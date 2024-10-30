IMEI kayıt ücreti nedir? IMEI kayıt ücreti her telefon için aynı mı? IMEI kayıt ücreti ödeme ve taksitlendirme

Yurt dışından satın alınan bir telefonun Türkiye'de dolaşıma kapatılmaması amacıyla IMEI kaydı tamamlanır. e-Devlet platformu üzerinden ilgili BTK hizmetinden yararlanılarak numaranın sisteme aktarılması mümkündür. Ardından 3 farklı yöntemle harç ödemesinin resmi kurumlara yatırılması söz konusu olur. Bu süreçte hatalı işlem yürüten vatandaşların ise ücret iadesi için gerekli olan adımları izlemeleri yeterlidir.

IMEI kayıt ücreti nedir?

IMEI kısaltması İngilizce bir ifade olup, açılımı "International Mobile Equipment Identity" olarak açıklanır. Bu kavram yurt dışından satın alınan cihazların yerel bağlamda tanımlanmasını yansıtır. Dolayısıyla farklı bir ülkeden satın alınıp Türkiye'de kullanılacak olan akıllı telefonların IMEI kaydı yapılmalıdır. Böylece mobil cihazlardan yasal olarak yararlanılması mümkün olur. Aynı zamanda IMEI kaydı yapılan akıllı telefonların kolaylıkla tespit edilmesi söz konusudur.

IMEI kayıt ücreti her telefon için aynı mı?

Yurt dışından alınan mobil cihazların Türkiye'de dolaşıma kapatılmadan yasal olarak kullanılabilmesi için ödenen belirli bir ücret mevcuttur. Bu tutarın Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon oranına göre senelik olarak güncellendiği bilinir.

2024 yılında her bir mobil cihaz için geçerli olan IMEI kayıt ücreti 31.692 TL olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla TÜİK tarafından sunulan veriler çerçevesinde, farklı marka veya modellerden olan yurt dışı kayıtlı bir akıllı telefonun Türkiye'de yasal olarak kullanılması için ödenen tutarın 31 bin 692 lira olduğu söylenmelidir. İlgili ücretin ilerleyen senelerde ise enflasyon oranındaki değişimlere bağlı olarak artırılması söz konusudur.

IMEI kayıt ücreti ödeme ve taksitlendirme işlemleri nasıl tamamlanır?

Bir akıllı telefonun IMEI kaydının yapılması amacıyla ilk olarak e-Devlet platformu üzerinden ilgili numaranın sisteme tanımlanması gerekir. Vatandaşların e-Devlet resmi giriş sayfası üzerinden BTK hizmetleri arasındaki "IMEI Kaydet" ekranına erişim sağlamaları uygundur. Buradan numara tanımlama işlemi tamamlanarak harç ödeme aşamasına geçiş yapılabilir.

IMEI harç ödeme işlemi birden fazla kanal aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bunlar arasında yine e-Devlet platformunda sıralanan "Cep Telefonu Harcı Ödeme" hizmeti öne çıkar. Ayrıca vergi dairelerinin fiziki şubelerine gidilerek IMEI kayıt tutarının ödenmesi mümkündür. Buna ek olarak anlaşmalı bankaların mobil uygulamalarından veya şubelerinden de ilgili ücretin yatırılması söz konusudur.

IMEI kayıt ücretinde taksit oluyor mu?

Akıllı telefonların harç ödemelerine yönelik olarak sıklıkla sorgulanan hususlardan biri "IMEI kayıt ücreti taksit oluyor mu?" şeklindedir. 3 ayrı yöntemle yatırılabilen IMEI kayıt tutarının e-Devlet platformu veya vergi daireleri üzerinden taksitlendirilmesi mümkün değildir. Ayrıca bankaların mobil uygulamalarından işlem yürüten kişiler de ödemeyi yalnızca tek çekim seçeneğiyle tamamlayabilir. Bu noktada ilgili tutarın resmi kurumlara aktarılması sürecinde taksitlendirme opsiyonunun mevcut olmadığı belirtilmelidir.

IMEI kayıt ücreti iadesi yapılır mı?

Yurt dışından akıllı telefon satın alıp harç ödemesini yaparken hatalı işlem yürütenlerin merak ettikleri konular arasında IMEI kayıt ücreti iadesi yer alır. Kullanıcıların resmi kurumların fiziki şubelerinden veya anlaşmalı bankaların mobil uygulamalarından yatırdıkları harç tutarını geri almak istedikleri takdirde ikamet ettikleri adrese en yakın olan vergi dairesini seçmeleri gerekir. Hatalı işlemin detaylarının belirtilmesi ve yetkili merci tarafından incelenmesi sonucunda söz konusu ücretin vatandaşlara iade edilmesi mümkündür.