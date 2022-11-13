FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. finans
  4. SON DAKİKA: İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni ne? Fulya Öztürk canlı yayına bağlandı: 'Canlı bomba da dahil çok sayıda iddia var'

SON DAKİKA: İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni ne? Fulya Öztürk canlı yayına bağlandı: 'Canlı bomba da dahil çok sayıda iddia var'

13.11.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tüm Türkiye, İstiklal Caddesi'nden gelen patlama haberine kilitlendi. Büyük korku ve panik yaratan patlama sonrası yaralıların olduğu belirtilirken herkes patlamanın nedenini araştırıyor. Canlı yayına bağlanan Fulya Öztürk, son duruma ilişkin bilgi verdi. Canlı bomba olup olmadığının araştırıldığını belirten Öztürk, pek çok iddianın olduğunu söyledi. İşte İstanbul'un pek çok noktasından duyulan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin son dakika gelişmelerinin detayları...

Son dakika haberi: İstanbul İstiklal Caddesi'nden gelen patlama haberi, büyük korkuya yol açtı. İlk gelen bilgilere göre büyük bir patlama sesi duyulduğu ve çok sayıda ekibin olay yerine sevk edildiği belirtilirken yaralıların olduğu da öğrenildi. Şimdi herkes "İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni ne?" sorusunu soruyor. Canlı yayına bağlanan Fulya Öztürk, İstiklal Caddesi'nde yaşananlara ve patlamaya ilişkin son duruma dair bilgiler verdi.

"İSTANBUL'UN BİRÇOK NOKTASINDAN BU SES DUYULDU"

Son durumu anlatan Fulya Öztürk "Çok büyük bir patlama sesi duyuldu. Sadece Taksim'de değil İstanbul'un birçok noktasından bu ses duyuldu. Şişli'den Beşiktaş'tan patlama sesi duyuldu. Olay yerinde çok sayıda ambulans var. İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlamanın nedeni henüz belli değil. Canlı bomba olup olmadığı araştırılıyor. Çok sayıda iddia var. Henüz çok sıcak bir gelişme" ifadelerini kullandı.

bf1400f05725ea238a4c938c4a2c9401 (1)

PATLAMANIN NEDENİ CANLI BOMBA MI?

CNN Türk'e bağlanan muhabir Mücahit Topçu, patlamanın nedeninin canlı bomba olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

SON DAKİKA: TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Son dakika gelişmesine göre ise İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör soruşturması başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şok evlerinde kalabalıklar halinde yakalandılar! Ev sahiplerine dudak uçuklatan cezaŞok evlerinde kalabalıklar halinde yakalandılar! Ev sahiplerine dudak uçuklatan ceza
Bir aydan az süreniz var... Cezası 2 bin 534 TL'ye çıkacakBir aydan az süreniz var... Cezası 2 bin 534 TL'ye çıkacak
Otomobil alacaklar merakla bekliyordu! Bakan Nebati'den ÖTV açıklaması geldiOtomobil alacaklar merakla bekliyordu! Bakan Nebati'den ÖTV açıklaması geldi
Anahtar Kelimeler:
patlama İstanbul İstiklal Caddesi

En Çok Okunan Haberler

Gram altında 2022'nin zirvesi!

Gram altında 2022'nin zirvesi!

EYT'de yaş ve prim şartı netleşti maaş hesapları başladı

EYT'de yaş ve prim şartı netleşti maaş hesapları başladı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak saçlarına fön çektirdi! Görenler şaştı kaldı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak saçlarına fön çektirdi! Görenler şaştı kaldı

'Adımı değiştiririm!' Dilmen'den canlı yayında salvolar...

'Adımı değiştiririm!' Dilmen'den canlı yayında salvolar...

Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...

Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme! İndirim haberi geldi

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme! İndirim haberi geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

Severek yiyorsunuz ama hayatınızı altüst ediyor! En büyük düşmanınız

Severek yiyorsunuz ama hayatınızı altüst ediyor! En büyük düşmanınız

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.