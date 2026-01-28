FİNANS

Teşvik ve Hibeler Rehberi: Mutlaka Bilmeniz Gereken KOBİ Teşvikleri

Günümüzde kendi işini yapmanın avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Bir yandan artan maliyetlerle boğuşurken, diğer yandan da büyümeye çalışıyorsun. Fakat bu durumda devlet destekleri imdadına yetişebilir! Bu içerikte, KOBİ’ler için sunulan teşvik ve hibeleri senin için derledik. 👇

1. KOSGEB Girişimci Destek Programı

Teşvik ve Hibeler Rehberi: Mutlaka Bilmeniz Gereken KOBİ Teşvikleri 1

Kendi işini kurmak veya mevcut işletmeni geliştirmek istiyorsan, bu teşvik programı tam sana göre! KOSGEB girişimci destek programıyla personel giderleri, ekipman alımı, yazılım, danışmanlık gibi birçok konuda destek sağlanıyor. Özellikle kadın, genç ve teknoloji odaklı girişimler için daha avantajlı olabiliyor.

2. KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı

Teşvik ve Hibeler Rehberi: Mutlaka Bilmeniz Gereken KOBİ Teşvikleri 2

“Kendi işim var ama artık yetmiyor!” diyen KOBİ’ler için tasarlanmış bu destek; üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımları ve süreç iyileştirmelerini destekliyor. Amaç, firmaların daha verimli üretim yapmasını ve büyümesini sağlamak.

3. KOSGEB Küresel Rekabetçilik Destek Programı

Teşvik ve Hibeler Rehberi: Mutlaka Bilmeniz Gereken KOBİ Teşvikleri 3

Firmanızı daha da bütüymek ve yurt dışına açılmak istiyorsanız, aradığınız teşvik bu olabilir. Bu programda hedef, KOBİ’lerin sadece ihracat yapması değil, küresel pazarda kalıcı hale gelmesi. Stratejik büyüme planı olan firmalar için oldukça avantajlı.

4. KOBİ Dijital Dönüşüm Destekleri

Teşvik ve Hibeler Rehberi: Mutlaka Bilmeniz Gereken KOBİ Teşvikleri 4

Biliyorsunuz ki dijitalleşme artık bir zorunluluk! Yani dijitale adım atmadan büyümeniz mümkün değil! İşte tam da burada imdadınıza KOSGEB’in dijital dönüşüm destekleri yetişiyor! Bu teşvik; otomasyon sistemleri, yazılım altyapıları, veri yönetimi ve dijital üretim çözümlerini kapsıyor. Bu destekle firmalar hem maliyetlerini düşürebiliyor hem de rekabet gücünü artırabiliyor.

5. KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı

Teşvik ve Hibeler Rehberi: Mutlaka Bilmeniz Gereken KOBİ Teşvikleri 5

Mevcut çalışanlarını kaybetmek istemeyen işletmeler için nefes aldıran bir destek daha! Bu teşvikle, belirli koşulları sağlayan KOBİ’lere çalışan başına prim veya ücret desteği sağlanabiliyor. Amaç, ekonomik dalgalanmalarda istihdamın korunması ve iş gücü kaybının önüne geçilmesi.

6. Yeşil Sanayi ve Sürdürülebilirlik Destekleri

Teşvik ve Hibeler Rehberi: Mutlaka Bilmeniz Gereken KOBİ Teşvikleri 6

"İşimi yaparken çevreyi de düşünüyorum." diyenler için güzel bir fırsat! Enerji verimliliği, çevre dostu üretim ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik projeler bu teşvikle birlikte destekleniyor. Hem çevreye duyarlı olmak hem de uzun vadede enerji maliyetlerini düşürmek isteyen firmalar için oldukça avantajlı. Yeşil dönüşüm yatırımları artık sadece çevreci değil, aynı zamanda ekonomik olarak da mantıklı.

7. TÜBİTAK İş Birlikli Ar-Ge Destekleri

Teşvik ve Hibeler Rehberi: Mutlaka Bilmeniz Gereken KOBİ Teşvikleri 7

Ar-Ge odaklı çalışan KOBİ’ler için KOSGEB-TÜBİTAK iş birlikleri ciddi avantaj sağlıyor. Ürün geliştirme, prototip üretimi ve teknolojik yenilik projeleri bu kapsamda desteklenebiliyor. Teknoloji tabanlı iş yapanlar bu teşvikten kesinlikle faydalanmalı!

8. İŞKUR Destekleri

Teşvik ve Hibeler Rehberi: Mutlaka Bilmeniz Gereken KOBİ Teşvikleri 8

Yeni personel alımlarında maaş ve sigorta primlerine destek sağlayan İŞKUR teşvikleri, KOBİ’lerin yükünü hafifletiyor. Özellikle genç, kadın ve uzun süre işsiz kalan bireylerin istihdamında ek avantajlar sunuluyor. Aynı zamanda mesleki eğitim programlarıyla nitelikli personel yetiştirilmesi hedefleniyor.

9. IPARD ve Avrupa Birliği Kaynaklı Hibeler

Teşvik ve Hibeler Rehberi: Mutlaka Bilmeniz Gereken KOBİ Teşvikleri 9

Tarım, gıda, kırsal kalkınma ve üretim odaklı işletmeler için IPARD destekleri önemli bir finansman kaynağı sağlıyor! Bu hibeler genellikle geri ödemesiz olup yüksek bütçeli yatırımları kapsayabiliyor. AB uyumlu projeler hazırlayan KOBİ’ler için kaçırılaması gereken bir fırsat.

