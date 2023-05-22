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Günlük faiz hesaplama formülü nedir, nasıl hesaplanır? 32, 33, 34, 35 günlük faiz hesaplama nasıl yapılır?

14.05.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevduat hesabına yönelik olarak kullanılan faiz getirisi hesaplaması, kredi faiz hesaplama işleminden farklıdır. Dolayısıyla mevduat hesabındaki anaparasını günlük, aylık veya yıllık faize yatırmak isteyen kişilerin formül araştırması yaptığı söylenebilir. Bu bağlamda ilk olarak günlük faiz hesaplama formülünde yer alan temel parametrelere değinilmelidir. Peki, 32, 33, 34, 35 günlük faiz hesaplama işlemi nasıl yapılır?

Günlük faiz hesaplama formülü nedir, nasıl hesaplanır? 32, 33, 34, 35 günlük faiz hesaplama nasıl yapılır?

Kredi ve mevduat hesabı faizinin hesaplanmasını mümkün kılan formüller birbirinden farklıdır. Bu durum mevduat hesabındaki parayı günlük, aylık veya yıllık faize yatırmak isteyen bir kişinin kafasının karışmasına neden olabilir. Ancak basit bir günlük faiz hesaplama formülü ile 32, 33, 34 ve 35 günlük faiz getirisinin belirlenmesi mümkündür. Yine günlük faiz hesaplama formülü sayesinde ulaşılan kazanç tutarı belirlendiği takdirde vade sonu bakiye de saptanabilir. Dolayısıyla günlük faiz hesaplama formülünün bir örnekle açıklanmasında fayda vardır.

Günlük faiz hesaplama formülü nedir?

Faiz türleri basit ve bileşik gibi türlere ayrıldığı gibi vade sayısına göre de şekillenir. Dolayısıyla mevduat hesabına para yatırarak bankadan günlük faiz getirisi elde etmek isteyen bir kişi, hangi formülle hesaplama yapabileceğini merak eder. Bu doğrultuda günlük mevduat faiz hesaplama formülünün hangi parametreleri içerdiği açıklanmalıdır. Yani ilgili formülde yer alması gereken değerlerin belirtilmesi gerekir. Günlük faiz hesaplama formülü uygulanırken dikkate alınması gereken değerler vade sayısı, faiz oranı ve anapara olarak sıralanabilir. Bu değerlerin yer aldığı mevduat hesabı günlük faiz hesaplama formülü:

  • (Anapara/ 100) x (Faiz oranı/ 365) x Gün sayısı

32 günlük faiz hesaplama nasıl yapılır?

Günlük faiz hesaplama formülünü ve bu formülde yer alan değerleri öğrenen kişiler, sırasıyla yapılması gereken işlemleri araştırır. Dolayısıyla 32, 33, 34 ve 35 günlük faiz hesaplama işlemlerine örnek verilmesinde fayda vardır. Böylelikle kişiler, mevduat hesaplarında yer alan anaparayı günlük faize yatırdıkları zaman kaç TL getiri elde edebileceklerini hesaplama yöntemini keşfedebilir. Bu bağlamda ilk olarak 32 günlük faiz hesaplaması:

  • Bir kişinin 10.000 TL tutarındaki anaparasını %19 yıllık faiz oranıyla günlük faize yatırdığı düşünülür.
  • Söz edilen bu örnekteki değerlerle 32 günlük faiz getirisi hesaplandığı takdirde ulaşılan tutar yaklaşık olarak 158 TL’dir.
  • 32 günde 158 TL civarında bir günlük faiz getirisi elde edildiğinde anapara miktarı ise 10.158 TL’ye ulaşır.
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33, 34, 35 günlük faiz hesaplaması örnekleri

Bir önceki başlıkta verilen örnekte yer alan temel değerler olan 10.000 TL anapara ve %19 faiz oranı dikkate alındığı zaman 33, 34 ve 35 günlük faiz getirisi de hesaplanabilir. Dolayısıyla “(10.000/ 100) x (0,19/ 365) x gün sayısı” formülünde yer alan sonuncu parametreye 33, 34 ve 35 değerleri getirilerek hesaplamalar tamamlanabilir. Bu bağlamda 33, 34 ve 35 günlük faiz hesaplaması yapıldığı takdirde ulaşılan faiz getirisi ve anapara miktarı değerleri:

  • 33 günlük faiz hesaplama sonucunda ulaşılan tutarlar: Anapara 10.163 TL, faiz kazancı ise 163 TL’dir.
  • 34 günlük faiz hesaplama sonucunda ulaşılan tutarlar: Anapara 10.168 TL, faiz getirisi ise 168 TL olur.
  • 35 günlük faiz hesaplama sonucunda ulaşılan tutarlar: Anapara 10.173 TL ve faiz kazancı da 173 TL olur.
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