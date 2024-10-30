FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Finans
  4. Sahte altın ve gerçek altın nasıl anlaşılır? Sahte altınla gerçek altını ayırt etme yöntemleri

Sahte altın ve gerçek altın nasıl anlaşılır? Sahte altınla gerçek altını ayırt etme yöntemleri

Burcu Tufan Burcu Tufan
29.10.2024 11:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğadan meşakkatli işlemler sonucunda çıkarılan altın madeninin, işlenmesiyle birlikte yatırımlık veya günlük kullanıma uygun ürünler haline getirilmesi mümkündür. Bilezik, çeyreklik, gram altın gibi çeşitli parçaların orijinalliği sorgulanırken ise yapısal özelliklere bakılmalıdır. Bu çerçevede damga kontrolü, mıknatıs testi, parlaklık incelemesi gibi pek çok yöntemle altının sahte olup olmadığı anlaşılabilir.

Sahte altın ve gerçek altın nasıl anlaşılır? Sahte altınla gerçek altını ayırt etme yöntemleri

İçindekiler

  • Sahte altın ve gerçek altın nasıl anlaşılır?
  • Sahte altını mıknatıs çeker mi?
  • Sahte altın bilezik nasıl anlaşılır?
  • Sahte çeyrek altın nasıl anlaşılır?
  • Altın ayarları nasıl anlaşılır?

Değerli bir maden olan altının işlenmesi sonucunda yatırım aracı ya da ziynet eşyası olarak satışa sunulması söz konusudur. Gerçek veya sahte altını ayırt etmek amacıyla dikkat edilmesi gereken unsurlar arasındaysa ayar damgası, renk ve dayanıklılık özellikleri gibi faktörler sıralanır. Buna ek olarak bir ziynet eşyasının kaç ayar olduğunun anlaşılması için damga sayılarının öğrenilmesi uygundur.

Sahte altın ve gerçek altın nasıl anlaşılır?

Doğada akarsu yatakları ve kayaların iç bölümleri gibi yerlerde bulunan altın madeninin çıkarılması oldukça meşakkatlidir. İlgili madenin elde edildikten sonra kuyumcular tarafından işlenerek farklı ürünler haline getirilebildiği bilinir. Hem ziynet eşyası hem de yatırım ürünü olarak kullanılabilen altının gerçek olup olmadığı belirli hususlara göre anlaşılır. Bu kapsamda sahte ve gerçek altının ayırt edilmesini sağlayan temel unsurlara aşağıdaki açıklamalarla birlikte dikkat çekilebilir:

  • Gerçek altın farklı renklerde işlenebildiği gibi canlı ve parlak yapıdadır. Sahte ürünlerse genellikle soluk ve mat bir renge sahiptir. Ayrıca gerçek altın değerli madenlerden üretildiği için dayanıklılık gösterirken, imitasyon parçalardaysa zaman içerisinde renk değişikliği olur.
  • Bir altının gerçek olup olmadığının anlaşılmasını sağlayan önemli hususlar arasında ağırlık faktörü yer alır. Sahte ürünler daha hafif olabilirken, orijinal altın tasarımlarıysa çoğunlukla ağır ve serttir.
  • Gerçek altını imitasyon parçalardan ayıran temel özellikler arasında sağlamlık unsuru da öne çıkar. Orijinal tasarımların kolaylıkla bükülmeyen, kırılmayan ve parlaklık kaybı oluşmayan parçaları içerdiği bilinir. Sahte altının ise kısa sürede kopması, bükülmesi veya soluk bir renge sahip olması mümkündür.

Yukarıda sıralanan unsurlara ek olarak altının gerçekliğinin sorgulanması için ayar damgasına bakılması mümkündür. Ziynet eşyalarının kopçalarında, iç yüzeylerinde veya herhangi bir köşesinde ayar damgasını temsil eden sayılar bulunur. Bu sayının değişkenlik göstermesinin temel nedeniyse ürünlerin değişik ayarlarda işlenmesidir.

Sahte altını mıknatıs çeker mi?

Altın, manyetik bir ürün olmadığı için mıknatısa yaklaştırıldığı zaman hareket etmez. Ancak sahte altınlar, farklı metal alaşımlarından yapıldığı için mıknatıs tarafından çekilebilir. Yani "Sahte altını mıknatıs çeker mi?" sorusu, sahte altınlar farklı metal alaşımlarından yapıldığı için evet, şeklinde cevaplanabilir.

Sahte altın bilezik nasıl anlaşılır?

