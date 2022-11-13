SON DAKİKA: İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni ne? Fulya Öztürk canlı yayına bağlandı: 'Canlı bomba da dahil çok sayıda iddia var'

Son dakika haberi: İstanbul İstiklal Caddesi'nden gelen patlama haberi, büyük korkuya yol açtı. İlk gelen bilgilere göre büyük bir patlama sesi duyulduğu ve çok sayıda ekibin olay yerine sevk edildiği belirtilirken yaralıların olduğu da öğrenildi. Şimdi herkes "İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni ne?" sorusunu soruyor. Canlı yayına bağlanan Fulya Öztürk, İstiklal Caddesi'nde yaşananlara ve patlamaya ilişkin son duruma dair bilgiler verdi.

"İSTANBUL'UN BİRÇOK NOKTASINDAN BU SES DUYULDU"

Son durumu anlatan Fulya Öztürk "Çok büyük bir patlama sesi duyuldu. Sadece Taksim'de değil İstanbul'un birçok noktasından bu ses duyuldu. Şişli'den Beşiktaş'tan patlama sesi duyuldu. Olay yerinde çok sayıda ambulans var. İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlamanın nedeni henüz belli değil. Canlı bomba olup olmadığı araştırılıyor. Çok sayıda iddia var. Henüz çok sıcak bir gelişme" ifadelerini kullandı.

PATLAMANIN NEDENİ CANLI BOMBA MI?

CNN Türk'e bağlanan muhabir Mücahit Topçu, patlamanın nedeninin canlı bomba olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

SON DAKİKA: TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Son dakika gelişmesine göre ise İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör soruşturması başlattı.

