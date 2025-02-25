Hurda teşviki nedir, çıktı mı, şartları nelerdir? Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar neler?

Hurda teşviki yasası için yapılan düzenlemeler geçmiş yıllarda meclis kapsamında sıkça gündeme getirilmiştir. 2025 senesine giriş yapılmasıyla birlikte ise hurda araç teşviki üzerine yapılan araştırmaların arttığı görülür. Bu bağlamda vatandaşlara söz konusu yasa teklifi ile ekonomiye katkıda bulunulmasının hedeflendiği söylenmelidir. Buna ek olarak hurda teşviki son durum gelişmeleri arasında yer alan yasa teklifi düzenlemelerine değinilmesi mümkündür.

Hurda teşviki nedir?

Hurda araç teşviki ile ilgili olan kanun teklifi, 2024 senesinin Kasım ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan bir yasa tasarısıdır. Bu yasa tasarısı hurda araç sahiplerini yakından ilgilendiren konulara yönelik olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla henüz yürürlüğe girmeyen kanun teklifi hurda araç sahibi olup yeni otomobil satın almak isteyen vatandaşlar tarafından yaygın olarak araştırılır.

Hurda teşviki özelinde sunulan yasa teklifi ülkedeki çevre kirliliğinin azaltılması amacıyla geliştirilmiştir. Bu kapsamda ekonomiye katkıda bulunulması ve araç parkının modernleştirilmesi de hedeflenir. Dolayısıyla hurda teşvik yasası ile planlanan temel uygulama eski durumdaki araçların trafikten çekilmesidir. Ekonomik değerini kaybetmiş olan bu araçların trafikten çekilmesiyle birlikte çevre dostu çalışmaların tamamlanması amaçlanır. Bu süreçteyse kullanıcılara yeni araç alımına yönelik olan destekleyici avantajların sunulması planlanır.

Hurda teşviki çıktı mı?

Hurda teşviki yasası olarak anılan kanun teklifinin ne zaman yürürlüğe gireceği kullanılmaz durumdaki araçlara sahip olan kişiler tarafından büyük ilgiyle takip edilir. Bu bağlamda ilk olarak söz edilen kanun teklifinin henüz meclisten onay alarak uygulamaya geçirilmediği belirtilmelidir.

İlk düzenlemelerinin 2023 senesinde yapıldığı bilinen kanun teklifi 2024’te TBMM’ye sunulmuştur. 2025 yılına geçiş yapılmasıyla birlikte ise hurda araç teşviki kanun teklifi kapsamındaki maddeler geliştirilmiştir. Kamuoyuyla paylaşılan bilgiler de güncel kanun teklifinin içerdiği maddelerle hedeflenen uygulamaları yansıtmaktadır.

Hurda teşviki şartları nelerdir?

Hurda teşviki 2025 şartları söz konusu yasa tasarısının yürürlüğe girmesini bekleyen vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanır. İlgili kanun teklifinden yararlanabilecek olan bireylerin karşılaması gereken koşullar ise hurda teşviki kanunun yasalaşmasıyla birlikte netleşecektir. Bununla birlikte yasa tasarısının temel detayları ve günümüze dek kamuoyuyla paylaşılan bilgiler çerçevesinde hurda teşviki projesinden kimlerin yararlanabileceğine değinilmesi mümkündür. Bu kapsamda sunulan yasa teklifinin meclis tarafından kabul edilmesi durumunda vatandaşların aşağıdaki şartları dikkate alarak teşvikten yararlanabileceği belirtilir:

Hurda araç yasası teklifinin en önemli katılım şartlarının başında aracın yaşı yer alır. Bu çerçevede hurdaya verilecek olan aracın 25 yaşından büyük olması beklenir. Ayrıca yasa teklifinde uygulamadan yararlanacak olan kişilerin araçlarının eskimiş ve geri dönüşüme uygun durumda olması gerektiği belirtilmiştir.

Hurda teşviki katılım şartları arasında satın alınacak yeni aracın Türkiye’de üretilmiş olması gibi bir madde de mevcuttur. Ayrıca uygulamadan yararlanılması için satın alınacak otomobilin Euro 6 emisyon standartlarını karşılaması istenecektir.

Hurda yasası teklifi kapsamındaki düzenlemelere göre teşvik projesine katılım sağlamak isteyen vatandaşların bayi kampanyalarını incelemesi de önemli olacaktır. Bu çerçevede indirim kampanyaları ile resmi teşvik projesinden aynı anda yararlanılmasının söz konusu olabileceği belirtilmiştir. Ancak bu durum satın alınacak olan yeni araçla bayiler tarafından sunulan olanaklara göre değişiklik gösterecektir.

Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar neler?

Hurda teşviki özelinde sunulan kanun teklifinin 6 farklı marka tarafından üretilen 12 ayrı araç modelini kapsadığı görülür. Kanun teklifinin kapsadığı araçlar, motor tipi ve silindir hacmi gibi değişkenlik gösteren özellikleri ile şu şekilde sıralanabilir: