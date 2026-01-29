Teknoloji artık her yerde... Sadece büyük şirketlerin değil, aynı zaman küçük işletmelerin de içine girmeye başlamış durumda. Bir ihtiyaçtan ziyade, zorunluluk olmuş durumda! Peki, sen işletmende teknolojiyi ne kadar kullanıyorsun?
29.01.2026 07:14
Senin İşletmen Ne Kadar Teknolojik?
1/8
İlk soru! Müşterilerin bilgilerini saklamak için hangi yöntemi kullanıyorsun?
Deftere not alırım.
Excel kullanarak tablo yaparım.
Müşteri takip yazılımı kullanırım.
Otomatik olarak güncellenen bir sistem kullanırım.
2/8
Peki, satışların takibini nasıl yaparsın?
Basit bir uygulama kullanırım.
Gün sonunda manuel hesap yaparım.
Gerçek zamanlı analiz yapan yazılımım var.
Raporlama sistemim var.
3/8
Sosyal medya kullanımında ne durumdasın?
Veri analizlerine dayanan bir hesap var.
Düzenli içerik ve reklam içerik için kullanıyorum.
Ara sıra paylaşım yaparım.
Hesap var ama aktif değil.
4/8
Stok takibi için ne kullanırsın?
Liste yaparım.
Göz kararı ilerlerim.
Dijital stok programı kullanırım.
Otomatik uyarı sistemi kullanırım.
5/8
Müşteri memnuniyeti önemli! Müşterilerden geri bildirim nasıl alırsın?
Online formlarla
Yüz yüze görüşerek
Raporlayan dijital sistemle
Telefonla
6/8
Çalışanların yönetimleri nasıl yapılıyor?
Sözlü olarak ayarlanır.
Çizgeler kullanılır.
Dijital insan kaynak araçları var.
Performans yazılımları kullanılır.
7/8
Peki, online satış sunuyor musun?
8/8
Son olarak! Teni teknolojik gelişimlere yaklaşımın nasıldır?
