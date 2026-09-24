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Tasfiye sürecindeki fonlarda yeni dönem: MKK’dan fiyat açıklaması

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun e-YATIRIMCI ekranına tasfiye halindeki fonlarla ilgili yeni bir dipnot eklendi. MKK, tasfiye öncesinde satış emri verilen ancak takası tamamlanmayan fonlarda satış günündeki fiyatın esas alınacağını, ekranda fiyatın “0” görünmesinin ise belirleyici olmadığını açıkladı.

Tasfiye sürecindeki fonlarda yeni dönem: MKK’dan fiyat açıklaması
Sariye Nur Dönmez

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) e-YATIRIMCI ekranına, tasfiye sürecinde bulunan fonlara ilişkin yeni bir dipnot eklendi. Açıklamada, tasfiye başlamadan önce satış emri verilen ancak takas işlemi henüz tamamlanmayan fonlarda satışın gerçekleştirildiği gündeki fiyatın dikkate alınacağı bildirildi.

MKK’nın e-YATIRIMCI ekranında daha önce bulunmadığı belirtilen yeni dipnotta, tasfiye halindeki fonların fiyatlandırılması ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin ayrıntılara yer verildi.

FON FİYATI GÜNLÜK OLARAK DEĞİŞEBİLECEK

Açıklamaya göre fonlara ilişkin fiyat bilgileri TEFAS platformu üzerinden iletiliyor. Tasfiye sürecine giren fonların fiyatlarının ise günlük olarak değişebileceği belirtildi.

Tasfiye tamamlandığında yatırımcılara yapılacak ödemenin, banka tarafından süreç sonunda oluşan bakiye üzerinden hesaplanacağı kaydedildi. Ödenecek tutarın belirlenmesinde yatırımcının sahip olduğu katılma payı adedi dikkate alınacak.

Tasfiye sürecindeki fonlarda yeni dönem: MKK’dan fiyat açıklaması 1

EKRANDA “0” GÖRÜNMESİ BELİRLEYİCİ DEĞİL

MKK, tasfiye sürecindeki bir fonun fiyatının e-YATIRIMCI ekranında "0" olarak görünmesinin ödeme açısından belirleyici olmadığına dikkat çekti.

CNBC-e’de yer verilen habere göre, yatırımcıların geçmiş tarihli raporları inceleyerek fonların ilgili tarihlerdeki değerlerine ulaşabileceği ifade edildi.

Tasfiye sürecindeki fonlarda yeni dönem: MKK’dan fiyat açıklaması 2

SATIŞ EMRİ VERENLER İÇİN FİYAT DETAYI

Yeni dipnotta, tasfiye sürecinden önce satış emri verilmesine rağmen takas işlemi tamamlanmamış fonlara ilişkin de açıklama yapıldı.

Buna göre, satış emri tasfiye öncesinde gerçekleşen ancak takası henüz tamamlanmayan tasfiye sürecindeki fonlarda satış günündeki fiyat esas alınacak.

MKK’nın e-YATIRIMCI ekranında yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

" Fon Fiyat bilgisi TEFAS platformundan iletilmektedir.

Tasfiye halindeki fonlarda Fiyat günlük değişebilmektedir. Banka tarafından tasfiye süreci sonucunda oluşan bakiyeden katılma payı adedi dikkate alınarak ödeme yapılır. Fonun fiyatının "0" görünmesi belirleyici değildir. Geçmiş tarihli raporlarda fonların o günkü değerlerine erişilebilir. Satış emri tasfiye öncesi gerçekleşmiş ancak takası tamamlanmamış tasfiye sürecindeki bir fonun satış günündeki fiyatı esas alınır."

Söz konusu dipnotun MKK’nın e-YATIRIMCI ekranında daha önce yer almadığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
fon getirileri yatırımcı
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