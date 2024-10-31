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Gerçek gümüş ve sahte gümüş nasıl anlaşılır​? Sahte gümüşle gerçek gümüşü ayırt etme yöntemleri

Burcu Tufan Burcu Tufan
30.10.2024 19:08
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Kolye, yüzük, bilezik gibi takıların üretiminde kullanılan gümüş, birçok eşyanın tasarımında da yer bulur. Söz konusu değerli materyalle üretilen parçaların orijinal olup olmadığı ise sağlamlık, ağırlık, parlaklık ve damga baskısı özellikleriyle ayırt edilir. Bu kapsamda gümüşten üretilen farklı ürün çeşitlerinin imitasyon mu orijinal mi olduğunun nasıl anlaşıldığı üzerine pratik bilgiler sunulmalıdır.

Gerçek gümüş ve sahte gümüş nasıl anlaşılır​? Sahte gümüşle gerçek gümüşü ayırt etme yöntemleri

İçindekiler

  • Gerçek gümüş ve sahte gümüş nasıl anlaşılır?
  • Sahte gümüş kararır mı?
  • Gümüş ayarı nasıl anlaşılır?
  • Gümüş yüzük nasıl anlaşılır?
  • Gümüş kolye nasıl anlaşılır?
  • Gümüş bileklik nasıl anlaşılır?
  • Gümüş para nasıl anlaşılır?

Değerli bir metal olan gümüş, takı ve obje çeşitlerinin üretiminde yaygın olarak kullanılır. Ancak bu materyalden üretilen parçaların imitasyonları da mevcuttur. Dolayısıyla gümüşün gerçek mi sahte mi olduğu hakkında fikir edinilmesi için ışık, ağırlık, damga kontrolü gibi testler yapılabilir. Böylece satın alınacak olan veya mevcut durumda kullanılan ürünlerin bu değerli metalden üretilip üretilmediği anlaşılır.

Gerçek gümüş ve sahte gümüş nasıl anlaşılır?

İletkenlik, dayanıklılık ve parlaklık seviyesi yüksek olan gümüş; çeşitli eşyaların yanı sıra bileklik, yüzük ve kolye gibi takı ürünlerinin yapımında da kullanılır. Dolayısıyla bu materyalden üretilen parçaların orijinal mi yoksa imitasyon mu olduğunun nasıl ayırt edilebildiği merak edilir. Bu kapsamda gerçek ve sahte gümüş ayrımının yapılmasını mümkün hâle getiren unsurlar aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

  • Ağırlık faktörü: Gerçek gümüşten üretilen tasarımlar genellikle daha ağır olurken, imitasyonların hafif gramajda olduğu görülür.
  • Parlaklık ve renk yansıtma unsuru: Orijinal gümüş ürünlerin daha parlak yapıda olup bir ışık tutulduğunda beyaz renk yaydığı bilinir. Ancak yansıması sarı, kahverengi veya yeşil renkte olan ürünlerin gerçekliğinden şüphe edilir.
  • Manyetik alan detayı: Gerçek gümüşün mıknatıs tarafından çekilmesi mümkün değildir. Ancak orijinal olmayan ve farklı metallerden üretilen parçaların manyetik özellik taşımaları olasıdır.
  • Damga ayrıntısı: Orijinal gümüş ürünlere tasarım sürecinde ayar damgası basılır. 925 ayar ifadesinin yer aldığı parçaların gerçek olduğu anlaşılır. Bir tasarımda damga baskısının bulunmaması ise sahte ürün ihtimalini akla getirir.

Sahte gümüş kararır mı?

Gümüş ürünlerin orijinal olup olmadığı test edilirken kararma faktörünün dikkate alınması doğru değildir. Çünkü imitasyon takılar gibi bu değerli metalden üretilen parçaların da zaman içerisinde kararması olağandır. Ancak gerçek gümüş ürünlerin daha uzun sürede renk değişikliği gösterdiği bilinir. Buna ek olarak orijinal takılardaki kararma sorunu, parlatma işleminin gerçekleştirmesiyle birlikte çözülür. Bunun yanı sıra sahte gümüş tasarımlarında kısa sürede renk değişimi gözlemlenir. Yine de en doğru incelemenin yapılması için ürünün 925 ayar damgasının bulunup bulunmadığına bakılmalıdır.

Gümüş ayarı nasıl anlaşılır?

Gümüş elementinden üretilen takı ve eşya çeşitlerinin ayar damgası mevcuttur. Bu ürünlerin her birinde "925" sayısının basılı olması gerekir. Söz edilen sayı, saf gümüşün ayarını yansıtır.

Gümüş yüzük nasıl anlaşılır?

Bir yüzük tasarımının gümüş olup olmadığının anlaşılması amacıyla iki ayrı pratik test tamamlanabilir. Bunların ilki yüzüğün iç veya dış yüzeyinde 925 sayısıyla belirtilen ayar damgasının aranmasıdır. İkinci yöntem de ürünü beyaz bir kağıda veya beze sürterek siyah noktaların oluşup oluşmadığına bakılmasıdır. Nitekim orijinal gümüş beyaz yüzeylerde nokta hâlinde koyu renkli leke bırakır.

Gümüş kolye nasıl anlaşılır?

Saf gümüşten üretilen kolyelerin genellikle kopçalarında 925 ayar damgası mevcuttur. Bu sayede ürünün orijinalliğinden emin olunması mümkündür. Ayrıca gerçek gümüş kolyenin "sterling" yazısını içermesi de söz konusu olabilir. Bu da tasarımın üretim sürecinde saf gümüşün kullanıldığını yansıtan detaylar arasındadır.

Gümüş bileklik nasıl anlaşılır?

Bileklik tasarımlarının orijinal gümüş özelliğinde olup olmadığı incelenirken kolye ve yüzük gibi diğer takı çeşitlerinde de göz önünde bulundurulan hususlar öne çıkar. Ürün kelepçeli modele sahip olan bir bilezikse iç yüzeyde veya birleşme noktasında 925 ayar damgasına rastlanır. Yine zincir veya tasarım bilekliklerde aynı ayar baskısı yer alır. Buna ek olarak gümüş bilekliğe ışık tutulduğunda beyaz renk yansıması görülüyorsa ürünün gerçek olduğu anlaşılır.

Gümüş para nasıl anlaşılır?

Gümüş paranın orijinalliği test edilirken bu materyalle bir fotokopi kağıdına çizik atılması önerilir. Eğer kağıtta koyu renkli bir çizgi kalıyorsa ürünün gerçek olduğu düşünülür. Buna ek olarak takı ve eşya çeşitlerinde olduğu gibi gümüş paralarda da damga mevcuttur. Eğer üründe 925 sayısı veya sterling yazısı görülürse paranın sahte olmadığı fark edilebilir.

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Gümüş sahte
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