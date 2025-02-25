FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Finans
  4. Hurda teşviki nedir, çıktı mı, şartları nelerdir? Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar neler?

Hurda teşviki nedir, çıktı mı, şartları nelerdir? Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar neler?

Burcu Tufan Burcu Tufan
25.02.2025 09:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hurda teşviki yasası, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında değişiklik yapılmasına yönelik olarak meclise taşınan bir kanun teklifidir. Bu kanun teklifiyle beraber eski araç sahiplerinin yeni otomobil satın alma sürecinde desteklenmesi ve hurda araçların çevre kirliliğine yol açmasının önlenmesi hedeflenir. Dolayısıyla hurda teşviki özelinde TBMM’ye sunulan yasa teklifini araştıranlara araç nitelikleri ve katılım şartlarına dair bilgiler sunulmalıdır.

Hurda teşviki yasası için yapılan düzenlemeler geçmiş yıllarda meclis kapsamında sıkça gündeme getirilmiştir. 2025 senesine giriş yapılmasıyla birlikte ise hurda araç teşviki üzerine yapılan araştırmaların arttığı görülür. Bu bağlamda vatandaşlara söz konusu yasa teklifi ile ekonomiye katkıda bulunulmasının hedeflendiği söylenmelidir. Buna ek olarak hurda teşviki son durum gelişmeleri arasında yer alan yasa teklifi düzenlemelerine değinilmesi mümkündür.

Hurda teşviki nedir?

Hurda araç teşviki ile ilgili olan kanun teklifi, 2024 senesinin Kasım ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan bir yasa tasarısıdır. Bu yasa tasarısı hurda araç sahiplerini yakından ilgilendiren konulara yönelik olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla henüz yürürlüğe girmeyen kanun teklifi hurda araç sahibi olup yeni otomobil satın almak isteyen vatandaşlar tarafından yaygın olarak araştırılır.

Hurda teşviki özelinde sunulan yasa teklifi ülkedeki çevre kirliliğinin azaltılması amacıyla geliştirilmiştir. Bu kapsamda ekonomiye katkıda bulunulması ve araç parkının modernleştirilmesi de hedeflenir. Dolayısıyla hurda teşvik yasası ile planlanan temel uygulama eski durumdaki araçların trafikten çekilmesidir. Ekonomik değerini kaybetmiş olan bu araçların trafikten çekilmesiyle birlikte çevre dostu çalışmaların tamamlanması amaçlanır. Bu süreçteyse kullanıcılara yeni araç alımına yönelik olan destekleyici avantajların sunulması planlanır.

Hurda teşviki çıktı mı?

Hurda teşviki yasası olarak anılan kanun teklifinin ne zaman yürürlüğe gireceği kullanılmaz durumdaki araçlara sahip olan kişiler tarafından büyük ilgiyle takip edilir. Bu bağlamda ilk olarak söz edilen kanun teklifinin henüz meclisten onay alarak uygulamaya geçirilmediği belirtilmelidir.

İlk düzenlemelerinin 2023 senesinde yapıldığı bilinen kanun teklifi 2024’te TBMM’ye sunulmuştur. 2025 yılına geçiş yapılmasıyla birlikte ise hurda araç teşviki kanun teklifi kapsamındaki maddeler geliştirilmiştir. Kamuoyuyla paylaşılan bilgiler de güncel kanun teklifinin içerdiği maddelerle hedeflenen uygulamaları yansıtmaktadır.

Hurda teşviki şartları nelerdir?

