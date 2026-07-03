Hangi Kuşağın Yatırım Vizyonunu Taşıyorsun?

1/8
Eline bir yerden toplu bir para geçti, ne yaparsın?
Birazıyla yatırım yaparım, kalanını harcarım.
2/8
Yatırımcı sence nasıl olmalı?
Yenilikleri takip edebilmeli.
3/8
Yatırım yaparken önceliğin hangisi?
Paramın değerini korumak.
Tutarlı şekilde kazanmak.
4/8
Birikimlerini değerlendirirken hangisi daha önemli?
5/8
Finansal kararlarını nasıl veriyorsun?
Trendler ne ona bakıyorum.
Araştırmamı yaptıktan sonra tecrübeme göre karar veriyorum.
6/8
Teknoloji odaklı yeni yatırımlara nasıl bakıyorsun?
Temkinliyim bu tarz yatırımlara.
Araştırırım, mantıklıysa değerlendiririm.
7/8
Finansal olarak hangisi daha gerekli sence?
8/8
Yeni bir fırsat ortaya çıktı, ne yaparsın?
Kaçırmadan yatırım yaparım.
Hemen üstüne atlamam, beklerim önce.
Araştırmadan bir şey yapmam.