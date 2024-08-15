Mikro kredi nedir, nasıl alınır? Mikro kredi kimlere verilir?

İlk defa 1976’da Bangladeş’te uygulandığı bilinen mikro kredi hizmeti temelde dar gelirli kadın girişimciler için planlanır. Türkiye’de de aktif olarak uygulanan mikro kredi hizmetiyle kadın girişimcilerin iş fikirlerini hayat geçirmeleri kolaylaştırılır. İkametgah belgesi gibi belli başlı evrakların hazırlanmasıyla birlikte tamamlanabilen mikro kredi başvurusunun en önemli adımı iş fikrini belirlemektir. Ardından diğer başvuru koşulları da karşılanarak mikro kredi seçeneği sunan kuruluşlara ulaşılması mümkündür. Mikro kredi onayının verilmesinde ise diğer kredi türlerinden farklı olarak iş fikri ile uyumluluğa bağlı olan bir süreç işler.

Mikro kredi nedir?

Bankalar tarafından vatandaşlara sunulan kredi türlerinin her biri bireylerin finansman ihtiyaçlarına özel olarak planlanır. İlk olarak 1976 senesinde Bangladeş’te ortaya çıkan bir kredi türü olduğu bilinen mikro kredi de temelde yoksullukla mücadele edilmesi amacıyla planlanmıştır.

Günümüzde Türkiye’de de bankalarla sosyal kuruluşların ortak çalışmaları sonucunda planlanan mikro kredi, dar gelirli kadınlara sunulan bir üründür. Bu bankacılık hizmeti, özellikle kendi işini kurmayı hedefleyen ve bunun için finansman desteğine ihtiyaç duyan kadın bireyler tarafından kullanılır. Mikro kredi seçeneğinden yararlanmak isteyen kadın girişimcilere bu bankacılık hizmetini tecrübeli oldukları bir alanda değerlendirmek üzere kullanmaları önerilir.

Mikro kredi nasıl alınır?

Türkiye’de yaşayan ve kendi işini kurmak üzere bir plan geliştiren kadınlar mikro kredi seçeneğinden yararlanabilir. Bu bağlamda mikro kredi başvurusunun nasıl yapıldığına değinilmeden önce söz edilen bankacılık hizmetinin nasıl alınabildiği açıklanmalıdır. Genellikle özel bankaların sistemlerinde geçerli olmayan mikro krediden yararlanmak için ilk olarak iş fikri oluşturulmalıdır. Belirli bir sektöre yönelik iş planı olan ve mikro kredi alma şartları üzerine bilgi edinen kadın girişimciler, bu hizmeti sunan kuruluşlara başvurmalıdır. Böylelikle kuruluşlara ibraz edilen iş fikrinin beğenilmesine bağlı olarak kadın girişimcilere sunulan mikro kredi opsiyonlarından yararlanılabilir. Bu bağlamda mikro kredi miktarı ile geri ödeme planının kuruluşlara sunulan iş fikrine göre şekillendiği de belirtilmelidir.

Mikro kredi kimlere verilir?

Esnaf kredisiyle benzerlik gösteren mikro krediden yalnızca kadın girişimciler yararlanabilir. Kendi işini kurmayı hedefleyen ve dar gelirli olan kadın girişimciler, ilgili kuruluşlara başvurarak mikro kredi talebinde bulunabilir. Bu bağlamda incelenen kredi türünün hangi koşullara bağlı olarak alındığının anlaşılması için “Mikro kredi şartları nelerdir?” sorusunun yanıtları ise aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Mikro kredi alma şartları, bu hizmetin hangi kuruluş tarafından sunulduğuna göre değişkenlik gösterebilse de temelde en az 5 kadın girişimcinin bir araya gelmesi ile alınabilir.

Mikro krediden yararlanmak için bir araya gelen kadın girişimcilerin arasında akrabalık bağı olmaması beklenir.

Bu kredi ürününden yararlanmak isteyen kadın girişimciler, başvuru sürecinde iş fikrini net bir şekilde sunmalıdır.

Proje fikri kuruluşlara anlatıldıktan sonra görevliler tarafından inceleme yapılması ve başvuru sahiplerine eğitim verilmesi söz konusudur.

Bu süreci başarıyla tamamlayan kadın girişimcilere başvuru yaptıkları kuruluşlar tarafından mikro kredi opsiyonları sunulur.

Mikro kredi başvurusu nasıl yapılır?

Mikro kredi başvurusu yapacak olan kadın girişimcilerin bu süreçte hazırlanması gereken belgeler, başvuru yapılabilen kuruluşlar ve işlem adımları hakkında bilgi edinmeleri gerekir. Bu bağlamda “Ev hanımlarına mikro kredi nasıl alınır?” sorusu ele alınırken ilk olarak başvuru yapılabilen çeşitli kuruluşlara aşağıdaki gibi örnek verilebilir:

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı

İŞKUR

Kaymakamlıklar

Yukarıdaki kurum ve kuruluşlara belirli bir iş fikri ile mikro kredi başvurusunda bulunacak olan kadın girişimcilerin bazı belgeleri hazırlamalarında fayda vardır. Başvurusu sürecinde herhangi bir aksaklık olmaması adına hazırlanması önerilen bu belgeler ise aşağıdaki gibidir:

Başvuru formu

İkametgah belgesi

Yoksulluk belgesi

Sabıka kaydı

Mal beyanı

Kira kontratı

e-Devlet mikro kredi başvurusu nasıl yapılır?

KOSGEB tarafından mikro ve küçük ölçekli işletmelere özel olarak sunulan desteklerin mevcut olduğu bilinir. Bu destek paketlerinde yer alan kredilerden yararlanmak için e-Devlet üzerinden başvuru yapılması mümkündür.

e-Devlet üzerinden kullanıcı profiline ulaşan ve arama butonuna Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu yazan kişiler başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir. Ancak KOSGEB tarafından sunulan bu hizmetin yalnızca kadınlar için geçerli olan ve belli başlı kuruluşlar tarafından hazırlanan mikro krediyle aynı olmadığı belirtilmelidir. Çünkü bu hizmetten yalnızca kadın girişimcilerin yararlanabilmesi gibi bir sınırlama mevcut değil iken başvuru şartları da değişkenlik gösterebilir.