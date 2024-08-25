FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Finans
  4. Kuyumculara dev hizmet! Altın takı ve mücevher hijyen cihazı geliyor

Kuyumculara dev hizmet! Altın takı ve mücevher hijyen cihazı geliyor

25.08.2024 11:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kuyumcular Odası, kuyumcuların işlerini kolaylaştıracak yeni bir hizmet başlattı. Buna göre, altın takı ve mücevherin temizliğini kolaylaştıracak, hijyen cihazını kuyumcuların hizmetine sundu.

Kuyumculara dev hizmet! Altın takı ve mücevher hijyen cihazı geliyor

İstanbul Kuyumcular Odası, dünyada ve Türkiye'de akreditasyon süreçlerini başarıyla geçen yüksek teknolojili, yerli ve milli altın takı ve mücevher hijyen cihazını kuyumcuların hizmetine sundu. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, mücevher dezenfektanının hem meslektaşlarının hem de müşterilerinin sağlığını koruyacağını ifade ederek, mağazalarında hijyen cihazını kullanan tüm kuyumculara "Sağlık ve Hijyen Öncelikli İşletme Sertifikası" verdiklerini duyurdu.

‘‘ALTIN TAKI VE MÜCEVHER DEZENFEKTANINA YOĞUN TALEP VAR’’

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) topluluğunda 5 yıllık AR-GE çalışması sonucu geliştirilen altın takı ve mücevher dezenfektanı hakkında konuşan Atayık, "Amerika'dan FDA sertifikalı ve Almanya akredite bağımsız kurumları tarafından test edilip onaylanmış elektronik bir cihazdır’’ dedi. Ayrıca Atayık, henüz tanıtımı yapılmadan kuyumcular tarafından yoğun talep olduğunu da vurguladı.

kuyumcu

‘‘SANİYELER İÇİNDE DEZENFEKTE EDİYOR’’

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, çevrim içi olarak hijyen cihazı siparişi vermek isteyenlerin , "ikohaber.com" sitesi üzerinden yapabileceklerini söyleyerek şunları söyledi:

"Müşteri mağazanıza geldi, tablanızdaki son model altın takı ve mücevherleri sergilemeden önce anında bir kol hareketiyle tüm takılarınızı saniyeler içerisinde dezenfekte edebiliyorsunuz. Böylece, müşterileriniz ve çalışanlarınızın sağlığını korumuş olursunuz. Mücevher dezenfektanıyla tüm nesnelerin ve eşyaların yüzeylerini yüzde 99,99 oranında dezenfekte edebiliyoruz. Biz, kuyumculuk sektörü olarak halk sağlığına çok önem verdiğimiz için 2 ay önce kurumsal firmalarımıza bu ürünü vermiştik ve mağazalarında etkin olarak kullanıyorlar. Yeni salgının konuşulduğu bugünlerde sektörümüzün öncülük ederek kullandığı sterilizasyon cihazıyla halk sağlığına verdiğimiz değeri bir kez daha göstermiş oluyoruz."

Yaklaşık 5 yıl kullanım ömrü olan cihaz için Atayık, hijyen cihazının kullanıldığı zeminde kalıcı bir iz veya herhangi bir kimyasal da bırakmadığını da sözlerine ekledi. (AA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.744,29
2.745,10
% 37,61
23:59
Ons Altın / TL
85.330,57
85.408,47
% 1.148,32
23:59
Ons Altın / USD
2.512,22
2.512,96
% 27,73
23:59
Çeyrek Altın
4.390,86
4.488,24
% 61,50
23:59
Yarım Altın
8.754,29
8.976,47
% 122,99
23:59
Ziynet Altın
17.563,46
17.898,04
% 245,23
23:59
Cumhuriyet Altını
18.830,00
18.840,00
% 44,00
13:07
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Altın mücevher
En Çok Okunan Haberler
FETÖ firarisi Hakan Şükür’den tartışma yaratan hamle!

FETÖ firarisi Hakan Şükür’den tartışma yaratan hamle!

Yusuf Dikeç annesiyle paylaşım yaptı! Gelen yorumlar mide bulandırdı

Yusuf Dikeç annesiyle paylaşım yaptı! Gelen yorumlar mide bulandırdı

700 bin kişiye ceza yolda! Vaktinde beyan etmeyenin başı ağrıyacak

700 bin kişiye ceza yolda! Vaktinde beyan etmeyenin başı ağrıyacak

Son dakika: Hizbullah İsrail’i, İsrail Lübnan’ı vuruyor!

Son dakika: Hizbullah İsrail’i, İsrail Lübnan’ı vuruyor!

İstanbul'daki yeni uyanıklık pes dedirtti: 25 bin lira yerine 54 bin lira istiyorlar...

İstanbul'daki yeni uyanıklık pes dedirtti: 25 bin lira yerine 54 bin lira istiyorlar...

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizinde kazanç değişiyor

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizinde kazanç değişiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.