Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken 12 Detay

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS), özel hastane konforundan faydalanırken yüksek ödeme ücretleriyle karşılaşmak istemeyenler için gerçek anlamda hayat kurtarıcı bir sistem sunuyor. Devlet hastanelerindeki uzun sıralar ve zor bulunan randevuların aksine, oldukça efektif ve hızlı bir sağlık sistemine erişim sağlıyor. Özel hastanelerin temiz, stressiz ve lüks ortamında alınan tedavilere kişisel bütçeye uygun ödeme planlarıyla ulaşmak mümkün oluyor. Elbette bunun için henüz işin en başından tercihinizi iyi yapmanız gerekiyor.

İşte TSS satın almadan önce mutlaka göz önünde bulundurmanız gereken 12 altın detay!

SGK Aktifliği

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası seçerken dikkat edilecek en önemli kural, SGK aktiflik durumudur. Sistemden faydalanabilmek için 4A, 4B veya 4C kapsamındaki SGK güvencesinin aktif olması gerekir. İşten ayrılma, prim borcu veya emeklilik gibi süreçler sebebiyle SGK güvencesi pasif hale gelmişse TSS poliçesi de devre dışı kalır. Dolayısıyla bu aşamada hastaneye başvurduğunuz zaman çıkan masrafları kendi cebinizden ödemeniz gerekir. Çünkü özel hastane ücret farkının karşılanabilmesi için öncelikle devlet tarafından tedaviye ve ödemeye onay verilmesi gerekir.

Anlaşmalı Hastane Ağı

TSS sistemindeki bir diğer önemli kriter, poliçe kapsamına giren hastane ve kurum ağının genişliğidir. Çünkü bu tür poliçeler bütçeye göre kişiselleştirilebileceğinden her poliçeye eklenen hastane ve kurum ağı birbirinden farklıdır. Sağlık sigortasından faydalanabilmek için öncelikle tercih ettiğiniz özel hastanenin, seçtiğiniz sigorta şirketiyle anlaşmalı olması ve seçtiğiniz branşa özel bir tedavi sunması gerekir. Ayrıca sigorta anlaşması olan hastanelerdeki her doktor da bu kapsama girmeyebilir. Bu nedenle spesifik olarak sigortadan faydalanmayı planladığınız bir dal veya uzman varsa, sigorta şirketinin sunduğu farklı paketleri incelemeli, gerekirse farklı şirketler arasında kıyaslama yapmalısınız.

Yaş Aralığı

Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları’nın yaş sınırı tercih edilen pakete göre değişir fakat genellikle 55 ve 65 yaş arasını kapsar. Bazı şirketler yeni doğan bebeklerin tek başına sigortalanmasına izin verirken, bazıları bu sigortayı ebeveyn üzerinden sunar. 65 yaş üzeri bireylere özel paketler sunan şirketler de mevcuttur. Haliyle sigortadan faydalanacak kişinin yaş aralığı dikkate alınarak yapılacak bir tercih, en doğru olanıdır. Ancak özellikle yaş aralığının artmasına bağlı olarak sigortaya ödenmesi gereken ücretler de artış gösterebilir.

Sigortalanacak Kişi Sayısı

Sigorta poliçeleri bireysel olarak düzenlenebileceği gibi aile özelinde de planlanabilir. Eğer eşinizi ve çocuklarınızı da sisteme dahil etmek istiyorsanız, her bireyin ihtiyaçlarına uygun hizmetler sunan daha geniş paketleri kullanmanız en doğrusudur. Genellikle sigorta şirketleri, birden fazla kişi için hazırlanan poliçelerde ek indirim ve ödeme kolaylığı avantajları sunar. Bazı şirketler çocuklara özel esnetilmiş uygulamalar düzenler. Bunlar arasından kendi gereksinimlerinize en uygununu seçmek için detaylı bir karşılaştırma yapmanız şarttır.

Sağlık Planı Tipi

TSS sisteminde temel olarak yatarak ve ayakta tedavi olmak üzere iki tip plan sunulur. Yatarak tedavi kapsamında sunulan planlara ameliyat, oda, yemek ve yoğun bakım gibi yatış gerektiren hizmetler dahildir. Ayakta tedavi planı ise rutin doktor muayenelerini, tahlilleri ve kontrolleri kapsar. Buna bağlı olarak her iki poliçe arası ücret farkı oldukça yüksektir. İhtiyaca bağlı şekilde bu iki plan tipi birleştirilebilir.

Doktor Muayene Sayısı

Satın alınan poliçe hangi tip olursa olsun, her birinde yıllık kullanılacak belirli bir limit bulunur. En sık tercih edilen poliçeler yıllık 8 ila 10 ayakta tedavi hakkı ile sınırlıdır ve hastaneye yaptırdığınız her kayıtta genel hakkınızdan 1 adet düşüş olur. Muayene kapsamında doktorun talep ettiği röntgen ve kan testi gibi tahliller ise aynı hak içinde değerlendirildiğinden ek limit gerektirmez. Ancak aynı günden iki farklı branşa gidip kayıt açtırırsanız, tek seferde 2 hak kullanmış olursunuz. Dolayısıyla düzenli takip gerektiren kronik hastalıklar için daha yüksek limitli poliçeler tercih etmeniz gerekebilir.

