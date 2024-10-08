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  4. Kapısından bile geçmediğiniz bankalarda hesaplarınız olabilir...E-Devlet üzerinde kontrol edebiliyorsunuz!

Kapısından bile geçmediğiniz bankalarda hesaplarınız olabilir...E-Devlet üzerinde kontrol edebiliyorsunuz!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
08.10.2024 10:04
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Adınıza sizden habersiz banka hesapları açılmış olabilir. Dolandırıcılar dur durak bilmiyor, sizden habersiz banka hessabı açıp para transferi yapıyor olabilirler... Onayınız olmadan açılmış banka hesaplarını ise E-Devlet üzerinden görüntüleyip önlem alabilirsiniz.

Hiç kullanmadığınız hatta kapısından bile geçmediğiniz bankalarda adınıza açılmış hesaplar olabilir. Sosyal medyada son dönemlerde konuşulan ve bir çok kişinin de başına gelmiş bu olay için önlem almakta mümküm.

Bu iddilara göre dolandırıcıların eline geçen kişisel bilgleriniz sayesinde adınıza hesap açılabilir ve hatta belki para akışı bile sağlanmış olabilir.

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TÜM BANKA HESAPLARINIZDAN HABERDAR OLUN

Bu durumda alakanızın olmadığı bankalarla ilişiğinizi görmek ve sonlandırmak için E-Devlet'ten faydalanabilirsiniz.

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Adınıza açılmış banka hesapları olup olmadığını görmek için E-Devlet'e giriş yapıp ardından arama kısmına "Mevduat/Katılım Fonu Bulunan Banka Sorgulama" yazdığınızda karşınıza Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun oluşturduğu seçeneğe tıklamalısınız.

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Çıkan isimler arasında aslında ilişkinizin olmadığı bir banka hesabı görürseniz en yakın banka şubesine giderek ilişiğinizi kesebilir ve bankayı durumdan haberdar edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet banka hesap
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