Altın bileziğin gerçek mi sahte mi olduğu incelenirken temel hususların göz önünde bulundurulması yeterlidir. Farklı ayarlarda tasarlanabilen değişik modellerdeki ziynetlerin genellikle iç kısımlarında damga bulunur. Bu damga 999, 916, 875 veya 750 gibi sayılarla işlenir. Bunun yanı sıra altın bileziğin ağır, canlı ve parlak renkli, sağlam, sert yapıda olması da ürünün orijinalliğinden emin olunmasını mümkün hale getirir. Yine gerçek altın madeninden üretilen ziynetlerin mıknatıs tarafından çekilmediği hatırlatılmalıdır.

Sahte çeyrek altın nasıl anlaşılır?

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü bünyesinde basılan çeyrek altının belirli nitelikleri mevcuttur. Bunlar arasında rağbet gören yatırımlık ürünün 22 ayar (916,6 milyem) ve 1,754 g ağırlığında olması öne çıkar. Ayrıca orijinal çeyrek altının ön yüzünün ortasında Türkiye Cumhuriyeti yazısıyla basıldığı tarihi belirten sayı yer alır. Ürünün arka yüzünün ortasındaysa Mustafa Kemal Atatürk'ün profil rölyefi konumlanır. Orijinal çeyrek altının her iki yüzünün çevresinde de 32 adet yıldızla çiçek motifleri vardır.

Bazı durumlarda çeyrek altının orijinaline son derece benzeyen taklitlerinin üretilmesi nedeniyle bu ürünün gerçekliğinin sorgulanması için daha fazla ipucuna ihtiyaç duyulur. Bu kapsamda çeyrekliğin mıknatıs tarafından çekilip çekilmediğinin test edilmesi mümkündür. Nitekim gerçek altının mıknatısa yaklaşmaması ve bir yüzeye 10-15 cm yükseklikten bırakıldığında tok bir ses çıkarması gerekir.

Altın ayarları nasıl anlaşılır?

Yatırım ürünü veya ziynet eşyası olarak tasarlanan altın, oluşturulduğu değerli madenin yoğunluğuna göre farklı ayarlara sahiptir. Örneğin; takı olarak kullanılan ürünlerin genellikle 8 veya 14 ayar olarak işlendiği bilinir. Buna ek olarak 1 gramlık liraların 22, has altının ise 24 ayar olması söz konusudur. Farklı saflık derecelerinde üretilebilen ziynetlerin damgalarında yer alan sayı da bu ayarlara göre belirlenir. Bu kapsamda altın ayarlarının keşfedilmesini mümkün hale getiren damga sayıları aşağıda sıralanmıştır:

  • 24 ayar: 999 (24K)
  • 22 ayar: 916 (22K)
  • 21 ayar: 875 (21K)
  • 18 ayar: 750 (18K)
  • 14 ayar: 585 (14K)
  • 10 ayar: 417 (10K)
  • 8 ayar: 333 (8K)
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.069,40
3.069,81
% 0.43
10:30
Ons Altın / TL
95.362,15
95.394,63
% 0.33
10:45
Ons Altın / USD
2.781,70
2.782,08
% 0.25
10:45
Çeyrek Altın
4.911,04
5.019,14
% 0.43
10:30
Yarım Altın
9.791,39
10.038,28
% 0.43
10:30
Ziynet Altın
19.644,17
20.015,16
% 0.43
10:30
Cumhuriyet Altını
20.752,00
21.065,00
% -0.31
16:03
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Altın imitasyon sahte altın altın bilezik altın 22 ayar altın 14 ayar gerçek altın
En Çok Okunan Haberler
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı! Belediyede de arama yapılıyor

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı! Belediyede de arama yapılıyor

Derbinin tartışmalı hakemi Arda Kardeşler'e büyük ceza!

Derbinin tartışmalı hakemi Arda Kardeşler'e büyük ceza!

Gram altında tarih verip '4 bin 500 TL' dedi! Önce ona dikkat çekti

Gram altında tarih verip '4 bin 500 TL' dedi! Önce ona dikkat çekti

Kirada yeni dönem: e-Devlet'te iki aşamalı sistem

Kirada yeni dönem: e-Devlet'te iki aşamalı sistem

4 temel sorun, 3 Bakanlık… Beklenen değişiklik geliyor

4 temel sorun, 3 Bakanlık… Beklenen değişiklik geliyor

Asgari ücret en yüksek ne kadar olacak? Her senaryo değerlendirildi: En düşük ile en yüksek arasında 5 bin 270 lira fark

Asgari ücret en yüksek ne kadar olacak? Her senaryo değerlendirildi: En düşük ile en yüksek arasında 5 bin 270 lira fark

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Su itici, elyaf dolgulu Skechers montta kısa süreli indirim var

Su itici, elyaf dolgulu Skechers montta kısa süreli indirim var

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Konfor ve spor şıklık bir arada! Puma EvoStripe Fz Hoodie'de büyük fırsat

Konfor ve spor şıklık bir arada! Puma EvoStripe Fz Hoodie'de büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.