Hurda teşviki 2025 şartları söz konusu yasa tasarısının yürürlüğe girmesini bekleyen vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanır. İlgili kanun teklifinden yararlanabilecek olan bireylerin karşılaması gereken koşullar ise hurda teşviki kanunun yasalaşmasıyla birlikte netleşecektir. Bununla birlikte yasa tasarısının temel detayları ve günümüze dek kamuoyuyla paylaşılan bilgiler çerçevesinde hurda teşviki projesinden kimlerin yararlanabileceğine değinilmesi mümkündür. Bu kapsamda sunulan yasa teklifinin meclis tarafından kabul edilmesi durumunda vatandaşların aşağıdaki şartları dikkate alarak teşvikten yararlanabileceği belirtilir:

  • Hurda araç yasası teklifinin en önemli katılım şartlarının başında aracın yaşı yer alır. Bu çerçevede hurdaya verilecek olan aracın 25 yaşından büyük olması beklenir. Ayrıca yasa teklifinde uygulamadan yararlanacak olan kişilerin araçlarının eskimiş ve geri dönüşüme uygun durumda olması gerektiği belirtilmiştir.
  • Hurda teşviki katılım şartları arasında satın alınacak yeni aracın Türkiye’de üretilmiş olması gibi bir madde de mevcuttur. Ayrıca uygulamadan yararlanılması için satın alınacak otomobilin Euro 6 emisyon standartlarını karşılaması istenecektir.
  • Hurda yasası teklifi kapsamındaki düzenlemelere göre teşvik projesine katılım sağlamak isteyen vatandaşların bayi kampanyalarını incelemesi de önemli olacaktır. Bu çerçevede indirim kampanyaları ile resmi teşvik projesinden aynı anda yararlanılmasının söz konusu olabileceği belirtilmiştir. Ancak bu durum satın alınacak olan yeni araçla bayiler tarafından sunulan olanaklara göre değişiklik gösterecektir.

Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar neler?

Hurda teşviki özelinde sunulan kanun teklifinin 6 farklı marka tarafından üretilen 12 ayrı araç modelini kapsadığı görülür. Kanun teklifinin kapsadığı araçlar, motor tipi ve silindir hacmi gibi değişkenlik gösteren özellikleri ile şu şekilde sıralanabilir:

  • Silindir hacmi 1600 cm³'e kadar olan benzinli araç modelleri arasında Fiat Egea (Sedan, HB, SW), Hyundai i10 ve i20 yer alır.
  • Silindir hacmi 1600 cm³'e kadar olan benzinli/ dizel araçlarsa Fiat Egea Cross ve Hyundai Bayon gibi modelleri içerir.
  • Motor silindir hacmi 1600 cm³'e kadar olup kanun teklifinde yer verilen dizel araç modeliyse Fiat Fiorino olarak öne çıkar.
  • Hurda araç teşviki 2025 teklifinin kapsadığı, motor silindir hacmi 1600 cm³ ile 2000 cm³ arası olan hibrit otomobil de Toyota C-HR'dır.
  • İlgili teşvikten yararlanacak olan kullanıcıların satın alabileceği motor silindir hacmi 2000 cm³'ten 1 fazla olan dizel araç modelleriyse VW Transporter, Ford Transit ve Tourneo Custom’dır.

  • Hurda teşviki teklifinin kabul edilmesi durumunda satın alınabilecek olan yerli üretim elektrikli araç modeli de Togg T10X olarak açıklanmıştır.

    Canlı Borsa
'Eski kiracı avantajı' tarih oldu! Yeni tutan ucuza oturuyor'Eski kiracı avantajı' tarih oldu! Yeni tutan ucuza oturuyor
Rekor maaş promosyonuRekor maaş promosyonu
Anahtar Kelimeler:
hurda yasa Hurda araç teşviki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti!

Mimar Ece Gürel hayatını kaybetti!

Yarışma programına katıldığı ortaya çıktı

Yarışma programına katıldığı ortaya çıktı

Marka marka duyurdular! Dikkat! Bakanlık listeyi güncelledi...

Marka marka duyurdular! Dikkat! Bakanlık listeyi güncelledi...

Rekor maaş promosyonu

Rekor maaş promosyonu

Zorunlu deprem sigortasında tarife değişti!

Zorunlu deprem sigortasında tarife değişti!

O yöneticiler tek tek denetlenecek, görevleri ise mevzuatta yazacak...

O yöneticiler tek tek denetlenecek, görevleri ise mevzuatta yazacak...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.