Kök maaş nedir? Kök maaş nasıl hesaplanır ve öğrenilir? Kök maaş hesaplama ve öğrenme

SSK veya Bağ-Kur emeklilerinin net maaşları çeşitli eklentileri içerir. Bunlar arasında ek göstergeler ve zam tutarı yer alır. Dolayısıyla kök maaş öğrenme işleminin gerçekleştirilebilmesi için ilk olarak temel kazancın nasıl hesaplandığına hakim olunmalıdır. Nitekim kök maaş olarak adlandırılan tutar, zamlı ödemeyi yansıtmadığı gibi diğer eklentileri de kapsamaz. Temel kazanç seviyesinin keşfedilmesi ise herhangi bir zam gelişmesi ortaya çıktığında kök maaşın ne kadar artacağının ön görülmesini mümkün hale getirir.

Farklı sosyal güvence kurumlarına bağlı olarak hizmet sunup belirli koşulları karşıladıktan sonra emekli olan bireylere aylık ödemesi yapılır. Emeklilik hakkı bulunan ve aylık alanların temel kazançlarına göre hesaplanan net ücrete ise kök maaş denilir.

"Kök maaş nasıl bulunur?" sorusu ele alındığı takdirde, ilgili tutarın yalnızca zamsız kazanç miktarını yansıttığı söylenmelidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla en düşük emekli maaşı seviyesinin altında kaldığı belirlenen aylıklara ise uygun düzeyde zam uygulanır.

Emekli aylıklarının hesaplanmasında rol oynayan kök maaşın nasıl belirlendiği merak konusudur. Özellikle ödemelere zam yapılması gündeme geldiği takdirde ilgili tutarın temel kazanca ekleneceği bilinir. Bu kapsamda aşağıda sıralanan maddeler ışığında kök maaş hesaplama sürecinin nasıl ilerlediği anlaşılır kılınabilir:

Emeklilik hakkı kazanan bireylerin temel kazançları, çalışma hayatları sona erene dek ödenen primleri ve maaşları gibi faktörler çerçevesinde belirlenir.

Kişinin bağlı olduğu sosyal güvence kurumu kapsamında mevcut olan ilgili verilere göre kaç TL emeklilik aylığı alacağı saptanır.

Örneğin; bir bireyin zam ve ek gösterge tutarlarıyla birlikte 12.000 TL emeklilik aylığı almaya hak kazandığı düşünülür. (Kasım 2024)

Sunulan bu örnek durumda vatandaşın aldığı kök maaş 12.000 TL'den daha azdır. (Kasım 2024)

Belirtilen tutarın 1.000 TL zam ve 2.000 TL ek gösterge gibi ücretleri kapsadığı düşünülürse, kök maaş 9.000 Türk lirası şeklinde saptanır. (Kasım 2024)

Dolayısıyla emekli maaşlarına %30 zam yapılması söz konusu olduğu takdirde ek ücretin 9.000 TL'lik temel kazanç miktarı üzerinden hesaplanması uygundur. (Kasım 2024)

Kök maaşının zamlı hâli en düşük emeklilik aylığı seviyesinin altında olan bir kişinin ödeme farkıysa Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır.

Emekli bireylerin temel kazançlarının hesaplanmasında rol oynayan faktörler maaş ödemeleri ve prim tutarları olarak belirtilir. Bu kapsamda "Kök maaşı nasıl öğrenebilirim?" diyen bir vatandaşın başvurabileceği en güvenilir yöntem e-Devlet üzerinden sorgulama yapma opsiyonudur. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin T.C. kimlik numaralarını ve giriş şifrelerini kullanarak e-Devlet'e erişim sağlamaları uygundur. Daha sonra ise arama butonuna Emekli Aylık Bilgisi yazılmalıdır.

İlgili menüye göz atıldığı takdirde net maaşın görüntülenmesi mümkündür. Emeklilik hakkı kazanılan sosyal güvence kurumundan alınan net aylıktan eklentilerin çıkarılması sonucundaysa kök maaş öğrenilebilir. Bu süreçte ek gösterge ve zam tutarı gibi tüm değerlerin net ödemeden çıkarılması gerektiği dikkate alınmalıdır.