İrsaliyeden E-Faturaya… Muhasebe Terimlerini Sizin İçin Tek Tek Anlatıyoruz!

Muhasebe dediğimiz zaman aklınıza karışık tablolar, uzun sayılar ve anlaşılması zor kavramlar geliyor olabilir. Ama merak etmeyin! Bu içerik ile birlikte her şey düzene oturacak.

1. İrsaliye

Bir ürün bir yerden başka bir yere taşınıyorsa bu belge size verilir! Ürün yola çıktığında bu belge kesinlikle ürünün yanında olmalı. "Bu mal şu tarihte, şu kişiye gönderildi." demenin resmi şeklidir. Denetimlerden geçerken ürünün nereden geldiği ve nereye gitti belli olması gerekir.

2. Fatura

Bildiğiniz bir kavramla geldik! Yapılan satış için verilen bir resmi belgedir. Kime ne satıldı ve karşılığında ne kadar alındı bunun gösterilmesi gerekir. Yani aslında gelir kayıt altına alınır. Fatura olmadan yapılan işlemler kafa karışıklığına neden olabilir. Ayrıca bir açık oluştuğu zaman kanıtlanması zor olur.

3. E-Fatura

Artık dijital bir çağda yaşıyoruz. Kağıt basılmadan, her şey sistem üzerinden ilerleyebiliyor. Bir önceki madde olan faturanın elektronik hali ile karşınızdayız. Bu durum zaman kazandırırken arşivlemeyi de kolay hale getiriyor. Ayrıca kağıt ve mürekkep masrafları önlenir. Bunun yanı sıra israfın önüne geçilerek doğaya daha az zarar verilir.

4. Gider Pusulası

Fatura kesemeyen kişilerden alınan mal ve hizmetler için olan bir resmi belgedir! Mesela bireysel çalışan biriyle çalışılırken kullanılır. Küçük işletmelerde çok fazla karşılaşılan bir belgedir. Hem pratik hem de önemli bir evraktır.

5. Cari Hesap

Müşterileri ve tedarikçilerle yapılan alışverişlerin toplu halde takip edildiği bir kayıttır. Kimden ne satın alındı, ne satıldı ve ne kadar ödendi görünür. Tüm bunlar cari alanı kapsar. Uzun süreli iş ilişkilerinde kolaylık sağlar!

6. Borç

Mal, hizmet alımları ya da farklı giderler borç oluşmasına neden olabilir. Bu borçların takip edilmesi çok önemlidir. Zamanında ödenmezse sorun yaratabilir. Bu yüzden muhasebe net bir şekilde kayıt altına alması gerekir. Riskin oluşmaması adına giderlerin tek tek yazılması gerekir. Bu giderlerin arasında borçlar da yer alıyor, unutulmamalıdır!

7. Alacak

Satışlar sonucunda oluşan bir şeydir. Alacakları düzenli bir şekilde takip etmelisiniz. Nakit akışı için önemlidir. Geciken tahsilatlar işleri zorlaştırabilir. Kimden ne kadar alacak olduğu net bir şekilde görülmesi gerekir. Gelir ve giderlerin dengesinin bozulmasını istemeyiz sonuçta...

8. KDV

Açılımı katma değer vergisi! Mal ve hizmet alım-satımlarında uygulanan bir vergidir. Satışta müşteriden tahsil edilir. İşletme bu tutarı devlete verir. Günlük hayatta çok sık duyduğumuz bu kavram önemlidir. Ay sonunda vergiler hesaplanmalı ve işletmenin tehlikeye girmemesi adına adım atılması gerekir.

