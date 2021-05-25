Gelir Testi nedir? Gelir Testi nasıl yaptırılır?

Gelir Testi 18 yaşından büyük vatandaşlar için zorunlu tutulmuştur. Bu sebeple GSS yaptırmayan vatandaşlara bir para ceza uygulanmaktadır. Bu ceza geçtiğimiz 2020 yılı için 88,29 TL olarak belirlenmiştir. Gelir testi, hem vatandaşların hem de bakmakla yükümlü oldukları kişilerin Genel Sağlık Sigortası primlerinin ne kadar olduğunu ve kimin ödeyeceğinin belirlenmesi amacı ile yapılmaktadır.
Gelir testi, herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmayan vatandaşların gelirlerinin tespit edilmesi sonucunda sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesine olanak sağlayan bir testtir. Genel sağlık Sigortası (GSS) kapsamına dahil olmayan vatandaşlar ve aile bireylerinin, prim ödeyip ödemeyecekleri veya ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyecekleri gelir testiyle belirlenir. GSS sahibi olmayanların, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için bu testi yaptırması gerekir.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet kapsamında bulunan gelir testi, vatandaşların belirtilen kurumlara bizzat kendi başvuruları ile yapılır. İstisnai durumlarda kişilerin birinci derece yakınları da başvuru yapabilir. Başvuru yapıldıktan sonra kişinin ve hane halkının gelirlerinin, taşınır ve taşınmaz mallarının, harcamalarının ve giderlerinin tespiti yapılır.
Gelir testi yapılırken dikkat edilecek unsurlar:
Gelir testini, 2017 Nisan ayına kadar sigortası olmayan kişilerin yaptırması zorunluyken 6824 sayılı Torba yasa ile bu zorunluluk ortadan kaldırılmıştır. Ardından ise tüm vatandaşlar için sabit bir Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi belirlenmiştir. Buna göre sosyal güvencesi olmayan bireyler asgari ücretin %3’ü oranında bir tutarı dışarıdan ödeyerek GSS kapsamına dahil olabilir.
SONUÇLAR E-DEVLET’TE
Test sonucu sorgulaması ya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ya da e-Devlet aracılığıyla yapılır. İlk seçenek olarak başvuru yapılan kuruma giderek sonuç öğrenilebilir. İkinci seçenek olarak ise e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.
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