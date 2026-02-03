FİNANS

İş Hayatında Seni En Çok Zorlayan Şeyi Tahmin Ediyoruz!

İş hayatında hepimizi yoran birçok kriter var. Mesailer, yetersiz maaş, ekstra sorumluluk, bitmeyen toplantılar... Peki seni en çok yoran şey hangisi? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇

1/8

Bir karar alırken seni en çok düşündüren şey hangisi oluyor?

İşletmemin o anki şartları.
Gelecekte yaratacağı etki.
Maddi sonuçlar.
Kararın verimli olup olmayacağı.
2/8

İş yerinde seni en çok geren durum hangisi?

Bitmeyen iş listeleri ve yetişmeyen deadline’lar...
Her şeyin benden beklenmesi!
Sürekli toplantılar, mailler, kalabalıklar...
Yaptığım işin karşılığını alamamak!
3/8

Yoğun bir günün ardından kendini nasıl teselli edersin?

"Neyse bugün de geçti en azından." 🙄
Eve gidip dinlenebilmek...
Karşılığını alabiliyorsam, yeterli bir teselli olur.
Kafamı dağıtacak bir şeyler yapıp modumu yükseltirim.
4/8

Peki, toplantılarda seni en çok zorlayan şey ne?

Toplantının uzamasına rağmen hiçbir şeyin netleşmemesi.
Herkes susarken yine sorumluluğun bana kalması.
Herkesin öne çıkma yarışı!
Alınan kararların hiçbirinin hayata geçmemesi.
5/8

İşletme sahibi olarak, işle ilgili seni en çok yoran durum ne oluyor?

Aynı anda birçok işle ilgilenmek.
Beklenmedik sorunlarla uğraşmak.
Uzun vadeli plan yapmakta zorlanmak.
İş ve özel hayat dengesini kuramamak.
6/8

İşini büyütürken senin için en önemli detay hangisi?

Finansal sürdürülebilirlik.
Doğru zamanda doğru adımı atmak.
Değişime ayak uydurmak.
İstikrarı korumak.
7/8

Tatildeyken bile kurtulamadığın o düşünce hangisi?

Dönünce beni ne bekliyor?
Yokluğumda bir aksilik oluyor mu acaba?
Burada iş yerinden birini görmem umarım! 🙄
Gider gitmez kaos başlayacak. 😭
8/8

Son olarak, senin hayalindeki iş ortamı nasıl?

Herkesin belli bir iş tanımının olduğu, fazla mesainin olmadığı bir yer...
Tüm çalışanların aile gibi olduğu bir ortam.
Saygılı, açık ve mesafeli bir ofis ortamı.
Maaş ve yan haklar açısından tatmin edici bir yer!
