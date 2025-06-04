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Parayı masaya koydular sığmadı! Hepsi bir dilencinin üzerinden çıktı

Bayram öncesinde vatandaşa duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde etmek isteyen dilencilerin sayısı birçok ilde arttı. Belediyeler ise denetimleri artırdı. Kocaeli'de sadece bir dilencinin üzerinden 20 bin lira 575 lira çıktı. Masaya dizilen paralar sığmadı. Dilenci için idari para cezası uygulandı.

Parayı masaya koydular sığmadı! Hepsi bir dilencinin üzerinden çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dilencilik yaptığı tespit edilen kişinin üzerinden 20 bin 575 TL çıktı.

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ÜST ARAMASINDA ÇIKTI

Gebze ilçesi Çoban Mustafa Paşa Camii çevresinde ekipler tarafından dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişi yakalanarak, Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Büro Amirliği’ne götürüldü. Dilencinin üst aramasında 20 bin 575 TL ele geçirildi. Paraya tutanakla el konulmasının ardından kişiye idari para cezası uygulandı.

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"GÖRÜNCE YETKİLİLERİ ARAYIN"

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, bayram öncesi vatandaşların duygularını istismar ederek kazanç sağlamaya çalışan kişilere yönelik denetimlerin artırılacağı ve bu tür faaliyetlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı. Zabıta ekipleri, vatandaşlardan bu tür durumlarla karşılaştıklarında yetkililere bilgi vermelerini istedi.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Dilenci Kocaeli para
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