Gelir Testi nedir? Gelir Testi nasıl yaptırılır?

Gelir Testi 18 yaşından büyük vatandaşlar için zorunlu tutulmuştur. Bu sebeple GSS yaptırmayan vatandaşlara bir para ceza uygulanmaktadır. Bu ceza geçtiğimiz 2020 yılı için 88,29 TL olarak belirlenmiştir. Gelir testi, hem vatandaşların hem de bakmakla yükümlü oldukları kişilerin Genel Sağlık Sigortası primlerinin ne kadar olduğunu ve kimin ödeyeceğinin belirlenmesi amacı ile yapılmaktadır.

GELİR TESTİ NEDİR?

Gelir testi, herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmayan vatandaşların gelirlerinin tespit edilmesi sonucunda sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesine olanak sağlayan bir testtir. Genel sağlık Sigortası (GSS) kapsamına dahil olmayan vatandaşlar ve aile bireylerinin, prim ödeyip ödemeyecekleri veya ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyecekleri gelir testiyle belirlenir. GSS sahibi olmayanların, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için bu testi yaptırması gerekir.

GELİR TESTİ NASIL YAPILIR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet kapsamında bulunan gelir testi, vatandaşların belirtilen kurumlara bizzat kendi başvuruları ile yapılır. İstisnai durumlarda kişilerin birinci derece yakınları da başvuru yapabilir. Başvuru yapıldıktan sonra kişinin ve hane halkının gelirlerinin, taşınır ve taşınmaz mallarının, harcamalarının ve giderlerinin tespiti yapılır.