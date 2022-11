İstanbul’da okullar tatil mi? Bugün ve yarın İstanbul’da deprem sonrası okullar tatil oldu mu? Valilik son dakika açıklamaları

İstanbul’da okulların tatil olup olmadığı merak edilen konular arasında. Deprem sonrası okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırılıyor. Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Şimdi gözler İstanbul Valiliği’nde.

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiğini belirterek "Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." açıklamasında bulundu.

Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre saat 04.08’de Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul’dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde de hissedilen Düzce Gölyaka merkezli depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. An itibarıyla ilimizdeki 112 ve AFAD merkezinize gelen herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından, "Merkez üssü Düzce olan ve tüm bölgede hissedilen depremde İstanbul’da AKOM’a iletilen herhangi bir olumsuz durum mevcut değildir. Depremin etkili olduğu tüm illerdeki gelişmeleri takip ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun." açıklamasında bulundu.

DÜZCE’DE OKULLAR TATİL

Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

SAKARYA’DAN TATİL HABERİ

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.