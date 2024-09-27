Küçük altın nedir? Hangi altına küçük altın denir?

Değerli bir ziynet olan altının birçok çeşidi mevcut iken, bu ürünler farklı isimlere sahiptir. Örneğin altın çeşitlerinin büyüklüğüne yani sahip olduğu ağırlığa göre gram, çeyrek, yarım, tam olarak nitelendirildiği görülür. Dolayısıyla hediyelik veya yatırımlık olarak altın satın almadan önce bu ziynetin farklı çeşitlerine ait olan özellikleri keşfetmek isteyen birçok kişi vardır. Bu bağlamda halk arasında küçük altın denilen ziynetin gram mı çeyreklik mi olduğu açıklanmalıdır. Ardından Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılan bu ziynetin hangi nitelikleri taşıdığı da ele alınabilir.

Küçük altın nedir?

Günlük yaşamda bireylerin hem yatırım yapmak hem de hediye etmek amacıyla satın aldıkları altın ziynetinin birden fazla çeşidi bulunur. Bunların ağırlığı en az olanından en fazla olanına doğru gram, çeyrek, yarım, tam altın olarak sıralandığı söylenebilir. Belirtilen bu altın çeşitlerinin büyüklüğüne göre değerleri de artış gösterir. Bunun yanı sıra incelenen kuyumculuk ürünleri ile beraber “Küçük altın ne demek?” sorusuna yanıt arayan kişiler çoğalmıştır.

Halk arasında küçük altın olarak adlandırılan kuyumculuk ürünü, çeyrek ya da çeyreklik denilen ziyneti temsil eder. Yani çeyrek altının yaygın olarak bu şekilde de adlandırıldığı belirtilmelidir.

Hangi altına küçük altın denir?

Küçük altının T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılan çeyrekliğe halk arasında verilen isim olduğu bilinir. Bu ziynet çeşidi temelde çeyrek altın ve çeyreklik gibi adlara sahiptir.

İncelenen bu altın ziynetin basıldığı tarihe göre yeni veya eski olarak nitelendirildiği görülür. Buna ek olarak yeni veya eski çeyreğin alış-satış fiyatları arasında bir miktar fark vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilgili kararına göre küçük (çeyrek) altın basılırken aşağıdaki nitelikler dikkate alınır: