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Hangi Kuşağın Yatırım Vizyonunu Taşıyorsun?

Yatırım yapmak, para biriktirmekten çok daha fazlası aslında. Yatırım yaparken herkesin bir tarzı oluyor. Senin tarzın hangi kuşağınkine daha çok benziyor?

Hangi Kuşağın Yatırım Vizyonunu Taşıyorsun?

Yatırım yaparken hangi kuşak gibi davranıyorsun?

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Eline bir yerden toplu bir para geçti, ne yaparsın?

Eline bir yerden toplu bir para geçti, ne yaparsın?
Altına yatırırım.
Birazıyla yatırım yaparım, kalanını harcarım.
Harcarım.
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Yatırımcı sence nasıl olmalı?

Yatırımcı sence nasıl olmalı?
Yenilikleri takip edebilmeli.
Bilgili olmalı.
Sabırlı olmalı.
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Yatırım yaparken önceliğin hangisi?

Yatırım yaparken önceliğin hangisi?
İyi fırsatlar yakalamak.
Paramın değerini korumak.
Tutarlı şekilde kazanmak.
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Birikimlerini değerlendirirken hangisi daha önemli?

Birikimlerini değerlendirirken hangisi daha önemli?
Büyüme potansiyeli.
Güvenli olması.
Risk-getir dengesi.
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Finansal kararlarını nasıl veriyorsun?

Finansal kararlarını nasıl veriyorsun?
Araştırma yapıyorum.
Trendler ne ona bakıyorum.
Araştırmamı yaptıktan sonra tecrübeme göre karar veriyorum.
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Teknoloji odaklı yeni yatırımlara nasıl bakıyorsun?

Teknoloji odaklı yeni yatırımlara nasıl bakıyorsun?
Yakından takip ediyorum.
Temkinliyim bu tarz yatırımlara.
Araştırırım, mantıklıysa değerlendiririm.
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Finansal olarak hangisi daha gerekli sence?

Finansal olarak hangisi daha gerekli sence?
İstikrar
Denge
Yenilik
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Yeni bir fırsat ortaya çıktı, ne yaparsın?

Yeni bir fırsat ortaya çıktı, ne yaparsın?
Kaçırmadan yatırım yaparım.
Hemen üstüne atlamam, beklerim önce.
Araştırmadan bir şey yapmam.
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