bu noktada oyun senin sabırsızlığını test ediyor. seni sabırsızlıkla test ediyor. Aslında para verdiğin şey oyun değil, zaman kazanma hissi.

3. Küçük harcamalar masum gibi gösteriliyor!

“Freemium” Uygulamalar: Ücretsiz Başlayan Oyunlar Nasıl Sonra Para Harcatıyor? 3

Oyun oynarken karşına çıkan, “Bir kahve parası”, “Sadece 59,99 TL”, “Tek seferlik teklif” gibi ifadeler tamamen bilinçli. Büyük bir ödeme yapıyormuşsun gibi hissettirmemek için rakamlar özellikle küçük tutuluyor. Ama bu küçük ödemeler zamanla birikiyor. Bir bakmışsın, oyuna verdiğin para oyunun kendisinden daha pahalı hale gelmiş. Freemium’un olayı da tam bu; tek seferde değil, damla damla harcatıyor!

4. Sınırlı süreli tekliflerle baskı kuruluyor!

“Freemium” Uygulamalar: Ücretsiz Başlayan Oyunlar Nasıl Sonra Para Harcatıyor? 4

Freemium uygulamalarda, “Bu teklif 2 saat içinde bitecek!” ya da “Bugüne özel avantaj!” gibi ifadeler karşına çıkmıştır. Bu tamamen psikolojik bir hamle! Sana düşünme payı bırakmadan karar verdirmeyi amaçlıyor. O aşamada kaçırma korkusu devreye giriyor ve mantık ikinci plana düşüyor. Halbuki çoğu zaman o teklifler tekrar tekrar karşına çıkıyor. Ama o an bunu bilmen istenmiyor.

5. Rekabet devreye giriyor!

“Freemium” Uygulamalar: Ücretsiz Başlayan Oyunlar Nasıl Sonra Para Harcatıyor? 5

Freemium oyunlar genelde arkadaş listeleri, ligler, sıralamalarla dolu. Sen ilerleyemedikçe başkalarının senden önde olduğunu görüyorsun. İşte bu noktada "geri kalıyorum" hissi oluşuyor. Para harcayan oyuncular daha hızlı ilerliyor, sen de onları yakalamak istiyorsun. Oyun, seni sadece kendinle değil, başkalarıyla da yarışa sokuyor.

6. Oyuna bağlandıktan sonra ödeme daha kolay geliyor!

“Freemium” Uygulamalar: Ücretsiz Başlayan Oyunlar Nasıl Sonra Para Harcatıyor? 6

Başta “Asla para vermem!” diyorsun. Ama oyunda saatler geçirdikçe, emek verdikçe bakış açın değişiyor. Çünkü artık oyuna yatırım yapmış oluyorsun; zaman, dikkat ve enerji... Bu noktada birkaç lira vermek daha kabul edilebilir hale geliyor. Freemium sistem, önce bağ kurduruyor, sonra para harcatıyor. Kısacası bağ kurduğun şeyden vazgeçmek zor geliyor.

7. Çocuklar ve gençler freemium’a daha açık!

“Freemium” Uygulamalar: Ücretsiz Başlayan Oyunlar Nasıl Sonra Para Harcatıyor? 7

Özellikle mobil oyunlarda freemium modeli çocukları ve gençleri çok kolay etkiliyor. Gerçek parayla yapılan harcamalar, sanal para gibi algılanabiliyor. Bu yüzden ebeveyn denetimi olmayan cihazlarda kontrolsüz harcamalar çok sık yaşanıyor. Freemium, savunmasız kullanıcılar için ciddi bir risk alanı oluşturabiliyor.

8. Freemium kötü mü, yoksa bilinçli kullanılabilir mi?

“Freemium” Uygulamalar: Ücretsiz Başlayan Oyunlar Nasıl Sonra Para Harcatıyor? 8

Freemium model tamamen kötü değil; sorun, farkında olmadan kullanılması. Ne zaman ödeme yaptığını, neden yaptığını sorguladığında kontrol sende oluyor. Kendine bütçe sınırı koymak, otomatik satın almaları kapatmak ve sabırlı olmak işi değiştiriyor. Sonuç olarak, ücretsiz başlayan her şeyin bedava kalmayacağını bilmek en büyük avantaj!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ING Para Mevzuları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.