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Petrol piyasasında hesaplar değişti: Dev bankadan dikkat çeken tahmin

Morgan Stanley, Orta Doğu’da petrol arzının beklenenden daha yavaş toparlanacağı beklentisiyle Brent tahminlerini yükseltti. Banka, Brent petrolün 2026'nın son çeyreğinde yaklaşık 100 dolar/ varile ulaşacağına öngörürken, 2027’nin ilk yarısında fiyatlarda gerileme bekleniyor.

Petrol piyasasında hesaplar değişti: Dev bankadan dikkat çeken tahmin
Sariye Nur Dönmez

Morgan Stanley, Orta Doğu’daki petrol arzını öngörülenden daha yavaş toparlayacağı beklentisiyle Brent petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, küresel petrol piyasasındaki arz açığının gelecek yılın ilerleyen dönemlerine kadar devam edebileceğini öngördü.

Petrol piyasasında hesaplar değişti: Dev bankadan dikkat çeken tahmin 1

BRENT İÇİN 100 DOLAR TAHMİNİ

Pazar günü yayımlanan rapora göre Morgan Stanley, Brent petrolün 2026’nın üçüncü çeyreğinde ortalama 90 dolar/ varil seviyesinde işlem görmesini bekliyor.
Bankanın tahminiine göre fiyatların yükselişi yılın son çeyreğinde de devam edecek. Brent petrolün 2026’nın dördüncü çeyreğinde yaklaşık 100 dolar/ varil seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

Petrol piyasasında hesaplar değişti: Dev bankadan dikkat çeken tahmin 2

2027’NİN İLK YARISINDA GERİLEME BEKLENİYOR

Morgan Stanley, Brent petrolün fiyatlarında 2027 itibarıyla düşüş yaşanacağını tahmin ediyor. Banka, Brent’in 2027’nin ilk çeyreğinde ortalama 95 dolar, ikinci çeyreğinde ise 90 dolar seviyesinde olmasını bekliyor.

ÖNCEKİ TAHMİN 75 DOLARDI

Öte yandan Morgan Stanley’in daha önce açıkladığı tahminlere göre değerlendirildiğinde önemli bir artışa işaret ediyor.

Banka, daha önce söz konusu dört çeyreğin tamamında 75 dolar seviyesinde seyredebileceğini öngörüyordu. Son revizyonla birlikte özellikle 2026’nın son çeyreğinine yönelik tahmin 100 dolar/ varil seviyesine yükselmiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Morgan Stanley Brent petrol
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