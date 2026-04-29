Tarım Kredi kolları sıvadı! Süt, yem ve market halka açılıyor...

Tarım Kredi Holding, halka arzlar için kolları sıvadı. Holdingin İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, bu yıl süt şirketini daha sonra da yem ve market bölümlerini halka arz edeceklerini söyledi.

Cansu Çamcı
Tarım Kredi Holding İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 2023- 2025 yılları ticari performansı ile geçen yılın bilançosunu açıkladı. "Tarım Kredi kârlı bir holding" diyen Aydın, bu yıl süt şirketini halka açacaklarını, sırasıyla yem ve market bölümlerini halka arz edeceklerini söyledi.

HAYIR KURUMU DEĞİL

Aynı zamanda Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü de olan Aydın, kurumsal yapılarının kamuoyunda yeterince bilinmediğini belirterek, gerek statüleri gerekse hedefleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Tarım Kredi, 846 bin üyesinin çıkarlarını gözeten, kamusal niteliği olmayan tamamen ekonomik kuruluş yani hayır kurumu değil. 18 sanayi şirketimiz var ve 6'sı İSO 500 listesinde Bazen, gücümüzün üstünde talepleri de karşılamamız bekleniyor ve ülkeye sorumluluğumuz gereği ticari şartlarda elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayii şirketiyiz. En büyük gıda tedarikçisiyiz. Örneğin, geçen yıl 20 milyar liralık 40 farklı ürün aldık. Yine Türkiye'nin en büyük tarımsal girdi sağlayıcısıyız. 2025 yılında 150 milyar liranın üstünde girdi satışı yaptık."

10 BİN MARKETE ÇIKABİLİRİZ

Sabah'tan Okan Müdderisoğlu'nun haberine göre; Tarım Kredi'nin süt bölümünü (Aynes'i) yakında halka açacaklarını anlatan Aydın, "Sırasıyla yem ve Koop Market de halka açılacak. Çok ortaklı şirket olduğumuz için sermaye piyasası mevzuatına tabiyiz. Tüm şirketlerimiz bağımsız denetimden geçiyor ve bilançoları mutlak şeffaflık içeriyor" dedi.

2.300 mağazayla 81 ilde var olduklarını belirten Aydın, "Marketlerimiz, kooperatiflerimiz ve ürünlerimizi satan 1.000 bakkalla birlikte 5 bin noktada hizmet veriyoruz. Tarım Kredi olarak kendi büyüme stratejimize göre ilerleyeceğiz. 5 bin hatta 10 bin markete kadar çıkabiliriz" diye konuştu.

GÜNDE 903 BİN KİŞİ ALIŞVERİŞ YAPIYOR

KOOP Market'lerden günde 903 bin kişinin alışveriş yaptığını söyleyen Aydın, "Anket çalışmamıza göre her ekonomik gruptan, her yaştan hatta her siyasi görüşten insanımız bizim müşterimiz. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Rakiplerimizin girmediği küçük yerleşim birimleri, hatta köylerde kooperatiflerimiz aracılığıyla 300-350 çeşit perakende ürünü satıyoruz. En uç noktalarda bile olmak bize avantaj sağlıyor. Şu an bir marka hariç perakende sektöründe mağaza başına ciroda en öndeyiz. Rakiplerimizin 10 yılda ulaştığı market sayısına 2 yılda ulaştık" dedi.

3 YILDA 800 MİLYON DOLAR YATIRIM

2025'te 18 milyar lira kâr elde ettiklerini, hedeflerinin halka arzla fon toplamak olduğunu anlatan Aydın, "Son 3 yılda 800 milyon dolary atırım yaptık. Paranı yüzde 42.6 maliyetiyle yatırım yapmak zor ama devam ediyoruz. Bu yüzde 42.6'lık ortlama faizi, nihai fiyatlara yansıtmamaya çalışıyoruz. 3 yılda şirketlerimizin yüzde 50 büyüttük. Hedefimiz her gün büyümek, istihdam, katma değer yaratmak. Tarım sektöründe nihai satış noktasına sahip olmak çok önemli. Bugünkü şartlarda ve rekabet ortamında gıdadan para kazanmak zor, kar marjı gıda dışı ürünlerde. Bu nedenle gıda dışı ürün yelpazemizi genişletip, gıdadaki kar marjını handikabını tüketici lehine kapatıyoruz" dedi.

Karlılık konusunda muhalefetten çok ve haksız eleştiri aldıklarını söyleyen Aydın, "Önemli olan konsolide bilançodaki nihai kâr. 2023'te 3.7 milyar olan kârımız 2025'te 18 milyar liraya yükseldi. Karlılığımız enflasyonun gerisinde kalmadı" mesajı verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Yeni zorunluluk' için Bakanlık açıkladı: Tapu ile çalışmalar başladı'Yeni zorunluluk' için Bakanlık açıkladı: Tapu ile çalışmalar başladı
Orta Doğu'daki savaşın AB'ye enerji faturası 27 milyar avroyu aştıOrta Doğu'daki savaşın AB'ye enerji faturası 27 milyar avroyu aştı

En Çok Okunan Haberler
Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Rusya'da İran hazırlığı iddiası! "Savaşa dahil olacak"

Rusya'da İran hazırlığı iddiası! "Savaşa dahil olacak"

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

