SEÇİM SONUÇLARI OY ORANLARI 2023: Seçim sonuçları ve oy oranları takibi! 28 Mayıs Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı canlı izle

Seçim sonuçları 2023 oy oranları ile ilgili araştırmalar vatandaşlar tarafından yoğunlaştı. Tüm Türkiye'de vatandaşlar Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için bugün oy kullanıldı. Oy verme işleminin sona ermesinin ardında seçim sonuçları merakla beklenmeye başladı. YSK Başkanı Ahmet Yener, ikinci tur seçimi ile ilgili açıklamada bulundu. Yener açıklamasında, "Saat 17.00’den sonra Kurul’un değerlendirmesi sonucu vereceği kararla yayın yasağının hangi saatte kalkacağını Kurul değerlendirecek, yasağı daha erken kaldırırsak, daha erken bir saatte televizyon kanallarının, haber ajanslarının haber geçmesine izin verilirse sizinle de paylaşılacaktır." dedi.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip ediliyor.

Haberimiz içerisinden oy oranlarına, açılan sandık sayısı oranına anbean ulaşabileceksiniz.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

YSK Başkanı Ahmet Yener, ikinci tur seçimi ile ilgili açıklamada bulundu. Yener açıklamasında, "14 Mayıs’taki seçimlerde bilindiği gibi cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 siyasi partimizin katıldığı bir seçimdi. Bu seçimdeyse sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için bizler de sonuçların daha erken sürede sonuçlanacağını düşünmekteyiz. Saat 17.00’den sonra Kurul’un değerlendirmesi sonucu vereceği kararla yayın yasağının hangi saatte kalkacağını Kurul değerlendirecek, yasağı daha erken kaldırırsak, daha erken bir saatte televizyon kanallarının, haber ajanslarının haber geçmesine izin verilirse sizinle de paylaşılacaktır." dedi.

OY PUSULASI NASILDI?

Seçmene, 28 Mayıs günü Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun resim ve isimlerinin bulunduğu oy pusulası verildi. Tercih yapıldıktan sonra pusula zarfa konuldu, sandığa atıldı.

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullandı.

Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekti.

