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İNTERNET NEDEN YOK, ne zaman gelecek? İnternet neden yavaş, çöktü mü? 13 Kasım internet sorunu son dakika haberleri

13.11.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternetin neden olmadığı ve ne zaman düzeleceği araştırılıyor. 13 Kasım’da Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama yaşandı. Tüm Türkiye’yi yasa boğan patlamanın ardından internette yavaşlama yaşandı. Konu ile ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından açıklama yapıldı. Peki, internet ne zaman gelecek, neden yok? İnternet neden yavaş, çöktü mü?

İNTERNET NEDEN YOK, ne zaman gelecek? İnternet neden yavaş, çöktü mü? 13 Kasım internet sorunu son dakika haberleri

İnternetin ne zaman düzeleceği araştırılıyor. 13 Kasım internet sorunu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Instagram, Twitter, Youtube, Facebook ve Tiktok’a erişimde sorun yaşanıyor. Vatandaşların internetin yavaşladığını dile getiriyorlar. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını açıkladı.

İNTERNET NE ZAMAN GELECEK?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu. Edinilen bilgiye göre, Taksim’de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.
Henüz internetin ne zaman eski haline döneceği hakkında bir açıklama yapılmadı.
Türk Telekom kullanıcılarının yoğun araştırmalarının ardından kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Şirketimizden kaynaklanmayan sebeplerle sosyal medya kanallarıyla ilgili erişimde bazı problemler yaşanmaktadır.’ denildi.

ŞİKAYETLERDE ARTIŞ YAŞANDI

Downdetector verilerine göre internet erişim şikayetlerinde artış yaşandı.

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