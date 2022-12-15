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KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tercih sonuçlarında son durum

15.12.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS 2022/12 tercih sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı tercihleri 7 Aralık'ta başladı ve 12 Aralık tarihinde sona erdi. Adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Peki, KPSS 2022/12 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tercih sonuçlarında son durum

KPSS tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı yapacak. Adaylar tercih işlemlerini KPSS tercih kılavuzuna göre tamamladılar. Şimdi gözler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tercih sonuçlarına çevrildi. 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında alınan 2022/11 tercihlerinin sonuçları 13 Aralık'ta duyurulmuştu.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS 2022/12 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında alınan 2022/11 tercihlerinin sonuçları 13 Aralık'ta duyuruldu.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.

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Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

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