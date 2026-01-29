Senin İşletmen Ne Kadar Teknolojik?

1/8 İlk soru! Müşterilerin bilgilerini saklamak için hangi yöntemi kullanıyorsun? Deftere not alırım. Excel kullanarak tablo yaparım. Müşteri takip yazılımı kullanırım. Otomatik olarak güncellenen bir sistem kullanırım. 2/8 Peki, satışların takibini nasıl yaparsın? Basit bir uygulama kullanırım. Gün sonunda manuel hesap yaparım. Gerçek zamanlı analiz yapan yazılımım var. Raporlama sistemim var. 3/8 Sosyal medya kullanımında ne durumdasın? Veri analizlerine dayanan bir hesap var. Düzenli içerik ve reklam içerik için kullanıyorum. Ara sıra paylaşım yaparım. Hesap var ama aktif değil. 4/8 Stok takibi için ne kullanırsın? Liste yaparım. Göz kararı ilerlerim. Dijital stok programı kullanırım. Otomatik uyarı sistemi kullanırım. 5/8 Müşteri memnuniyeti önemli! Müşterilerden geri bildirim nasıl alırsın? Online formlarla Yüz yüze görüşerek Raporlayan dijital sistemle Telefonla 6/8 Çalışanların yönetimleri nasıl yapılıyor? Sözlü olarak ayarlanır. Çizgeler kullanılır. Dijital insan kaynak araçları var. Performans yazılımları kullanılır. 7/8 Peki, online satış sunuyor musun? 8/8 Son olarak! Teni teknolojik gelişimlere yaklaşımın nasıldır? İlk uygulayanlar biri ben olurum. Takip ederim. Gerekirse kullanırım. Mesafeliyim.