Yatarak Tedavi Bekleme Süresi

Yatarak tedavi gerektiren bir durumla karşılaştığınızda, poliçe seçimine bağlı olarak, bir süre beklemeniz gerekebilir. Çünkü bu detay poliçelerde en çok gözden kaçan maddedir. Sigorta şirketleri genellikle kalp krizi ve kaza gibi acil durumlar için anında yatarak tedavi planını devreye sokar. Fakat söz konusu safra kesesi ve fıtık gibi planlı bir ameliyat olduğunda, bekleme süresi 3 aya kadar çıkabilir. Dolayısıyla özel olarak yakın zamanda planladığınız bir ameliyat varsa poliçedeki bu detaya ekstra özen göstermeniz kritik olabilir.

Ömür Boyu Yenileme Garantisi

TSS poliçelerindeki en değerli haklardan biri olarak görülen bu detay, ileride ortaya çıkabilecek ciddi hastalıkları kapsar. Bu nedenle en fazla önemsemeniz gerekenlerden biridir. Genellikle bir şirkette 3-4 yıl herhangi bir sorun yaşamadan kesintisiz çalıştıysanız ve şirkete ciddi bir maddi yük çıkarmadıysanız, bu haktan faydalanabilirsiniz. Bu hak size, ileride olası bir ağır hastalığa yakalanma halinde, fahiş fiyatlarda prim ödemeden sigortadan faydalanma şansı sunar. Dolayısıyla sigorta sistemine ne kadar erken girerseniz bu hakkı da en erken yaşta kazanmış olursunuz. Ancak bazı poliçelerde garantinin hangi yılında olduğunuza bağlı şekilde fiyatlar değişkenlik gösterebilir.

Hamilelik Durumu

TSS; özel hastanenin rahat ortamında, ekonomik şekilde doğum yapmak için harikadır. Ancak bu ayrıcalıktan faydalanabilmek için sigortanızı, hamilelik öncesinde yaptırmanız gerekir. Çünkü sigorta şirketleri bu poliçeyi halihazırda hamile olan kişilere sunmaz. Veya bu şekilde sunduğunda normalden çok daha yüksek fiyatlı poliçeler hazırlar. Ayrıca çoğu şirkette özel fiyatlandırmadan faydalanmak için en az 6 ay bekleme şartı vardır. Bu nedenle doğum masraflarını karşılamak istiyorsanız poliçenizi de en erken süreçte başlatmanız gerekir.

Ek Teminatlar

TSS poliçelerindeki en can sıkıcı detaylardan biri, kapsama girmeyen sürpriz ödemelerdir. Bu ödemeler hastaneye gittiğinizde karşılaştığınız bazı muayeneleri ve tahlilleri kapsar. Örneğin; birçok standart poliçede diş ve göz randevuları, psikolog kontrolleri, gebelik takibi ya da check-up hizmetleri ek teminata tabidir. Poliçe kapsamında görülse bile hastanedeki bu birimlere başvurduğunuzda ek bekleme süreleri veya ödeme farklarıyla karşılaşmanız oldukça muhtemeldir.

Gizli Ücretler

Teminat ödemelerinden farklı olan gizli ücretler, yasal veya sözleşmesel süreçlerden kaynaklanan ücret farklarıdır. Örneğin; TSS kapsamında olsa bile, her hastaneye gidişinizde muayene olmadan önce devlete ödenen güncel yasal tutarı cebinizden karşılamanız gerekir. SGK katılım payı ücretinin yanı sıra doktorun yazdığı ilaçlar, özel testler veya özel muayeneler için de fiyat farkı ödemeniz gerekebilir. Poliçeye imza atmadan önce özel şartları daha dikkatli şekilde okuyarak hastane ziyaretlerinde karşılaşacağınız gizli ücretler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Teminat Dışı Kalan Haller

TSS poliçelerinde en karıştırılan detaylardan biri teminat dışı kalan durumlardır. Birçok kişi, geçmişten gelen ve tanısı konmuş hastalıkları için tedavi alacağını sansa da poliçeler genellikle gelecekteki riskleri karşılar. Bu nedenle aksi belirtilmediği sürece diyabet, şeker, tansiyon gibi kronik hastalıklar için kullanılmaz. Dolayısıyla sigorta şirketine başvurduğunuzda geçmiş hastalıkları eksiksiz şekilde belirterek uygun paketleri incelerseniz, ihtiyaçlarınıza en uygun poliçelere de ulaşmış olursunuz.