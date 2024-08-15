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Hesap işletim ücreti nedir, neden alınır? Hesap işletim ücreti geri alınabilir mi?

Burcu Tufan Burcu Tufan
14.08.2024 14:51
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6502 sayılı Bankacılık Kanunu’nun ilgili maddesinde hesap işletim ücretinin yasal olarak alınabildiğini gösteren detaylar mevcuttur. Her banka tarafından alınmayan hesap işletim ücretinin hangi durumlarda tahsil edileceği de bankaların uygulamalarına göre değişkenlik gösterebilir. Ancak temelde hesaba yönelik olarak gerçekleştirilen işlemlerin bedeli olacak şekilde tahsil edilen hesap işletim ücreti sözleşmelerle herhangi bir uyuşmazlık olduğunda iadesi talep edilebilen giderlerdendir.

Hesap işletim ücreti nedir, neden alınır? Hesap işletim ücreti geri alınabilir mi?

Bankalarda vadesiz mevduat hesabı bulunan kişiler mevcut bakiyelerinden hesap işletim ücretinin tahsil edildiğini fark edince bu bedelin ne amaçla alındığını sorgular. Müşterilerin hesaplarına yönelik olan operasyonel işlemlerin gerçekleştirilmesi için bankalar tarafından yasal olarak hesap işletim ücreti tahsil edilir. Ancak bu ücret belli başlı durumlarda tahsil edilmezken hesap işletim ücretinin alınmasına yönelik olan protokoller de bankalara göre değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla hesap işletim ücretinin hangi hesaplardan alındığı, ne gibi durumlarda tahsil edilmediği ve iade edilip edilmediği açıklanmalıdır.

Hesap işletim ücreti nedir?

Bankaların finansal tüketicilerden katılım fonu ya da mevduat hesapları için belirli dönemlerde olmak üzere hesap işletim ücreti tahsil ettiği bilinir. Bankacılık Kanunu’nun 6502 sayılı kanunu ve alt düzenlemelerinde Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik maddesi yer aldığı görülür. Bu yönetmelikle birlikte belirlenen mevzuatlara göre belirli kurallar çerçevesinde tahsil edilen hesap işletme ücreti genellikle banka müşterisinin hesap sayısından bağımsızdır. “Hesap işletim ücreti neden alınır?” diyen banka müşterileri için bu uygulamanın hangi amaçla yapıldığı ise aşağıdaki gibi açıklanabilir:

  • Hesap işletim ücreti temelde mevduat ve katılım fonu hesaplarının güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için alınır.
  • Banka müşterisinin hesabına yönelik olarak tamamlanan işlemlerin bedeli de hesap işletim ücretiyle tahsil edilir.
  • Her banka tarafından alınmayan bu ücretin tahsil edilmesi söz konusu ise tahsilatlar hesap türüne göre 1, 3, 6 aylık ya da senelik periyotlarda gerçekleştirilebilir.
  • Yukarıdaki bilgiler incelendiğinde hesap işletim ücretinin operasyonel hizmetler ile diğer giderlere yönelik olduğu anlaşılabilir.
  • Hesap işletim ücretinin tahsil edilmesi sürecinde ise müşterinin hesabında bakiye varsa ödeme otomatik olarak gerçekleştirilir.

Hesap işletim ücreti geri alınabilir mi?

Vadesiz mevduat hesabı açtıran müşterilerden belirli dönemlerde olmak üzere tahsil edilen hesap işletim ücretinin iade edilip edilmediği merak edilir. Bu bağlamda banka müşterilerinin hesap işletim ücreti iadesi için bankalara başvurabildiği söylenmelidir. Normal şartlarda bankalarla müşteriler arasında imzalanan sözleşmelerde bu ücretin tahsil edilmesine yönelik olan bir madde varsa hesap işletim ücretinin geri alınması mümkün değildir. Çünkü bu durumda bankaların ilgili ücreti belirlenen periyotlarda tahsil etme hakkı bulunur. Ancak sözleşme ile tahsilatın uyuşmadığı belirlendiği zaman bu bedelin iade edilmesi için “Hesap işletim ücreti nasıl geri alınır?” sorusuna cevap olan aşağıdaki adımlar uygulanabilir:

  • Öncelikle vadesiz mevduat hesabının açıldığı bankaya başvurularak müşteri temsilcileriyle hesap işletim ücretinin tahsilatına yönelik olarak görüşme sağlanmalıdır.
  • Bu ücretin iadesi talep edileceği zaman genellikle bir dilekçe yazılarak kurumların ilgili departmanlarına ulaştırılır.
  • Bankalar bu ücretin iadesini yapmadığında ise Tüketici Hakem Heyetlerine gönderilmek üzere yeni bir dilekçe hazırlanır.
  • Tüketici Hakem Heyetlerine dilekçe verildikten sonra gelecek olan yanıt 15 iş günü boyunca takip edilmelidir.
  • Bu işlemin e-Devlet üzerinden de tamamlanması mümkün iken yine aynı platformdan dilekçeye gelen yanıtın olumlu mu olumsuz mu olduğu görülebilir.

Hesap işletim ücreti nelerde alınmaz?

Bankalarda vadesiz mevduat hesabı bulunan her bir müşteriden hesap işletim ücreti alınmaz. Hangi hesaplardan bu ücretin tahsil edilmeyeceğini belirleyen yönetmelikler net olsa da bankaların protokolleri değişkenlik gösterebilir. Ancak hesap işletim ücretinin tahsil edilmediği hesaplar temelde aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Öğrencilere ve 25 yaşında veya daha küçük yaşta olan banka müşterilerine ait vadesiz mevduat hesapları
  • Birikimli mevduat hesabı olup ödemelerini düzenli olarak yapan müşterilerin vadesiz Euro, USD, TL hesapları
  • Otomatik ödeme talimatı verilmiş olan vadesiz mevduat hesapları
  • Maaş hesapları
  • Vadesiz altın hesabı
  • Düzenli bir şekilde kullanılan ticari hesabı mevcut olan kişilerin vadesiz hesapları
  • Ödeme planında sorun yaşanıp yeniden yapılandırılan kredi ödeme hesapları
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Express
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Bankacılık BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu mevduat hesap ücret
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