Kuyumculara dev hizmet! Altın takı ve mücevher hijyen cihazı geliyor

İstanbul Kuyumcular Odası, dünyada ve Türkiye'de akreditasyon süreçlerini başarıyla geçen yüksek teknolojili, yerli ve milli altın takı ve mücevher hijyen cihazını kuyumcuların hizmetine sundu. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, mücevher dezenfektanının hem meslektaşlarının hem de müşterilerinin sağlığını koruyacağını ifade ederek, mağazalarında hijyen cihazını kullanan tüm kuyumculara "Sağlık ve Hijyen Öncelikli İşletme Sertifikası" verdiklerini duyurdu.

‘‘ALTIN TAKI VE MÜCEVHER DEZENFEKTANINA YOĞUN TALEP VAR’’

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) topluluğunda 5 yıllık AR-GE çalışması sonucu geliştirilen altın takı ve mücevher dezenfektanı hakkında konuşan Atayık, "Amerika'dan FDA sertifikalı ve Almanya akredite bağımsız kurumları tarafından test edilip onaylanmış elektronik bir cihazdır’’ dedi. Ayrıca Atayık, henüz tanıtımı yapılmadan kuyumcular tarafından yoğun talep olduğunu da vurguladı.

‘‘SANİYELER İÇİNDE DEZENFEKTE EDİYOR’’

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, çevrim içi olarak hijyen cihazı siparişi vermek isteyenlerin , "ikohaber.com" sitesi üzerinden yapabileceklerini söyleyerek şunları söyledi:

"Müşteri mağazanıza geldi, tablanızdaki son model altın takı ve mücevherleri sergilemeden önce anında bir kol hareketiyle tüm takılarınızı saniyeler içerisinde dezenfekte edebiliyorsunuz. Böylece, müşterileriniz ve çalışanlarınızın sağlığını korumuş olursunuz. Mücevher dezenfektanıyla tüm nesnelerin ve eşyaların yüzeylerini yüzde 99,99 oranında dezenfekte edebiliyoruz. Biz, kuyumculuk sektörü olarak halk sağlığına çok önem verdiğimiz için 2 ay önce kurumsal firmalarımıza bu ürünü vermiştik ve mağazalarında etkin olarak kullanıyorlar. Yeni salgının konuşulduğu bugünlerde sektörümüzün öncülük ederek kullandığı sterilizasyon cihazıyla halk sağlığına verdiğimiz değeri bir kez daha göstermiş oluyoruz."

Yaklaşık 5 yıl kullanım ömrü olan cihaz için Atayık, hijyen cihazının kullanıldığı zeminde kalıcı bir iz veya herhangi bir kimyasal da bırakmadığını da sözlerine ekledi. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır