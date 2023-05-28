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SEÇİM SONUÇLARI OY ORANLARI 2023: Seçim sonuçları ve oy oranları takibi! 28 Mayıs Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı canlı izle

27.05.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 tarihinde sandık başına giderek oy kullanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Oy verme işlemi saat 08:00’da başladı ve 17:00’a kadar hızla devam etti. Yayın yasağı saat 18:15 itibari ile sona erdi. Peki, seçim sonuçlarında kim önde? İşte seçim sonuçları ve oy oranlarının canlı takibi...

SEÇİM SONUÇLARI OY ORANLARI 2023: Seçim sonuçları ve oy oranları takibi! 28 Mayıs Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı canlı izle

Seçim sonuçları 2023 oy oranları ile ilgili araştırmalar vatandaşlar tarafından yoğunlaştı. Tüm Türkiye'de vatandaşlar Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için bugün oy kullanıldı. Oy verme işleminin sona ermesinin ardında seçim sonuçları merakla beklenmeye başladı. YSK Başkanı Ahmet Yener, ikinci tur seçimi ile ilgili açıklamada bulundu. Yener açıklamasında, "Saat 17.00’den sonra Kurul’un değerlendirmesi sonucu vereceği kararla yayın yasağının hangi saatte kalkacağını Kurul değerlendirecek, yasağı daha erken kaldırırsak, daha erken bir saatte televizyon kanallarının, haber ajanslarının haber geçmesine izin verilirse sizinle de paylaşılacaktır." dedi.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip ediliyor.

Haberimiz içerisinden oy oranlarına, açılan sandık sayısı oranına anbean ulaşabileceksiniz.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

YSK Başkanı Ahmet Yener, ikinci tur seçimi ile ilgili açıklamada bulundu. Yener açıklamasında, "14 Mayıs’taki seçimlerde bilindiği gibi cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 siyasi partimizin katıldığı bir seçimdi. Bu seçimdeyse sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için bizler de sonuçların daha erken sürede sonuçlanacağını düşünmekteyiz. Saat 17.00’den sonra Kurul’un değerlendirmesi sonucu vereceği kararla yayın yasağının hangi saatte kalkacağını Kurul değerlendirecek, yasağı daha erken kaldırırsak, daha erken bir saatte televizyon kanallarının, haber ajanslarının haber geçmesine izin verilirse sizinle de paylaşılacaktır." dedi.

oy-oranları

OY PUSULASI NASILDI?

Seçmene, 28 Mayıs günü Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun resim ve isimlerinin bulunduğu oy pusulası verildi. Tercih yapıldıktan sonra pusula zarfa konuldu, sandığa atıldı.

seçim-sonuçları-2023

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullandı.

seçim-sonuçları-canlı-takip

Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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