“Freemium” Uygulamalar: Ücretsiz Başlayan Oyunlar Nasıl Sonra Para Harcatıyor?

1. Freemium tam olarak ne anlama geliyor?

Freemium, “free” ve “premium” kelimelerinin birleşiminden geliyor. Yani uygulama ya da oyun teknik olarak ücretsiz ama asıl deneyim ücretli seçeneklerle ortaya çıkıyor. Oyunu indiriyorsun, oynuyorsun, eğleniyorsun ama belli bir noktadan sonra ilerlemek zorlaşıyor. İşte o anda karşına küçük bir ödeme seçeneği çıkıyor. Yani sistem, seni oyuna alıştırıp sonra para harcatmayı hedefliyor.

2. Oyunu bilerek yavaşlatıyorlar mı?

Freemium oyunların en klasik taktiği, bekletmek! Oyuna devam ederken enerjin bitiyor, hakkın dolmuyor ve oyunu tamamlayamıyorsun. Ve bu anda sana iki seçenek sunuluyor, ya saatlerce bekle ya da birkaç lira ödeyerek hızlan! Bu noktada oyun senin sabırsızlığını test ediyor. seni sabırsızlıkla test ediyor. Aslında para verdiğin şey oyun değil, zaman kazanma hissi.

3. Küçük harcamalar masum gibi gösteriliyor!

Oyun oynarken karşına çıkan, “Bir kahve parası”, “Sadece 59,99 TL”, “Tek seferlik teklif” gibi ifadeler tamamen bilinçli. Büyük bir ödeme yapıyormuşsun gibi hissettirmemek için rakamlar özellikle küçük tutuluyor. Ama bu küçük ödemeler zamanla birikiyor. Bir bakmışsın, oyuna verdiğin para oyunun kendisinden daha pahalı hale gelmiş. Freemium’un olayı da tam bu; tek seferde değil, damla damla harcatıyor!

4. Sınırlı süreli tekliflerle baskı kuruluyor!

Freemium uygulamalarda, “Bu teklif 2 saat içinde bitecek!” ya da “Bugüne özel avantaj!” gibi ifadeler karşına çıkmıştır. Bu tamamen psikolojik bir hamle! Sana düşünme payı bırakmadan karar verdirmeyi amaçlıyor. O aşamada kaçırma korkusu devreye giriyor ve mantık ikinci plana düşüyor. Halbuki çoğu zaman o teklifler tekrar tekrar karşına çıkıyor. Ama o an bunu bilmen istenmiyor.

5. Rekabet devreye giriyor!

Freemium oyunlar genelde arkadaş listeleri, ligler, sıralamalarla dolu. Sen ilerleyemedikçe başkalarının senden önde olduğunu görüyorsun. İşte bu noktada "geri kalıyorum" hissi oluşuyor. Para harcayan oyuncular daha hızlı ilerliyor, sen de onları yakalamak istiyorsun. Oyun, seni sadece kendinle değil, başkalarıyla da yarışa sokuyor.

6. Oyuna bağlandıktan sonra ödeme daha kolay geliyor!

Başta “Asla para vermem!” diyorsun. Ama oyunda saatler geçirdikçe, emek verdikçe bakış açın değişiyor. Çünkü artık oyuna yatırım yapmış oluyorsun; zaman, dikkat ve enerji... Bu noktada birkaç lira vermek daha kabul edilebilir hale geliyor. Freemium sistem, önce bağ kurduruyor, sonra para harcatıyor. Kısacası bağ kurduğun şeyden vazgeçmek zor geliyor.

7. Çocuklar ve gençler freemium’a daha açık!

Özellikle mobil oyunlarda freemium modeli çocukları ve gençleri çok kolay etkiliyor. Gerçek parayla yapılan harcamalar, sanal para gibi algılanabiliyor. Bu yüzden ebeveyn denetimi olmayan cihazlarda kontrolsüz harcamalar çok sık yaşanıyor. Freemium, savunmasız kullanıcılar için ciddi bir risk alanı oluşturabiliyor.

8. Freemium kötü mü, yoksa bilinçli kullanılabilir mi?

Freemium model tamamen kötü değil; sorun, farkında olmadan kullanılması. Ne zaman ödeme yaptığını, neden yaptığını sorguladığında kontrol sende oluyor. Kendine bütçe sınırı koymak, otomatik satın almaları kapatmak ve sabırlı olmak işi değiştiriyor. Sonuç olarak, ücretsiz başlayan her şeyin bedava kalmayacağını bilmek en büyük avantaj!